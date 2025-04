El cuento de la lechera

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

“Había una vez una joven lechera que caminaba con un cántaro de leche mientras pensaba: cuando me paguen compraré unas gallinas, las gallinas pondrán muchísimos huevos y los venderé en el mercado. Con el dinero de los huevos me compraré un vestido y zapatos muy elegantes y todos se fijarán en mí. Por andar distraída con sus pensamientos, la lechera tropezó con una piedra y el cántaro se rompió derramando toda la leche. Con el cántaro destrozado se fueron las gallinas y los huevos; también el vestido y los zapatos, sus sueños”... y al Oviedo últimamente se le está poniendo cara de lechera.

Empezamos diciendo que teníamos la mejor plantilla, luego se nos llenó la boca hablando de triangulares, fuegos artificiales y aniversarios… pero, “por andar distraídos”, los puestos de ascenso directo se nos empiezan a escapar entre los dedos. Con esto no quiero decir que no haya que celebrar –99 años, con los 100 ya en el retrovisor, no se cumplen todos los días, le pese a quien le pese – pero no debemos olvidarnos tampoco de que en el fútbol no se gana con comités de honor, sino sobre el césped.

Aunque quizá sea pronto para sacar conclusiones, sí que es cierto que tras la llegada de Paunovic uno de los aspectos más destacados del rendimiento actual del equipo es la mejora en su juego colectivo. Los jugadores parecen haber encontrado una mayor cohesión en el campo, lo que se traduce en un estilo de juego más agresivo, con una presión alta en la salida de balón y en recuperación tras pérdidas. Sin embargo, aún persisten algunos problemas. La inconsistencia sigue siendo un tema recurrente; momentos donde el equipo muestra un gran nivel se alternan con actuaciones decepcionantes, tónica dominante parece ser esta temporada, que ha llevado a que el Oviedo no logre encadenar victorias consecutivas, algo crucial para escalar posiciones en la tabla.

El fútbol es muy caprichoso, lo que una jornada te da, otra te lo quita, y la euforia que trajo el + 3 la semana pasada ante el Málaga, se convirtió en agonía este fin de semana con un -2 en el último suspiro. El equipo está en una encrucijada, cada vez queda menos margen de error, y cada jornada que pasa el tren del ascenso directo se aleja, y nosotros seguimos expectantes en la misma estación. Dicho esto, aquí no creemos en cuentos, en esta tierra se cree, se sufre, se sueña, se insiste y se pelea, al fin y al cabo “esta es la historia de un pueblo que eligió creer”, ¿no? Desde 1926. Nunca te dejaré, siempre te animaré: 8 finales.