La noche triunfal en Buenos Aires del escritor astur-argentino del momento: hasta Pérez Reverte acudió a aplaudirle

Fue una jornada emocionante. Mejor dicho: "Muy emocionante". El escritor argentino Jorge Fernández Díaz, reciente ganador del premio "Nadal" con "El secreto de Marcial", inspirada por la figura de su padre asturiano, firmó la noche del martes un contrato de mutua devoción en el Centro Asturiano de Buenos Aires al recibir el carné de socio honorario y un símbolo muy especial: la Cruz de la Victoria. Además, el autor de "Mamá", la obra sobre su madre, Carmina, que dio la vuelta al mundo con su historia de emigración, coraje y sacrificio, tuvo la visita sorpresa de un gran colega y amigo, Arturo Pérez Reverte, y recibió dos cartas desde Asturias con membrete oficial: una del presidente Adrián Barbón y otra de la vicepresidenta Gimena Llamedo.

Marcial y Carmina se habrían sentido muy orgullosos de ver a su hijo llenando un auditorio con capacidad para 400 personas, un escenario que, como relató a este diario Fernández Díaz, "tiene todas las resonancias del mundo porque comía mucho allí con mis padres, Marcial y Carmina, y con mi hermana Mari. Hacía muchos años que no iba". La presencia de la comunidad asturiana se vio completada con una sorpresa: "Fue impactante bajarme del coche que me llevó y ver que había una fila esperando para entrar en el Centro Asturiano, y en esa fila, como un asturiano más, estaba Arturo Pérez Reverte haciendo cola. Llegó el día antes para la Feria del Libro, no me quiso decir nada para así darme una sorpresa. Se puso en primera fila luego". Una primera fila ocupada también por el periodista Marcelo Birmajer y Verónica Chiaravalli, pareja de autor.

Jorge Fernández Díaz, con la Cruz de la Victoria. / LNE

Fue una buena ocasión para hablar "de Marcial y de mamá. La que condujo todo fue Adriana Fernández, que es la directora de Planeta en la Argentina, y que a la vez es hija de asturianos también. Me encontré con mucha gente que no veía desde la infancia, que había leído el libro de Carmina y el libro de Marcial. Y después cantamos el himno de Asturias, tocado por un gaitero hijo de asturianos y por una chica. Así que imagínate, fue todo una ceremonia muy fuerte".

Fernández Díaz aprovechó el momento para ensalzar a "una comunidad de inmigrantes impresionantes que hicieron una España entera en la Argentina, y de los cuales ya quedan pocos con vida. Muchos de ellos estaban ahí. Me emocionó verlos". Andrea Ordieres, al frente de la subcomisión de cultura de un Centro que cumple 112 años de vida estos días, justificó la entrega de la distinción al escritor "por la difusión que en reiteradas ocasiones realiza a través de sus dichos y sus escritos de los valores de esta inmigración; por identificarse con ella como producto de la misma historia de este país; por su sentido de pertenencia a esta casa, de la que tanto él como su familia alguna vez formaron parte". De ahí la entrega de la Cruz de la Victoria, que "señala y contiene los valores propios de lo que nosotros denominamos asturianía". Sobre su novela, Fernández Díaz contó que "habla sobre la emigración y los hijos y los nietos en general. No descendemos de los barcos. Descendemos de nuestras familias. Yo me crie en una que hablaba bable. Hasta los 18 años, yo todo lo que quería ser era un argentino normal".

Adrián Barbón se sumó al homenaje con una misiva en la que mostró su satisfacción "al comprobar cómo en tu obra, página a página, has elegido honrar tus raíces asturianas, manteniendo de esta forma viva la cultura y la tradición de nuestra tierra y dando testimonio de su riqueza y diversidad". La vicepresidenta Llamedo, por su parte, invitó formalmente a Fernández Díaz al Congreso Mundial de Asturianía que se celebrará en Villaviciosa del 7 al 9 de noviembre.