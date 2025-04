La piloto avilesina Alba Vázquez ficha por McLaren-Barcelona: "Mi objetivo es ganar la GT Cup Europa, tengo un equipo increíble"

La piloto avilesina Alba Vázquez sigue pisando a fondo dentro del mundo del motor. Tras su primera temporada dentro de la GT Cup Europa, donde corrió bajo los colores de Mertel Motorsport, equipo oficial de Ferrari, la avilesina ha decidido dar un salto en su carrera para unirse a una de las escuderías más legendarias de la historia del automovilismo, McLaren, cuyo delegación en España está en Barcelona. Tras semanas de negociaciones, la piloto atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de que este fin de semana vuelva a ponerse el mono de competición y a recorrer los circuitos internacionales.

-¿Por qué ha decidido cambiar de equipo?

-He decidido unirme a SMC Motorsport-McLaren Barcelona porque es un proyecto que me motiva muchísimo. Me han presentado un plan muy ambicioso para esta temporada 2025, con un equipo técnico increíble y un coche muy competitivo. Sentí que era el momento adecuado para un cambio, para seguir creciendo como piloto y asumir nuevos retos. Además, la filosofía y la confianza que han depositado en mí desde el primer momento fueron clave en mi decisión.

-La temporada pasada fue su debut en la categoría. ¿Cómo fue la adaptación?

-Fue un año muy intenso y de mucho aprendizaje. Tuvimos momentos muy buenos, con resultados sólidos a lo largo que avanzaba la temporada, pero también enfrentamos algunos desafíos que nos hicieron evolucionar como piloto y como equipo. Trabajamos duro para sacar el máximo rendimiento del coche en cada carrera. Fue un año clave para mi desarrollo en GT, ya que era mi primer año, el podio de Monza para cerrar la temporada fue muy gratificante, pero sentí que era el momento de dar un paso más y afrontar nuevos retos para este 2025.

-¿Por qué Mclaren?¿Qué le ofrecen que no te dan otros equipos?

-McLaren y SMC Motorsport me ofrecen un proyecto muy ambicioso y con una visión a largo plazo que me motiva muchísimo, dentro de la baraja de opciones. Desde el primer momento, me transmitieron una confianza total en mi capacidad como piloto y me presentaron un plan de desarrollo que encaja perfectamente con mis objetivos. Además, el coche es muy competitivo y el equipo técnico tiene una filosofía de trabajo que me gusta mucho: son muy meticulosos y están siempre buscando la máxima evolución en cada detalle. Siento que aquí puedo dar un paso sólido adelante en mi carrera y hacer una buena temporada.

-Se le ve muy optimista.

-Tengo un gran equipo detrás que trabajan muchísimo en el coche y son una estructura muy sólida para luchar por grandes cosas. Evidentemente, las carreras siempre son un reto y hay muchos factores que pueden influir, pero me siento preparada y con muchas ganas de darlo todo en pista. Vamos a trabajar carrera a carrera, aprendiendo y evolucionando, pero mi objetivo es luchar para ganar el campeonato.

-Habla de hacerse con el título. ¿Se pone más retos este año?

-Con SMC-McLaren Barcelona me marco el reto de ser competitiva desde el inicio y adaptarme rápidamente al coche y al equipo. Quiero aportar lo mejor de mí en cada carrera, seguir evolucionando como piloto y ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados posibles. También me motiva mucho el desafío de trabajar en un nuevo equipo, entender su metodología y exprimir al máximo el potencial del coche. Mi objetivo es estar siempre en la lucha por las posiciones de cabeza y demostrar que esta nueva etapa puede ser muy exitosa.