Un barco a la deriva en un domingo de penales

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

Después del partido de ayer, tuve que esperar varias horas ya en frío antes ser capaz de escribir esto. No solo para digerir la derrota, sino para tratar de expresar todo lo que ocurrió en El Molinón: mal juego, mala suerte y, sobre todo, un arbitraje desastroso que dejó al Sporting sin opciones. Una expulsión temprana, dos penales en contra, decisiones polémicas y un equipo que pareció despertar el domingo con el pie izquierdo. Porque todo lo que podía salir mal, salió mal.

El Sporting rompió su racha de seis empates consecutivos, pero de la peor manera posible. Perdió 2-0 ante el Albacete con dos goles desde el punto de penal, uno al final de cada tiempo. Más allá de la pobre imagen del equipo, el arbitraje de Muresan Muresan fue el otro gran protagonista de la tarde. A los 20 minutos, Rober Pier vio la tarjeta roja en una acción que a mi parecer considero rigurosa. Creo yo, que no ve venir al jugador Manchego y simplemente al levantar la pierna se encuentra con el rival. Con uno menos, la cuesta se hizo aún más empinada.

Antes del descanso, el Sporting sufrió otro golpe. Penalti señalado a Maras sin necesidad de revisión del VAR más que para confirmarlo y el 0-1 en el marcador. En la segunda parte, tocaba remar contra corriente, pero la reacción fue insuficiente. Hubo algún acercamiento, pero sin demasiado peligro. A falta de ocho minutos, el Albacete también se quedó con diez jugadores, pero ni así el Sporting pudo encontrar el camino. Y cuando el partido parecía terminar, llegó el segundo penal en una jugada muy discutida. Yáñez salió y se tiró a buscar el balón y, en su trayecto, se lleva por delante al atacante. El VAR llamó al árbitro y, tras revisar la jugada, decretó la pena máxima. Un penalti que es difícil de entender, porque un portero no puede evitar salir a buscar el balón, y el contacto en este tipo de jugadas es inevitable, además que increíblemente tuvo que ir por segunda vez al Var para no contento de marcar solo el penal, si no para también sacarle la segunda amarilla y expulsarlo. Ya desde la primer amarilla la sentí muy rigurosa.

Campuzano fue quien se puso los guantes y estuvo cerca de detener el disparo, pero el 0-2 subió al marcador y con él estalló la indignación en El Molinón. La afición protestó con fuerza y el partido tuvo que ser suspendido por el lanzamiento de objetos al campo, esto me recordó la indignación del público del Molinón en lo sucedido en aquel partido del mundial del 82 entre Alemania Federal y Austria. Tras una pausa de 15 minutos, el partido se reanudó, pero ya no había nada que hacer. Un día negro, con un equipo que mostró una imagen preocupante, un planteamiento sin rumbo y la sensación de que todo se tambalea.

La derrota deja al Sporting en la posición 16º de la tabla, a seis puntos del descenso y con la sensación de que esta temporada será un sufrimiento hasta el final. Se necesitan al menos nueve puntos más para alcanzar la salvación, pero con esta dinámica, no parece sencillo. La única buena noticia es que el Eldense también perdió, manteniendo la distancia de 6 puntos con el descenso al infierno de 1 Rfef.

El barco del Sporting no solo navega sin rumbo en Segunda División, sino que también se hunde en la cantera. El filial cayó ante el Avilés Stadium y sigue sin producir jugadores capaces de dar el salto al primer equipo. La diferencia de nivel entre tres categorías hace cada vez más difícil encontrar talento que pueda aportar soluciones.

¿Por qué titulé este artículo "Un domingo de penales"? Porque si lo del Sporting no fue suficiente, la Selección Española también vivió su propio drama desde los once metros en la Nations League. Dos penales también en contra, ahí sí justos y una tanda eterna en la que España acabó imponiéndose tras seis lanzamientos por equipo. Entre ambos partidos, se ejecutaron 16 penales en un solo día. De esos, los cuatro que se marcaron en el tiempo de juego fueron en contra.

Un día de claros y oscuros, pero aquí lo que importa es el Sporting. Y lo de ayer fue de los peores partidos y más extraños que se hayan podido ver en el templo. No solo por la mala suerte, sino por la sensación de que este equipo está acostumbrándose a estar en la parte baja de Segunda. Salvo el oasis de la temporada pasada, donde el Sporting peleó por el playoff, la realidad es que llevamos años en caída libre. Si no hay un cambio radical, será difícil salir de este ciclo. Muchas cosas se tienen que hacer de cara a la próxima temporada y que podamos disfrutar de un Sporting que ilusione por qué la Mareona ya se lo merece y no seguir sufriendo y pasando desilusiones que es lo único que hemos tenido durante ya muchos años.

Al menos, el próximo domingo podré estar en Huesca para ver mi séptimo partido de la temporada. Espero que esta semana sirva para que el equipo reaccione, que llegue con otra actitud y que, por una vez, la suerte esté de nuestro lado. Ojalá pueda ver al Sporting ganar y sumar tres puntos vitales. Porque madrugar un domingo para ver un partido así duele, pero más duele ver a este equipo sin rumbo, como un barco a la deriva que, si no cambia de rumbo pronto, acabará naufragando.