Las cuentas azules: 1+1 son 7

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

Tras volver a sumar los tres puntos la semana pasada con un contundente 3-0 en casa, y en una jornada que nos lo había dejado todo de cara para dar un golpe encima de la mesa en la clasificación, el Oviedo vuelve a no estar a la altura.

Si bien es cierto que desde la llegada de Paunovic el equipo no conoce la derrota, 8/12, no lo es menos que, como dicen las abuelas, sumando de uno en uno no se gana al parchís… ni tampoco se asciende directo. A estas alturas las matemáticas parecen ser las únicas que aún contemplan esa posibilidad, y a mí personalmente esa cuarta plaza me está empezando a saber a gloria, más aún tal y como se están apretando ahora las cosas con Huesca y Almería picando a la puerta del play off.

En el fútbol nadie regala nada, y menos en la liga Hypertensiones, pero yo este año tengo la sensación, no sé si a vosotros también os pasa, de que el AD estaba más barato que nunca, y hemos sido nosotros los que no hemos sabido aprovechar las ocasiones de un cartucho al que ya solo le quedan 6 balas.

Los fantasmas del pasado están ahí, todos creíamos que el año pasado era “el AÑO” pero, ¿sabéis qué? Existe una antigua leyenda oriental que dice que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo transcurrido, la distancia o lo adverso de las circunstancias. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse… pero nunca romperse. Última jornada contra el Cádiz, vuelta de Paunovic 24 años después de ese fatídico 2001, el fútbol le debe una a Cazorla… ¿y si la leyenda se equivoca y ese hilo es azul?