"Trump ha despertado un impulso nacionalista en Canadá; la gente no compra productos estadounidenses"

Pablo Ruisánchez (Cudillero, 1988) es un asturiano en Canadá, consejero a su vez del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), un órgano consultivo y asesor del Gobierno de España que representa a los 3 millones de personas con nacionalidad española residentes en el extranjero. Ruisánchez estuvo estos días en Madrid para asistir a la sesión plenaria del Consejo y reflexiona sobre el momento actual. Aunque nació en Cudillero, se crió en Oviñana, y su tío regenta el conocido local Cai Milio, referente del concejo. Vive en Toronto con su marido y tiene una hija, Ebba, de dos años.

-A grosso modo, ¿qué hace exactamente el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?

-El Consejo General de la Ciudadanía Exterior se dedica a proponer mejoras a las administraciones españolas en temas que afectan a los españoles que viven fuera del país. Se enfoca en asuntos como la mejora de los servicios consulares, el acceso a la sanidad, el retorno de los ciudadanos a España y la igualdad de derechos entre los españoles residentes fuera y los que viven en el territorio nacional.

-¿Los españoles que están fuera se sienten algo desatendidos?

-En general, depende del país, porque cada uno tiene sus propias dinámicas. A veces, cuando se legisla en España, no se toma en cuenta la perspectiva de los ciudadanos que viven fuera. Un ejemplo claro es el tema de los trámites consulares. Muchos son presenciales, lo que genera desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, si vives en Canadá, la demarcación consular puede ser tan grande que debes recorrer miles de kilómetros solo para hacer trámites como el pasaporte. Hay personas que están a 4.000 kilómetros de distancia, por lo que es como si tuviesen que ir de Asturias a Moscú. Se ha logrado que algunas visitas consulares se realicen en otras ciudades para evitar estos desplazamientos.

-¿Cómo funciona el Consejo?

-El Consejo está organizado en comisiones y plenos. Cada comisión aborda una materia específica, como derechos civiles de participación, educación y cultura, asuntos sociolaborales, entre otros. Los consejeros presentan propuestas que son debatidas en las comisiones y luego se llevan al pleno para su aprobación. Si se aprueban en el pleno, las propuestas son enviadas a las administraciones correspondientes para su evaluación y respuesta. Yo, por ejemplo, estoy en la comisión de derechos civiles y participación.

-Hacen propuestas sobre el voto de los españoles en el exterior

-Se derogó el voto rogado, entonces ha mejorado mucho la cosa y ya no hay que solicitarlo previamente para poder votar en España, pero la realidad es que la participación no ha subido, a menudo porque los paquetes electorales no llegan o no se gestionan bien. Actualmente, tras una modificación, es posible descargar las papeletas por internet y votar sin necesidad de recibir todo el paquete físico.

-¿Y la sanidad?

-La seguridad social en Canadá, que depende de las provincias canadienses, cubre algunos gastos médicos que tengas en los desplazamientos en el exterior, pero son muy limitados. No obstante, al tener esta cobertura, y no poder emitirte un certificado de no exportación de asistencia sanitaria, la seguridad social española no cubre la asistencia sanitaria de los españoles residentes en Canadá con seguridad social canadiense en sus desplazamientos temporales a España.

-Reside en Canadá desde hace ocho años, ¿cómo se está viviendo en el país la llegada de Trump?

-Es la pregunta estrella que me hace mucha gente. Si me dicen que dentro de poco voy a ser estadounidense, con toda la retórica que tienen de que Canadá puede ser el Estado 51…Creo que lo que ha provocado la llegada de Trump es un impulso del nacionalismo canadiense, un impulso muy fuerte.

-¿En qué se nota?

-Han bajado muchísimo las reservas de viajes a Estados Unidos, vas al supermercado y la gente está dejando de comprar productos estadounidenses y ves la bandera de Canadá por todos los lados. Eso lo ha despertado Trump en esta segunda etapa. No sé que va a pasar, pero se respira mucha preocupación. Al principio, cuando Trump empezó a decir lo de que Canadá debería ser un estado de Estados Unidos, creo que se tomaba algo a broma, pero ahora dudas de que todo vaya en serio. A ver, me parece imposible que haya una invasión militar, pero con este hombre…

-¿Cree que puede haber un problema de convivencia?

-Sí. El otro día leí un caso de una chica canadiense que cruzó la frontera por México y la detuvo inmigración durante una semana.

-Lleva muchos años fuera de Asturias, ¿cómo fue su periplo vital?

-Nací en Cudillero y he vivido en varias ciudades de España antes de mudarme a Canadá. Estudié Traducción e Interpretación en Barcelona, estuve de Erasmus en Bélgica y Dinamarca, hice un Máster y después viví en Escocia y Bruselas.

-Trabaja en el Consulado de Canadá, ¿qué hace?

-He hecho de todo, pero ahora mismo me ocupo de los visados de las personas que quieren venir a España desde Canadá. Actualmente hay mucho canadiense que se jubila y quiere irse a vivir a España, sobre todo en la parte de Málaga.

-¿Qué tal es la vida en Canadá?

-Muy contento, a mí me gusta. Hay una buena calidad de vida, aunque como en muchos sitios el coste de la vivienda ha crecido mucho. En prestaciones sociales el país está bien, con sanidad pública y seguridad social.

-¿Cómo ve Asturias?

-Estoy muy pendiente, a través de la prensa, y voy cada poco. Percibo que está yendo a Asturias mucha gente de otros sitios de España, por su calidad de vida, que es algo fundamental. Mi hermana, por ejemplo, estuvo fuera y después de varios años volvió y formó allí su familia. Luego están los clásicos: que si todo son 'vieyos', o que no hay nada...

-¿Y cómo se su concejo?

-Vivimos momentos oscuros en la política local, pero tengo la sensación que el alcalde actual, sin conocerlo a fondo, lo está haciendo bien. Lo que sí percibo es que la masificación es brutal. En verano el Cabo Vidío está lleno de caravanas, eso es una locura para la gente del pueblo.