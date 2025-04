Los Güevos Pintos se ponen imposibles con Donald Trump: el precio creció un 19% y ahora se pintan patatas

Los Güevos pintos se ponen imposibles en los Estados Unidos de Donald Trump. Puede parecer un chiste, pero nada más lejos de la realidad. La escasez de huevos en Estados Unidos está poniendo en riesgo la tradicional celebración de los huevos de Pascua (los güevos pintos que se celebran en Siero), algo de lo que ha hecho eco esta misma semana el prestigioso diario "The New York Times". "Por primera vez en los 40 años de historia, los huevos depositados en el verde césped de la granja serán de plástico y estarán rellenos con un cupón para un viaje gratis en su carrusel", asegura el diario en un reportaje, en el que se centra en la celebración de la Pascua en Ohio. "Los huevos de gallina, protagonistas de las cestas de Pascua y de las búsquedas y rifas de huevos de Pascua en todo el país, van a costar más que en años anteriores. Aunque los precios están bajando en todo el país, la preocupación por el precio persiste, y muchos consumidores se están volviendo creativos para encontrar sustitutos. Han empezado a circular videos en redes sociales y sitios web de noticias sobre cómo teñir malvaviscos, patatas e incluso cebollas", asegura la publicación.

En las últimas semanas, coincidiendo con los primeros compases de Donald Trump en la Casa Blanca, en Estados Unidos se está viviendo una crisis brutal con los huevos, con los precios disparados a costa de la escasez de este alimento. El origen de esta crisis está en una gripe aviar descontrolada que brotó hace años y que obligó al sacrificio una 50 millones de de gallinas. En estos momentos, en supermercados de EEUU se llegan a pagar más de quince euros por una docena de huevos, y el país se está viendo obligado a importar huevos de Europa. El precio medio se incrementó un 19% en los últimos meses. El precio ronda los 5 dólares la docena cuando la media está en 3,37 dólares.

En este contexto, la fiesta de los huevos de Pascua, el "Easter Day", una festividad tradicional en el que se regalan huevos como símbolo de fertilidad y de comienzo de un nuevo ciclo, se ha puesto en serio riesgo, de ahí que se planté la posibilidad de utilizarlos de plástico. "Para muchos, teñir huevos de Pascua es innegociable y un gasto mínimo para continuar una tradición", explica el diario neoyorquino. "Más de la mitad de las veces que he ido a la tienda el último mes no he encontrado huevos", asegura una mujer consultada.

Una cita clave en Pola de Siero, pero también en Sama de Langreo

En Asturias, la fiesta de los Güevos Pintos tiene su epicentro en Pola de Siero, donde cada año se reúnen cientos de personas, siempre el martes siguiente al domingo de Pascua. Pola de Siero se llena con diferentes puestos en los que se pueden comprar huevos pintados para la ocasión, la mayoría con guiños a la cultura asturiana. En Sama de Langreo tamgién se celebra esta singular y colorista fiesta. "La tradición de los Huevos Pintos es de incierto origen y tiene varios siglos. Concretamente en Siero se ha transmitido de forma oral de generación en generación, y tal vez está vinculada - es solo una hipótesis - con las gentes que llegaron de Centroeuropa a trabajar en las minas tanto en Siero como en Langreo, donde se exploran los primeros yacimientos de hulla", explica el Principado.

Este año, en Siero, hay cierta inquietud por la celebración, pero no por la escasez de huevos, sino por una controversia de la Sociedad de Festejos, encargada de organizar el evento. Hace semanas, en la asamblea de la entidad se rechazó la única candidatura presentada para asumir el cargo, la de César Díaz, lo que hizo temer la celebración de los Güevos Pintos. "Mientras yo sea alcalde, la Pola tendrá fiestas haya o no Sociedad de Festejos. Aquí no hay nadie imprescindible"", zanjó el alcalde, Ángel García, "Cepi".