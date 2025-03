Los cuentos de Avello: la nueva obra publicada del escritor asturiano que ya es un "imprescindible" de la literatura española

Vuelve José Avello, el escritor de Cangas del Narcea cuya novela “Jugadores de billar”, ambientada en Oviedo, va encumbrándose como una de las grandes novelas de la literatura española del siglo XX. La editorial Trea -que ya promovió la reedición de “Jugadores de billar” y de la primera obra de Avello, “La subversión de Bety García”- anuncia ahora la publicación de “Relatos reunidos”, un volumen que recopila los cuentos de este autor asturiano fallecido en Madrid en 2015, donde trabajó como profesor de Teoría de la Comunicación y Teoría de la Cultura en la Universidad Complutense. Este libro reúne un total de 24 relatos escritos a lo largo de más de tres décadas, entre 1965 y 1999, y cuenta con un prólogo de Álvaro Acebes, uno de los grandes expertos en la obra de Avello.

Milagros Gonzalvo, viuda del autor, índice en que estos cuentos "mantienen el mismo nivel de exigencia y sentido del humor con que Pepe escribía sus novelas". Asimismo, explica que cinco de los relatos ya habían sido publicados en revistas literarias, mientras que el resto permanecían inéditos. "La confesión" apareció en Papeles de Son Armadans (1973), "Cómo vencer al reúma" en el libro colectivo Sueños de la razón (1978), "La violación" en Zona Franca (1983), "Una noche de invierno… un lector" en Estaciones (1980-81), revista que Avello codirigió, y "Un pequeño batel de vela latina" también en Estaciones (1981).

Según Gonzalvo, los cuentos presentan una gran variedad de temas y estilos, con una notable imaginación en la creación de situaciones, pero hay un elemento en común: "si hay algo que los une, yo diría que es la perplejidad, el desconcierto". Recordó además que Avello, como profesor de Teoría de la Comunicación, había escrito sobre la teoría del desconcierto, una noción que también atraviesa sus relatos.

Conoce a otros asturianos como tú

La recuperación de estos textos, apunta Gonzalvo, fue posible gracias a la insistencia de Álvaro Díaz Huici, editor de Trea. "Me pedía que buscase entre los papeles de Pepe algunos relatos. Durante bastante tiempo, yo no me consideraba capaz de ponerme a esa tarea, pero con la pandemia pensé que ya tenía fuerzas y era el momento", confesó la viuda de un autor cuyas dos novelas ya forman parte de la colección Alianza Literatura, lo que supone su inclusión en el canon literario español.

La labor de recopilación fue ardua, apunta la viuda de Avello, ya que algunos textos estaban escritos en una antigua máquina de escribir Olivetti, otros eran manuscritos con anotaciones al margen y algunos quedaron descartados por estar incompletos. "Al final ha sido un disfrute volver a leer esos relatos maravillosos", concluye Gonzalvo.

En su presentación de los relatos, Álvaro Acebes Arias apunta que a los lectores de Avello “les saldrán al paso elementos ya conocidos” de sus dos novelas “como la habilidad que tenía el escritor para construir escenarios, los cruces de planos temporales y perspectivas o la manera en que se dibujan los contornos de los personajes”. Acebes no duda en asegurar que el autor cangués es “un escritor imprescindible” y añade que toda la obra de Avello, que concebía la literatura como un bosque espeso y misterioso que “va creciendo den densidad a medida que avanzamos”, promete siempre “un encuentro con lo inesperado”.