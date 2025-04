El chigre asturiano de Panamá donde se sirve pote y se ve en directo la gala de los premios "Princesa"

Hilario Suárez, emigrante astur, utiliza esta frase cuando reflexiona sobre el carácter asturiano, a menudo tendente al catastrofismo y a la negatividad, dice. “Mira, en Asturias se vive demasiado bien, demasiado, pero la gente se queja mucho. Tenemos dos horas al día en las que tenemos que quejarnos. Hace poco estuve en el hospital de Jarrio y la gente se quejaba porque tardaban en atenderlos veinte minutos. Yo tengo que pagar aquí un seguro privado de 600 dólares al mes e igual me toca esperar una hora y media hasta que me atienden”. Aquí es Ciudad de Panamá, capital de Panamá, donde reside Hilario Suárez, nacido en 1966 en Nadou, una aldea de Coaña, a la que dijo adiós hace casi treinta años. “Vine para quedarme dos años y ya llevo 27, la vida…”, resume Suárez, que regenta un restaurante en la ciudad, “Taberna 21”, en el que sirve arroz con pitu caleya, cachopo, pote o postres asturianos.

“El pote nos queda muy bien, tiene mucho éxito, porque lo hacemos con verduras de aquí”, explica. En su local también se ven habitualmente los partidos del Real Oviedo y el Sporting y todos los años hay una quedada de asturianos para ver en directo la gala de los Premios Princesa de Asturias. “Ese día no fallamos, hago un pote, y unas cebollas rellenas”, dice. Ese día sobran las banderas de Asturias.

La historia de Hilario es la de un emigrante que no para de mirar hacia el Principado desde el otro lado del charco. “Tú entras en el móvil de cualquier asturiano y seguro que de las páginas más vistas está LA NUEVA ESPAÑA, nunca olvidas tus orígenes”, pone como ejemplo.

Hilario empezó su vida laboral en Navia, con un chigre llamado el Patarico, que estuvo abierto durante varios años y era muy conocido en la localidad. También vendió coches. En Asturias conoció la que luego sue su mujer mujer, panameña, de madre de Villayón y padre alemán. Se casaron en Panamá, después regresaron al Principado y pocos años después, en 1996, se instalaron definitivamente en el país de Centroamérica para empezar una nueva vida. Entre tanto nacieron sus dos hijos, uno en Jarrio y otro en Panamá, que viven ahora en Madrid “Me encontré un país muy fácil, muy acogedor y barato para vivir. Los sueldos eran bajos, pero daba de sobra para tirar, vivir bien y montar algo”. Cuando Hilario llegó a Panamá, los estadounidenses todavía controlaban el Canal y había muchas bases militares americanas en el país. En el año 2000, Panamá pasó a controlar el lugar estratégico. Ahí empezó una nueva etapa, para el país y también para el asturiano. “Hubo años de gran desarrollo, con muchísima construcción. Fue una locura, pero ahora estamos en crisis”, asegura.

Hilario abrió su bar el 16 de julio del año 2000, el día del Carmen. Se llama Taberna 21 y tiene explicación: “En Panamá nunca usaban los números de las calles, yo me perdía por todos los lados, y decidí ponérselo a mi bar”. La Taberna 21 es un local con mucho tirón, situado en el centro, donde suelen comer empresarios y gente de negocios que van y vienen. Hay mucho cliente extranjero. También es un espacio donde se junta la diáspora asturiana en Ciudad de Panamá. Para mucho, por ejemplo, Toña Is, ovetense, seleccionadora de fútbol de Panamá femenina. Hilario, dice, reflexiona mucho sobre el rumbo de Asturias desde la distancia. “Repito: se vive muy bien. En una aldea como la mía, Nadou, no había ni luz, ni carreta ni había nada y ahora es una maravilla. Eso es desarrollo y calidad de vida. Eso no quiere decir que haya cosas que mejorar, pero en global salimos ganando”, destaca.

Orgulloso embajador de la Asturias exterior, Hilario dice que los emigrantes que están fuera merecen un reconocimiento y más cariño de la administración. “Somos muchísimos los que llevamos a Asturias muy presente. Que no se olviden de nosotros”, dice, solamente, desde su chigre de Panamá.