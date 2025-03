El asturiano que dejó Rusia por la guerra para convertirse en el jefe de los fisios del equipo de Benzema

Como suele suceder en el fútbol, la historia de Iván López (Oviedo, 1984) tuvo mucho de golpe del destino. El ovetense estaba en Rusia, como jefe de los fisioterapeutas del Lokomotiv de Moscú, club emblemático de la capital del país. Era el año 2022 y el asturiano era ya un veterano: había aterrizado en 2016. “Estaba genial, se vivía muy bien y teníamos un gran equipo”, recuerda. Por aquel entonces no había guerra en Ucrania. López recibió un día como otro cualquiera una llamada, cogió el teléfono y al otro lado de la línea estaba Cosmin Contra, exjugador rumano, que por aquel entonces entrenaba Al-Ittihad Jeddah, de la Liga Profesional de Arabia Saudí. “Me dijo: 'Vente conmigo aquí, es una gran oportunidad, esto es el futuro'. Pero yo no lo veía nada claro”. Poco después Vladimir Putin inició la invasión a Ucrania y el caso de este ovetense demuestra las consecuencias imprevisibles de una guerra que perdura hasta el día de hoy: López aceptó la oferta saudí. “Si no llega a estallar la guerra, probablemente me hubiese quedado en Moscú, estaba muy bien, pero la situación afectaba mucho a nivel personal y también laboral”, rememora.

El caso es que el asturiano se plantó en Yeda, ciudad de Arabia Saudí, para ponerse la frente del equipo de fisioterapeutas del Al-Ittihad, cargo que desempeña en la actualidad. Y si su salida de Rusia tuvo mucho golpe del destino, su llegada a Araba Saudí tiene bastante de toque premonitorio. El asturiano desembarcó en el país de Oriente Medio pocos meses antes del boom del fútbol en Arabia. “Llegué un año antes de que explotase todo”, describe. Y así fue: López fichó en marzo de 2022 y en junio de 2023 Karim Benzema, el exjugador del Real Madrid, firmó su contrato por el club. En diciembre de 2022, el astro Cristiano Ronaldo había llegado a su vez al Al-Nassr, el otro equipo potente de Arabia Saudí.

“La llegada de Benzema, y el fichaje de Cristiano lo cambió todo en el fútbol de este país: inversión en infraestructuras, fichajes, repercusión…Es otro nivel”, asegura López, que se ocupa de dirigir la coordinación de casi todos los servicios médicos y de momento, bajo su mando, el equipo ha ganado una Liga y una Supercopa. En este momento, el club va líder de la liga doméstica. El asturiano conoce bien en las distancias cortas a Benzema y con la prudencia habitual en los fisios profesionales habla muy bien del francés, una “institución” en el club saudí. Lo describe así: “Es un estandarte y lo maneja bien todo. Además, se coordina muy bien con el director deportivo”, recalca López, que pese a tener cuarenta años, atesora ya una dilatada experiencia en el mundo del fútbol: hizo un máster en el Real Madrid, estuvo trabajando diez años en la cantera del Atlético (2006-2016) y en Rusia tuvo su primera oportunidad en un equipo profesional.

López vive rodeado del fútbol, pero como suele suceder cuando tienes una dedicación exclusiva, recalca que en su tiempo libre lo último que quiere es saber nada del balón, aunque sigue las andanzas del Real Oviedo, su equipo del alma. Insiste, eso sí, en destacar la personalidad de los futbolistas. “En el fútbol es muy difícil tener amigos, pero siempre hay gente que te sorprende. Los futbolistas necesitan su espacio y sobre todo que les entiendan”. Queda dicho.