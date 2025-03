El chef ovetense que triunfó en Barcelona y que ahora cocina como una madre para toda España tras lanzar una empresa de tuppers

La historia de Jaime Santianes es la de un niño de Oviedo, de la plaza del Carbayón, del colegio de La Luna, del Alfonso II y los Dominicos. La historia de Jaime Santianes es la de un chaval del 79, inquieto, menudo y con pecas, charlatán y alegre, que puso sus primeras copas en el Stress de la calle Quintana, cocinó en media Europa y se hizo un nombre en Barcelona.

La historia de Jaime Santianes arranca de la Escuela de Hostelería del Campo San Francisco y sigue por la cocina del Tizón; despega a Londres en 2001, al japonés Nobu; en París, conoce a Adría y a los pocos meses está en el Bulli de paso, como todos. Va a Suiza y vira a Barcelona, donde anida. Monta su primera cocina en 2004, el Rus, con socio catalán y socia asturiana, los recuerda con cariño; salen en los periódicos, no hay redes sociales, empiezan a conocerle. Entra en el grupo Tragaluz, un gigante catalán, es director de operaciones.

El "boom" de Fismuler

Pasan los años y llega a La Ancha, del imparable Nino Reduello; se convierte en su hombre en Cataluña y lanza allí Fismuler en 2018, el restaurante del momento en Madrid, la gallina de los huevos de oro, triunfo asegurado; acumula empleados, responsabilidades y un sueldo abultado. Lanza Molino de Pez, otro pelotazo. Y la historia de Jaime Santianes se frena. Él mismo la frena. ¿Para qué todo esto? Tanto estrés. Su hija Koa ya tiene seis años y le cambia la vida, le gustaría verla más. Al otro lado de la cama, Núria Arnau, su pareja de siempre, hace años que le muestra el camino. Él no quería verlo, no lo entendía. Pero cae en la cuenta. Adiós a esa locura. Y vuelve a cocinar. Junto a Núria, para convertir en profesional el coqueto, rudimentario (y rentable) cáterin que la llevaba a cocinar por encargo en casas bien de Barcelona: Sarriá, Pedralbes… Era la hippy divertida que llegaba con su carrito de la compra, cocinaba como los ángeles, contaba sus viajes de las mil y una noches y subía a los niños a la meseta a preparar gyozas.

Antes, Jaime dirigía a 150 empelados. Ahora son ellos dos y una contratada, Estela. El ovetense ya tiene espíritu catalán, pero es de corazón asturiano. Se siente la madre de España. Cocina para todo un país como lo haría la tuya. Bendito Tupper, el nombre da en el clavo. Te manda unas lentejas con chorizo o una coliflor gratinada con gorgonzola y setas; un potaje de alubias blancas o un wok de arroz con verduras, huevo y cúrcuma. Y te resuelve la semana. El "kit baby" para recién nacidos es un alivio para mamás.

Cada semana, diez nuevos platos, dulces aparte. Pides para un día o te suscribes. Él lo cuenta mejor: "Quería ayudar a Núria y me hice socio suyo. Hemos comprado un obrador en Badalona, una cocina industrial, hacemos más de 500 tuppers a la semana pero hay que doblar si queremos que funcione. Son recetas sanas, equilibradas y con alma porque hay gente detrás poniéndole alma. Esto no va de máquinas. Los tuppers duran 10-12 días, sin aditivos, todo natural. Una termoselladora pone el film y saca el oxígeno, no hay oxidación. Puedes pedir para un día o suscribirte como a la web del periódico. Los suscriptores confían, nos dejan elegir. Revisamos su histórico, sabemos lo que les gusta. A Asturias casi no enviamos. Normal. Esto es para ciudades grandes, mi hermana vive en Oviedo y el tupper se lo hace mi madre. Para qué me lo va a pedir a mí".

El toque especial

"Damos mucha verdura, proteína, carne, pescado, legumbre, pasta, muy poco frito. Es para diario. Podemos tener algún toque especial. Algún plato asiático, unos macarrones con chorizo; hacemos la salsa de tomate y la mezclamos con leche de coco, sale un toque muy divertido, suave...".

Habla desde su casa en Badalona. Está viendo el mar. Son las 10 de la mañana, ya ha bajado a nadar y ha corrido un poco. "Yo tenía que acabar aquí, estaba escrito, pero sigo yendo a Asturias, un par de veces al año, verano y Navidad. Koa habla un poco asturiano de estar al teléfono con mi madre: ‘Ye muy guapín’. Es curioso que sea mi hija la que me está uniendo ahora más a mi madre".

En agosto cumple 47, y ya son veintitantos en Cataluña. "Son de mi filosofía. Aquí el que tiene dinero es porque no lo malgasta y lo invierte. Yo necesito poco. La esencia de ser feliz es no necesitar cosas. Hace siete años volví a Londres. No conocía nada, solo la calle del restaurante donde trabajaba. Y eso que había vivido allí 9 meses. El día de descanso me iba a trabajar a otro sitio de extra. Pasaban años y no gastaba nada. Solo quiero estar frente al mar. Fismuler no lo he dejado del todo. Pero le dije a Nino que quería frenar. Nos conocimos en el Bulli, éramos unos niños. Ahora he comprado tiempo, me he bajado el sueldo un tercio y me he quitado responsabilidades".

Está convencido de que los tuppers son el futuro, aunque quizá no en su tiempo. "Dentro de treinta años no habrá cocinas en las casas. La gente no sabe cocinar, en las ciudades grandes no hay tiempo, no tienes a tu madre, hay estrés, una hora de transporte público de vuelta del trabajo, quieres ver a los tuyos, no meterte a la cocina. Este negocio va a funcionar en tres décadas, seguro".