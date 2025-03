El Oviedo de Schrödinger

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

La paradoja de Schrödinger (una paradoja para explicar cómo funciona la física cuántica) afirma que mientras la caja se encuentra cerrada, el gato simultáneamente está vivo y muerto, y es la acción de observar lo que determina la elección de la naturaleza. A 6 puntos del ascenso directo, 1 punto de 12 posibles y, aún así, seguimos durmiendo una semana más en playoff… entonces ¿estamos vivos o muertos?

Calleja parece no atreverse a abrir la caja, pero desde luego que es el momento de tomar decisiones si no queremos seguir viendo como el tren de cabeza se va alejando poco a poco, jornada tras jornada. De los creadores del 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3… llega el último experimento: meter a Hassan o Chaira de media punta, el resultado: tan solo dos goles en cuatro partidos. Está claro que el rendimiento en el fútbol no es lineal, pero un entrenador debe sacar siempre lo mejor de sus jugadores, y si hay algo que no se negocia es la intensidad, y lo que estamos viendo sobre el césped no se corresponde con la identidad de un club como el Real Oviedo.

Con esta plantilla a nadie le cabe duda de que tendríamos que estar peleando por estar mucho más arriba, el problema es que el esfuerzo se tiene que poner en la pizarra, no en las ruedas de prensa. Necesitamos que vuelvan las ideas en tres cuartos, la verticalidad y, sobre todo, la pegada arriba, y eso pasa por apostar por un centro del campo que combine por dentro y le dé más velocidad al juego.

Hace unas semanas hablábamos de disfrutar del camino, y aunque ahora se está poniendo más empinado de lo que nos gustaría, si algo nos define a los carbayones es que nunca abandonamos al equipo, el domingo el Tartiere tiene que volver a convertirse en ese “jugador número 12” para romper la dinámica, recuperar la senda de la victoria y volver a engancharse arriba. Empieza la cuenta atrás: quedan 10 finales.