Jennifer López, la asturiana que saca brillo a la imagen de las empresas

Jennifer López (Madrid). "Gijonesa. Soy la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG de TK Elevator. Llevo desde octubre de 2024 aquí, tras pasar por otras compañías como Parques Reunidos, Securitas Direct o Restalia. Me encanta mi profesión. Confieso que he tenido momentos de crisis, también el maldito síndrome de la impostora, pero una va madurando y sabiendo cómo gestionar estas situaciones".

La gijonesa Jennifer López fue incluida por "Forbes" en la lista de mejores directores de comunicación. Al grano: "Lo mejor de mi trabajo es contar historias. Y la comunicación corporativa, aunque muchos periodistas nos consideréis el lado oscuro, es apasionante: gestionar y proteger la reputación de las marcas, elevar su visibilidad y su influencia. Lo peor, te diría que nos pasa lo mismo que a cualquier entrenador de fútbol: todo el mundo opina alegremente. A nadie se le ocurre decirle a un arquitecto cómo tiene que hacer un casa; y ojo, no voy a comparar profesiones, pero es mucho más complejo de lo que parece. Hay que tener en cuenta todo tipo de situaciones y casuísticas, saber anticiparse, conocer a tus audiencias para poder dirigirte a ellas, y mucha capacidad de negociación. Muchísima".

Desde pequeña quiso ser periodista, "aunque nadie en mi familia está relacionada con esta profesión. Tuve mi momento de flaqueza cuando llegó el día en el que tuve que dejar Gijón para ir a estudiar la carrera a Madrid. Fue mi madre la que me echó de casa (no lo tomes a rajatabla, es una broma entre las dos), consciente de que estaba en momento de pánico. Me costó muchísimo adaptarme a Madrid. Los tres primeros años apenas lo logré. Ahora miro una estación de autobuses y confieso que se me encoge un poquito el estómago, porque me recuerda a aquella época, cuando lloraba en el bus camino a la capital. Todo lo contrario cuando volvía, cruzaba el imponente Negrón y respiraba aliviada: ya estaba en casa. Y ahora, curiosidades de la vida, no cambiaría Madrid por nada del mundo. Es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos".

No sabe si ahora se atrevería a volver: "Gijón me encanta, es mi sitio de desconexión, donde recargo energía; pero también soy consciente de que vengo en vacaciones, a disfrutar, salir, quedar con amigos, descansar... No soy objetiva, ni quiero serlo. Y es que cuando sale el sol, Gijón no tiene rival (cuando llueve también tiene su encanto, pero algo menos). Está claro que me adaptaría de nuevo a la vida aquí, como lo hice cuando me fui, pero también me costaría. La gente me mira raro cuando lo digo, pero el sonido que me recuerda mucho a Gijón es el de las gaviotas. Ya sé que no son los animales más higiénicos y más agradables, pero tengo la imagen de levantarme por la mañana en mi casa, en el barrio de Pumarín, y escuchar su graznido. La mente es lo que tiene, que te sorprende recordando ciertas cosas, y otras no. También el sonido del mar. Cuando vivía allí, al ser del barrio de Pumarín, no la pisaba tan habitualmente (entonces me parecía que estaba muy lejos…). Ahora, cuando voy, no hay día que no me asome a San Lorenzo, para confirmar que todo está igual. Me encanta ser de Asturias. Creo que somos unos paisanos muy orgullosos de lo nuestro, porque motivos tenemos para ello y, además, caemos bien. Yo siempre me presento igual: ‘hola, me llamo Jennifer y soy de Asturias’. Y ahí ya tengo conversación para rato".

Tras acabar la carrera, "los primeros años fueron duros porque me costó encontrar un trabajo fijo: sustituciones, contratos temporales, muchos trabajos diferentes… Sí recuerdo con especial cariño Euronews, cuya sede está en Lyon, ya que trabajar en un entorno internacional fue realmente gratificante. Tras estas experiencias, y enfrentarme a la dura realidad del mercado laboral, vi que había más posibilidades en comunicación corporativa y con muchas mejores condiciones. Y ahí encontré mi camino y la estabilidad que buscaba. Eso sí, no cambio los primeros años laborales por nada, porque me dieron un profundo conocimiento sobre cómo funcionan los medios de comunicación".

No es objetiva ni le hace falta, ni quiere serlo: "Asturias no puede tener mejor apellido: es el auténtico paraíso. Ha cambiado a mejor y hay muchas más oportunidades que antes. Además del turismo, que se debería gestionar con cuidado porque en verano parece que estamos al borde del colapso, tendríamos que explotar mucho más nuestra capacidad de innovación y facilitando la implantación de compañías tecnológicas. Con una calidad de vida como la que hay, es una opción ideal para empresa que busquen un lugar donde asentarse. No podemos permitirnos el lujo de dejar escapar el talento en el que estamos invirtiendo en nuestras universidades. También favorecería la parte industrial, por las posibilidades de crecimiento que tienen y por nuestro histórico. Creo que también se ha dado un salto muy cualitativo en la oferta cultural. Y en oferta gastronómica, no tenemos rival".

Su madre le ha enseñado a tener ambición y a querer arriesgarme para conseguir lo que uno quiere. No tengo su capacidad de sacrificio (nuestras madres están hechas de otra pasta), pero sí he heredado un poquito de su vitalidad. Poquito, porque con 70 años ha decidido ponerse a correr y está entrenando para una media maratón. Y a mi padre, porque es un buenazo y, honestamente, una con los años se da cuenta de que lo mejor en la vida es dormir tranquila sabiendo que has hecho bien las cosas. Y ya desde un punto de vista más profesional, he tenido la enorme fortuna de encontrarme a grandes referentes de los que he aprendido y sigo aprendiendo: para mi es clave rodearme de buenos compañeros y responsables a los que exprimir sabiduría. Siempre se puede aprender de alguien. No puedo decirte una persona en concreto, por no dejarme al resto, pero sí te diré que mi profesora Águeda, del colegio, siempre tendrá un huequito en mi corazón".

Un consejo para navegantes: "No esperes nada de nadie. Y no lo digo como algo negativo, todo lo contrario. Sigue tu camino y no dependas de nadie. Si por el camino alguien te ayuda, estupendo; si no, continúa andando. Nadie te debe nada".

P.D. "Los Reyes Magos, desde que tengo uso de razón, me tienen enamorada, particularmente Melchor. A mis 42 años, el 5 de enero me tienes en primera fila gritando cual grupie. Cuando llegan al puerto, en ese barco de la guardia civil... Un lujazo. Y ahí me verás, todos los 5 de enero de mi vida, para recibirles. Es mi día favorito del año. Y siempre en Gijón".