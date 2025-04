El análisis rojiblanco desde México del "sportinguista volador": "Hoy siento que el fútbol solo sabe castigarme"

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

Venía con la mayor ilusión del mundo. A pesar del lugar en la tabla, a pesar de que el sueño del ascenso se fue desvaneciendo jornada tras jornada. Pero volver a España para ver al Sporting… para mí siempre es una gran ilusión.

Me voy. Y me voy con una herida que arde como si mil puñales me atravesaran el pecho. Como si cada uno de los kilómetros que recorreré de vuelta a casa pesara más que nunca. Volver a Madrid en la noche y al día siguiente tomar un vuelo de regreso a México… trabajando, sin tiempo ni siquiera para procesar lo que acaba de pasar será una tortura.

Llegue desde el sábado a Huesca. Aguanté las horas previas con la emoción de cada partido especial, de esos que uno quiere recordar para siempre. Un paseo por Huesca en la mañana y después, en el mismo hotel donde se hospedaba el equipo, aguanté el resto el día para despedir al equipo. Luego al estadio, con la bandera de la Peña lista para que se viera en un buen lugar. Desde México pudieron verla. Desde España y desde cualquier rincón del mundo. Eso me dio gusto. Era un pequeño orgullo en medio de la incertidumbre de lo que iba a pasar en el campo.

El partido comenzó bien. Era un toma y daca entre ambos equipos. se veía un encuentro entretenido, de ida y vuelta. El Sporting buscaba el gol y lo encontró. Nacho Méndez adelantó al equipo y todo parecía encaminado a una tarde perfecta. Hasta que llegó el minuto 45.

Siete minutos de añadido. Siete minutos en los que el Huesca nos dio la vuelta. De repente, todo lo que pintaba bien se desmoronó en un instante. El VAR, como siempre, en nuestra contra. Un gol que es increíble que hayan dado por válido. Las imágenes están ahí, cualquiera puede verlas. Al portero no se le puede tocar en el área chica ni con el pétalo de una rosa.

El segundo tiempo trajo algo de esperanza. Por fin el VAR nos favoreció y nos dio un penalti que Otero convirtió en el empate. El partido estaba abierto. Quedaban 35 minutos, podía pasar cualquier cosa. Y yo tenía ese presentimiento. Sentía que en el minuto 90 iba a caer un gol. Se cumplió, pero cayó en el lado equivocado.

Una segunda jugada tras un córner. Gol del Huesca. Minuto fatídico. Un desastre. Y habrá que revisar las estadísticas, es increíble: los tres goles del Huesca llegaron en tiempo añadido, al final del primer y del segundo tiempo. ¿Qué equipo recibe tres goles en los minutos de añadido?.

Y ahí, en ese momento, sentí lo más doloroso. No solo por el resultado. Por muchas cosas que no me gustaron. Cosas que prefiero no comentar, porque no es prudente decirlas, pero que me queman por dentro.

A veces siento que no valoran lo que hacemos para estar aquí. El esfuerzo, los kilómetros recorridos. No pido recompensas. Pero sí que haya algo, un detalle, una mínima señal de reconocimiento. Porque hoy, como muchas veces, siento que la afición del Sporting no recibe lo que merece.

Pero al final, la culpa es mía. Mía por creer, por volver a ilusionarme. Mía porque, después de tantas veces, sigo pensando que esta vez será diferente.

Y después de hoy, pocas ganas me quedan de volver a hacer este esfuerzo tan grande. No lo compensa. No compensa el dolor con el que me voy.

La próxima semana celebraremos el quinto aniversario de la Peña La Villa de Quini en México. Lo haremos viendo el partido contra el Tenerife, que será una de las nueve finales que nos quedan en la temporada para lograr esta salvación que cada vez asusta más y se ve más cerca.

El partido en México será a la una de la tarde, un buen horario. Nos reuniremos unas treinta personas en la bolera del Centro Asturiano, y después haremos una comida en los jardines. Un día que debería ser especial. Que yo esperaba con ilusión. Pero todo lo que pasó en esta último partido me la ha quitado. Ya no me sabe igual.

Vine con la mayor ilusión del mundo y me voy con el alma rota. Porque hoy, más que nunca, siento que el fútbol solo sabe castigarme.