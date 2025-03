El conservador y divulgador botánico Carlos Magdalena, "Asturiano del mes"

La primera vez que Carlos Magdalena recibió el apodo de "el Mesías de las plantas" fue hace 15 años en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, en un reportaje que daba cuenta de las andanzas de un gijonés que llevaba algunos años encargado de velar por las especies tropicales de los Jardines Reales (Royal Botanic Gardens) de Kew, en Londres, los más admirados del mundo y Patrimonio Mundial de la Unesco. Una labor en la que ya para entonces empezaba a tener éxitos notables en la recuperación de algunas plantas en peligro de extinción.

Ese apelativo, que él solo admite en el sentido más anglosajón de tener "la misión vital" de contribuir a la conservación del mundo vegetal, lo usó de nuevo años más tarde, multiplicando su impacto, el afamado naturalista inglés David Attenborough, quien dejó constancia de su admiración por la labor del asturiano cuando entrevistó a Magdalena para una de sus series en la "BBC", "Un año en Kew".

La misma admiración por el trabajo conservacionista y de divulgación en el que Carlos Magdalena lleva metido los últimos veinte años la ha manifestado otra mujer referente en todo el mundo, la etóloga Jane Goodall, para quien el asturiano es "una inspiración". Y en esa idéntica línea de reconocimiento está la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores español, anunciada a Magdalena el pasado mes de febrero y materializada hace unas semanas con un acto oficial en la Embajada de España en Londres, de concederle a José Carlos Magdalena Rodríguez (Gijón, 1972) una Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica. "Jamás lo hubiera soñado", dice.

Porque contribuyendo a la conservación y divulgación científica de la horticultura botánica, y haciendo de puente entre los Reales Jardines de Kew y otros muchos del mundo incluida España -también el Botánico Atlántico de Gijón-, Magdalena ha favorecido de forma relevante "las relaciones de amistad y cooperación de la Nación española con el resto de la comunidad internacional". Fines básicos de una solemne condecoración ideada para "premiar la lealtad acrisolada a España" y los "comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación".

Unos honores ciudadanos y una trayectoria profesional, científica y de participación activa en el cuidado medioambiental que han llevado también a LA NUEVA ESPAÑA a destacar a Carlos Magdalena como "Asturiano del mes" de febrero. Casi al mismo tiempo que la revista "National Geographic" le identificaba internacionalmente como uno de los "33 Agentes del Cambio", una lista de destacados personajes de todo el planeta "cuyas ideas innovadoras han logrado hacer que el mundo sea un lugar mejor".

Su aventura en un libro

El gijonés, que hace unos años publicó con gran éxito su biografía –usando el título de "El mesías de las plantas"–, donde narra la aventura de un horticultor casi autodidacta que ahora salva las especies botánicas más extraordinarias y hasta protagoniza otros hitos como la descripción de una nueva especie de nenúfar, asegura que el mayor orgullo que ha llegado a sentir en estos años de variados logros es firmar autógrafos en libros de niños que aseguran que quieren ser botánicos para seguir su ejemplo.

"Si mañana hay cinco botánicos más en el mundo gracias a la divulgación que hago, lo daré todo por bien empleado", dice. Porque lo que le apremia es la gran tarea que tendrán esos y otros muchos botánicos en ciernes, teniendo en cuenta que "hay cerca de 80.000 plantas en peligro de extinción y que se necesita mucha más gente dedicada a esta causa". Así como el mundo animal ha logrado un estatus de protección más aparente, o que hay conciencia sobre los riesgos del patrimonio artístico, Magdalena no deja de recalcar que "la pérdida de una sola especie vegetal es más relevante que nada creado por la especie humana".

Carlos Magdalena, que puso rumbo a Londres en el año 2001, con 28 años, buscando otro horizonte profesional lejos de los bares y cafés de Gijón que había regentado durante años, pensaba pasar seis meses y aprender inglés. Pero lleva casi un cuarto de siglo en la capital británica –cuando no está viajando por el mundo– y tiene a su cargo 7.000 especies de plantas, de las cuales 300 ya han desaparecido del entorno natural.

Todo cambió cuando entró en los Jardines de Kew y se despertó toda la pasión por el mundo vegetal que tenía medio dormida, pero que había enraizado en su alma de niño aprendiendo en la huerta con sus abuelos, con su madre florista y su padre comercial de productos de jardinería. Recuerda que pensó que "ese sitio estaba hecho para mí". Sin formación académica ni más armas que su decisión, logró entrevistarse con el director de la Escuela de Horticultura de Kew y no dudó en decirle algo así como "tú no lo sabes aún, pero este jardín me necesita".