La detective Clara Sánchez tiene las claves del misterio de los teatros que se llenan de niños para aprender a escuchar música clásica

Clara Sánchez se ha vestido de detective. Tiene en el escenario una orquesta sinfónica que interpreta las “Variaciones enigma”, del británico Edward Elgar (1857-1934), y en el patio de butacas un auditorio difícil de mil alumnos de Primaria. Como a los niños, al compositor le gustaban los acertijos, y dedicó cada parte de esta obra a un amigo, a un personaje misterioso del que no dejó muchas pistas y que los pequeños espectadores juegan a descubrir prestando atención a la música y a las indicaciones que les da Clara, violonchelista ovetense residente en Madrid, música y divulgadora musical, creadora y conductora de programas en Radio Clásica y artífice de este proyecto didáctico en el que ha escogido el repertorio, el concepto y la fórmula para enseñar a escuchar y acortar las distancias entre el público infantil y la música clásica.

La identifican con Sherlock Holmes, pero ella corrige: “Soy Kate Warne, la primera mujer detective de la historia”. Cuando baja, micro en mano, al patio de butacas, cuando invita a los niños participar y les hace preguntas, cuando percibe el silencio, la emoción y los ojos cerrados, la detective se sigue el rastro a sí misma hasta la niña que entró a los diez años en la Escuela Municipal de Música de Oviedo y sintió un flechazo tan fuerte con su instrumento que “de pequeña, en ocasiones, me tenían que quitar el violonchelo de las manos, porque me podía pasar toda la tarde improvisando, tocando, jugando”.

La profesional de la música en la que se ha convertido Clara Sánchez (Oviedo, 1987) ha llevado a escena “El enigma de Elgar” en Valladolid con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León –alma máter del proyecto– y recientemente con mil niños en cada una de sus cinco sesiones en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), pero también dirige en Radio Clásica “Crescendo”, un programa de emisión semanal que desde 2017 lleva la música a los colegios, y en otoño volverá a ponerse al frente de “Café Zimmermann”, un espacio diario que a partir de la actualidad desarrolla historias musicales, hace entrevistas y busca músicos españoles por el mundo.

Con eso y con “Recámara”, un programa sobre música de cámara que también condujo en la emisora pública, y con el repertorio del trío “Zavel”, que comparte con su marido, el clarinetista avilesino Pablo Menéndez, y el pianista extremeño José Beltrán, se va cerrando el círculo biográfico de una singular fusión de inquietudes por la música, la divulgación y la pedagogía. “Ahora estoy muy en mi papel”, resume Sánchez. “He unido varias pasiones y estoy disfrutándolo mucho”.

Clara Sánchez, a la derecha, junto a Clara Sandoval en una imagen promocional del programa "Café Zimmermann". / .

“Zavel”, arena en flamenco, toma el nombre de una plaza de Bruselas que está junto al conservatorio y les recuerda el lugar donde los tres se conocieron cuando Clara viajó a la capital belga a completar con el máster de violonchelo el grado superior que había cursado en Oviedo. En los casi cinco años que vivió allí, además de trabajar como violonchelista y profesora despertó de manera insospechada su interés por la conexión de la música y los niños. Tocaba el chelo en un proyecto enfocado a bebés que se llamaba “Bebé maestro” y organizaba una mujer ucraniana. Verla trabajar “me enganchó”, cuenta Clara. “Fue mi primera experiencia con el público infantil”.

Conoce a otros asturianos como tú

La plaza de primer violonchelo que ganó en una pequeña compañía de ópera la trajo en 2014 de regreso a Madrid y allí, además de redirigir su carrera hacia la gestión cultural la reconectó con la divulgación y la pedagogía. Hubo unas prácticas en la Orquesta Nacional de España, varios veranos organizando conciertos de cámara en Verbier (Suiza) y entre medias unos cuantos proyectos pedagógicos con “Zavel”. Con “El gato, el cisne y el burro”, que era “muy participativo e interdisciplinar”, recorrieron colegios y escuelas de música y no se le olvida que al salir de un pase en el museo Evaristo Valle de Gijón recibió una llamada de Radio Clásica que la ha traído hasta el presente. “Empecé haciendo producción, pero a los tres meses presenté un proyecto de programa” y en octubre de 2017 empezó “Crescendo”.

Lo han conducido desde entonces “en colaboración con los profesores de música”, llevando el repertorio clásico de colegio en colegio, “pensando siempre en dar protagonismo a las voces de los niños. Muchas veces, de hecho, lo que hacemos es ponerles una música sin explicarles mucho y pedirles que escuchen atentamente, cierren los ojos y nos digan qué les sugiere. En ocasiones se inventan cosas superfantasiosas y creativas… Se trata de fomentar la escucha, de acercarse a la música clásica y descubrir un mundo y un sonido que de otra manera muchos niños no conocerían y les sorprende”.

A su profesora radiofónica, también. Clara se lleva de sus experiencias con ellos “mucho más” de lo que les da, confiesa. Comprueba “que no tienen prejuicios con la música. A veces, les llevo piezas que pienso que no les van a gustar, músicas atonales o contemporáneas que no nos atrevemos a programar en los conciertos al uso para adultos y ellos las reciben de una manera muy abierta. Para ellos siempre hay algo interesante en lo que fijarse y la energía y las ganas de participar que siempre nos sorprende”.

La idea, así las cosas, es “seguir trabajando y disfrutando de la música, seguir compartiendo mi pasión con los niños, y con el público en general”. La próxima estación, en un proyecto que comparte con Eva Sandoval, actual directora de Radio Clásica, la llevará el 8 de abril a guiar “un viaje al interior del órgano del Auditorio Nacional, un instrumento espectacular” en el que “nos metemos con una cámara para ir viendo en tiempo real cómo funcionan sus diferentes partes”.