Howi Álvarez, el director revelación del cine asturiano que empezó descargando camiones y acabó en rodajes con el actor de "Pulp Fiction"

Aunque nació en Turón, en 1994, la historia del joven cineasta asturiano Howi Álvarez bien podría ser el argumento de una producción de Hollywood. La típica historia del joven que deja el pueblo por la gran ciudad y triunfa en la gran pantalla. Se adelanta la cinta para rebobinar después. “Hace un año y medio estaba en Madrid y me llamaron para descargar camiones en una productora de cine. Me dije: ‘No tengo otra cosa que hacer, pues voy’. Fui, cargué mercancía, la descargué en una nave y después llegó un coordinador, que no sabía donde estaba toda la carga. Le dije: ‘Está aquí, esta aquí’. Justo después apareció la jefa de arte y me preguntó: ‘¿Quién eres y qué haces aquí?’ Siendo sincero, me tiré el pisto: le dije que era director de cine, que había hecho algunos cortos y que me había quedado en la nave porque me gustaba ver los departamentos. Yo creo que le hizo gracia, se quedó con mi teléfono y me dijo que me llamarían si necesitaban gente. Poco a poco empezaron a llamarme y ya llevo cinco películas desde entonces”, asegura Howi, que realmente se llama Rafael Álvarez y el apodo le viene por Howard Wolowitz, el personaje de Big Bang Theory, y una cuenta que tuvo en su día en redes sociales con ese nombre

Howi se dedica a trabajar en el departamento de arte de las películas. Se va moviendo entre productora y productora. Su labor es preparar todos los decorados y las escenas. Entre otros proyectos, ha trabajado en "Isla Brava", una serie mexicana en la que empezó de peón; "Lucky Luke", una serie francesa de Disney; "The Beast", una película en la que actúa Samuel L. Jackson y "Day Drinker", en la que trabaja ahora, con Johnny Deep y Penélope Cruz. Con el conocido actor estadounidense Samuel L. Jackson estuvo Howi mano a mano durante dos meses de rodaje. “Quedé asustau con él: es el mismo personaje que en Pulp Fiction, con los mismos chistes. La alegría de la huerta, un fenómeno”, asegura Howi, que tiene una historia tardía y singular en el cine. “Estudié Magisterio y en Oviedo estuve un año trabajando en un colegio. Me iba bien y me puse a preparar las oposiciones, pero me dio la ventolera: necesitaba escapar un poco de Turón. Veía que todo el mundo se iba y ojo, en Turón me prestaba estar, estaba encantado, pero necesitaba cambiar de aires”. Howi dio el salto a la gran ciudad: estuvo entre Barcelona y Madrid, pero se decidió por la capital. Influyó el hecho de que no le pedirían catalán en las pruebas para profesor. Fue con la idea de seguir preparando las oposiciones para profesor y se presentó: no las sacó, pero se quedó en la bolsa de empleo. Era finales de 2019, poco antes de la pandemia de coronavirus. Y ahí tomó una decisión que le cambiaría la vida: se descargó una aplicación para buscar compañeros de piso y acabó viviendo con dos actrices, Lidia y Silvia, que fueron las que le metieron en el mundillo del cine. “Empecé a hacer castings y me regalaron un curso de interpretación que me encantó”. Ahí empezó todo y una carrera contra reloj: escuelas de actores, clases…Se graduó y le empezaron a salir pequeños papeles: figurante por allí, extra por allá. Mientras iba tirando con trabajos precarios, sobre todo en hostelería, eventos... Un día sonó el teléfono. “Me llamaron para trabajar en un colegio. ¡Casi me había olvidado de que estaba en aquella bolsa! Fue un punto de inflexión, porque el cine no me daba para vivir. Llamé a mi padre: ‘Pá, ¿qué hago? Y me respondió: ‘Nunca te vi tan feliz como ahora, con la interpretación. Inténtalo”. Y vaya si lo intentó. Se apuntó a una convocatoria para jóvenes cineastas asturianos (el FilmLAB impulsado por Sodeco) y seleccionaron su idea, que se trataba de contar la historia de Turón, de todo lo que pasaba con la minería. Aquello fue una paliza: cinco meses de formación, de lunes a viernes y los fines de semana trabajando en Madrid, para poder pagar el alquiler.

Después llegó "Soledá", su primer corto. “Lo grabamos cuatro amigos, no teníamos dinero para nada. Mi padre sale de actor, incluso el perro que tenía por aquel entonces”. "Soledá" ganó el premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICS) y recientemente también fue premiada por el público y el jurado en el Oriéntate de Llanes. El corto se proyectó en Italia, La India, Argentina, Marruecos, Brasil y México. Fue un éxito. Howi ya está preparando su siguiente corto, con un toque autobiográfico, ya que cuenta la historia de un joven que vuelve a su pueblo después de haber estado años en la ciudad. Ahora toca volver al principio de la historia: el asturiano ya vive del cine, por su trabajo en los rodajes. “Eso cambió todo, si no, hubiese sido imposible seguir”, reflexiona el director y también actor, aunque reconoce que lo tiene algo olvidado, destaca Howi, el cineasta de Turón hecho a sí mismo.