Tarragona tiene un renacido centro asturiano... y asturianista: "Vemos cómo los catalanes defienden la so tierra y la so cultura"

“Uno no sabe lo que tien hasta que lo escaez. Los que salimos de Asturies empezamos a valorar más les nuestres raíces. Cuando tas allí parez que no-y das más importancia. Yo siempre tuvi de la mano de la asturianía y tocando en bandes de gaites, pero realmente no lo interioricé al cien por ciento hasta que non vine aquí y ví cómo los catalanes defienden la so tierra y la so cultura. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que en Asturies tenemos muchu por andar tovía, muches cosas que cambiar y de mentalidades que dejar atrás”. Así habla César Díaz, de 36 años, ingeniero de minas de Soto de Rey y presidente del refundado Centro Asturiano de Tarragona. Que, además de asturiano, es también asturianista.

César Díaz es un defensor de la cultura asturiana. Ha logrado crear un grupo en Tarragona para dar clases de llingua online. Es solo una de las nuevas actividades que están poniendo en marcha para revitalizar el centro asturiano tarraconense, orientándolo mucho a la difusión y defensa de la cultura regional. “Hay que subise al carru de todo ese movimientu cultural que está espoxigando ahora mismo. Empezó con Hevia y con el movimientu de les grandes bandes de gaites, luego tuvo un pequeño parón con la crisis económica, pero ahora está volviendo a arrancar. En otru formatu y no sólo en lo musical. Y el objetivo de la oficialidá, nunca estuvo tan al alcance de la mano. Nosotros de aportar nuestro granito de arena”.

Este ingeniero de llegó a Tarragona el 10 de septiembre 2016. Emigró con su pareja, analista de laboratorio. “De aquella era la moza, ahora ye la mi muyer”. “Vinimos los dos a buscanos la vida. Con la carrera de ingeniero más un máster y todo lo más que podía aspirar en aquella época en Asturias era a un trabajo de becario. Tuve trabayando en les centrales térmiques, pero de currela, que no encontraba otra cosa”. Así que, sin ningún trabajo a la vista, decidieron marchar a Tarragona, “que tien muchísima industria”. César trabaja ahora en una ingeniería. “Hacemos trabajo de modernización de las plantas petroquímicas de Tarragona. Trabayu tenemos asgaya”.

Antes de salir de Asturias a trabajar, César llevaba toda la vida vinculado a las bandas de gaitas. “Desde los diez años tocando la gaita. Pero cuando desembarqué aquí, menudo bajón. Pensaba: ¿qué fago?, no puedo tocar, ¿dónde voy a ensayar?”. Lo primero que hizo fue buscar en redes sociales si había un grupo de asturianos organizados por la zona, “un centrín asturianu”. “Y efectivamente atopé unu que taba ya menguando y tampoco me atraía mucho porque era un grupín de gente mayor que juntábase pa comer un corderu de vez en cuando. Por eso tampoco tuve muy vinculáu al centro. Pero sí tuve vinculáu con un grupo de paisanos que sabían tocar la gaita un poquitín y como no teníen un maestro que-yos enseñara a tocar bien pues enseguida me ajunté con ellos así y empecé a enseña-yos todo lo que sé. El nombre pusiéronlo ellos. Llamámonos el grupo “El orbayu””. Ahora han incorporado dos tamboriteros, una mujer que toca el bombo y seis pendereteras, “con las que hacemos un grupo de baile también. Pa ser Tarragona es un éxito total”.

Integrantes del grupo "El Orbayu" / .

Este renacer del centro se produjo después de la pandemia. “En 2020 la directiva que había en el centro se desbandó”. Así que cuando “nos levantaron les restricciones nos juntamos los que quedábamos habitualmente para ensayar y dijimos: ¿qué facemos?, ¿dejámoslo morrer o tomamos les riendes? Decidimos intentar tirar p’alante”, relata César Díaz. Crearon una nueva directiva y refundaron un centro que se había creado originalmente en 1975, por lo que este año celebran sus 50 años. Ahora son unos ochenta socios, un tercio son nuevas incorporaciones.

“Cuando hicimos la nueva directiva decidimos cambiar un poco el enfoque, da-y un enfoque un poco más asturianista, más cultural”, explica el presidente del Centro Asturiano de Tarragona. “Aparte de les clases de gaita y de clases de baile con una socia que tuvo bailando también tola vida, yo metime a dar clases de asturiano. Llegamos a ser 17 el añu pasáu. Montamos esta escuelina de asturianu en una plataforma online a través de Google. A ver, son clases por streaming sin grandes pretensiones, para aprender cosines. También hablamos de historia, falamos de usos y costumbres asturianes…. La idea ye ir unos cuantos en una escapadina a Asturies a sacanos la reconocencia de nivel, por lo menos el básicu”.

Uno de los alumnos de esa clase de asturiano es el vicepresidente del centro, Secundino Fernández Suárez. Es catalán de nacimiento. Pero hijo de asturianos “y asturianista a más no poder”, dice César. Sus padres y hermanos, todos, “son de Turón de tola vida, de xeneraciones”. Él es el único nacido en Cataluña, a donde su padre llegó a trabajar a las minas de potasa, en Súria. Su mujer, que es manchega, también se ha apuntado a aprender asturiano. Su hijo Samuel, que vive en Amberes (Bélgica) es otro de esos alumnos. La lengua no ocupa lugar: sabe español, catalán, inglés, francés, “y ahora deprendió también el neerlandés porque ta en la parte flamenca”, dice el padre.

Tras la pandemia se quedaron sin local. Ahora, lograr “un poquitín de infraestructura” es uno de los objetivos. Están tratando con ayuntamientos de la zona para conseguir apoyos. “Y tamos en tratos col Principáu pa algamar la reconocencia de la asturianía, que te abre puertes a subvenciones” que permitirían tener apoyo. Cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el Centro Asturiano de Barcelona contactaron con él para que acudiera a visitarlos en verano. Ya tienen fechas reservadas en la agenda presidencial, dicen. “Ahora andamos como locos a ver a ver dónde lo metemos”, apunta César entre risas.