El tenor gijonés que ha conquistado el Metropolitan de Nueva York: "Colocaron mi foto en la entrada principal; es un honor"

Por si había alguna duda de que el tenor asturiano Alejandro Roy había logrado un hito determinante en su carrera con su entrada en la "catedral" de la ópera, el Metropolitan de Nueva York, cuando en 2019 cantó el papel de Calaf en el "Turandot" de Zeffirelli, este sábado lo acaba de confirmar. El de Gijón lo ha vuelto a hacer, de forma inesperada y arropado por todo el equipo de la prestigiosa casa de la ópera neoyorquina. Una sustitución de última hora en "Aida" sorprendió a Roy en Estados Unidos, dispuesto y preparado para cantar el papel de "Radamès" y convertirse, por segunda vez, en la única voz asturiana que canta en el MET.

"La verdad es que es un momento muy especial", explicaba este domingo Roy a LA NUEVA ESPAÑA desde Nueva York. "Sobre todo por la buena acogida que siempre recibo por parte de todo el equipo. Me llega a emocionar que en la entrada principal del teatro hayan colocado mi fotografía. Es todo un honor verse entre todos estos grandes artistas".

Alejandro Roy, caracterizado como Radamès, antes de salir a escena. / METROPOLITAN OPERA HOUSE

El rol de Radamès le correspondía, a estas alturas del calendario del Metropolitan, al tenor estadounidense Brian Jagde. Sin embargo, tras cantar dos funciones, un problema de salud le obligó a retirarse. "Lamento comunicar que he tenido que cancelar mi actuación hoy en ‘Aida’ en Met Opera", escribió en sus redes sociales este mismo sábado. "Desgraciadamente, no me encuentro bien y necesito tiempo para recuperarme".

Que el Metropolitan haya confiado en Roy para una sustitución de urgencia de este tipo corrobora el gran trabajo que hizo con "Turandot". "Estaba en Estados Unidos por otros asuntos y han querido contar conmigo", explica el tenor gijónes. "Además, ya conocía esta producción de ‘Aida’".

Agradecido al público, que estaba "muy contento" el sábado con su actuación, lo hace extensivo al director, el maestro Alexander Soddy. "La verdad es que hubo un entendimiento total", celebra Roy.

El regreso del tenor asturiano al Metropolitan puede que no se quede solo en la noche del sábado. Jagde tiene que volver a cantar el 26 y el 29 de marzo, y en el Metropolitan ya le han pedido al asturiano que se mantenga cerca de Nueva York durante esta semana y que esté pendiente. Hay muchas posibilidades de que tenga que volver a hacerse cargo del papel de tenor principal que, junto a Brian Jagde, se han repartido en esta producción de "Aida" Piotr Beczała y SeokJong Baek. Un asturiano entre los grandes.