Pilar D'Ocon, una abogada ovetense en el corazón legal de la UE: "La Unión es lo mejor que nos podría haber pasado; sin ella, nuestro desarrollo se vería muy limitado”

La abogada ovetense Pilar D’Ocon Pérez, de 32 años, es asociada senior del despacho internacional Wilmer Hale, con oficinas en Europa y Estados Unidos. D'Ocon trabaja en la sede de Bruselas. Está especializada en Derecho de la Competencia y ejerce la defensa de empresas y Estados tanto frente a la Comisión Europea como frente a los Tribunales de la Unión Europea en Luxemburgo. En particular, participia en ligitios por ayudas de Estado, "una rama algo menos conocida del Derecho de la Competencia, pero con mucho impacto en el mercado interior", indica.

Estudió en el Colegio público Baudilio Arce, después en el Instituto público Doctor Fleming y en el Colegio Auseva. Hizo Derecho en la Universidad de Oviedo y, tras un máster en la Universidad Carlos III de Madrid, comenzó la búsqueda de empleo, mientras hacía la tesis doctoral en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Logró una beca de prácticas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en Barcelona, y después otra en la Comisión Europea: “Fui a Barcelona unos meses, donde trabajé en el servicio jurídico de la CNMC. Luego vine a Bruselas con intención de estar los cinco meses que duraban mis prácticas en la Comisión y después volver a Oviedo para acabar la tesis. Era el año 2018… bueno, pues aquí sigo”. En Bruselas no solo encontró trabajo, sino que también encontró a su pareja, otro ovetense al que no conocía antes de instalarse en la capital belga, el cocinero Adrián Mancheño, executive chef del restaurante Hispania, en la capital belga Ahora tienen una hija, Manuela, que en apenas unas semanas cumplirá su primer año. Los dos hacen malabarismos con sus respectivos trabajos para llevar adelante la crianza. Sin abuelos ni familiares cerca, la cosa se complica un poco.

En la Comisión Europea, Pilar entró como becaria en la Dirección General de la Competencia: “Empecé a trabajar en materia de ayudas de Estado, campo al que me sigo dedicando. El tratado de funcionamiento de la Unión Europea prohíbe que los Estados miembros otorguen ayudas a las empresas que estén operando en el mercado interior y que puedan proporcionarles una ventaja competitiva. El objetivo, principalmente, es evitar que el mercado se distorsione por la interferencia de los Estados miembros en favor de sus propias empresas nacionales. Sin embargo, esa prohibición genérica tiene infinitas excepciones, ya que muchas de las ayudas estatales son necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los mercados, o incluso para garantizar ciertos servicios básicos de interés general, como por ejemplo el servicio postal. Ejemplos recientes de la necesidad de ayudas estatales son la pandemia del Covid, cuando se requirió la intervención estatal para ayudar a las empresas afectadas por los cierres derivados de la pandemia; o las ayudas para el despliegue de las energías renovables”.

En este marco difuso, apunta Pilar D'Ocon “hay gente, como yo, que nos dedicamos a intentar definir qué ayudas estatales deberían estar prohibidas, y cuáles son aceptables y compatibles con el mercado interior porque no distorsionan la competencia. En mis primeros años en Bruselas trabajaba desde el lado del regulador, la Comisión Europea, pero desde hace unos 6 años ejerzo como abogada en un despacho internacional. Normalmente representamos a empresas que, o bien necesitan asesoramiento sobre las posibles consecuencias de ayudas estatales que están recibiendo; o bien tienen algún competidor que ha recibido una ayuda estatal y quieren que la misma cese para que su posición en el mercado no se vea afectada”.

Ahora, D’Ocon está inmersa en varios procedimientos de bastante actualidad. Por un lado, representa a un gran número de inversores internacionales que ostentan laudos arbitrales contra el Gobierno de España por los daños que han sufrido como consecuencia del conocido como "Impuesto al Sol". “Entre 1998 y 2013, España estableció un sistema de subvenciones para atraer la inversión extranjera en el sector de las energías renovables. Muchos inversores internacionales acudieron a la llamada del Gobierno español, pero en 2013 de manera unilateral el Gobierno decidió rescindir las ayudas, lo que provocó graves daños a aquellos que ya habían invertido en España bajo la premisa de obtener las subvenciones durante la vida útil de sus infraestructuras. Los inversores afectados decidieron acudir al arbitraje internacional para resolver su conflicto con España, principalmente ante ICSID. Y, efectivamente, los tribunales de arbitraje internacional les concedieron una indemnización por daños y perjuicios derivados de la actuación del Gobierno de España. Sin embargo, en 2019 España decidió notificar esas indemnizaciones como ayudas de Estado ante la Comisión. El Gobierno español arumentó que no podían ser pagadas porque eso supondría estar dando una ventaja competitiva a los inversores que habían sufrido los daños en primer término. Este procedimiento está ahora mismo frente a la Comisión Europea, y estamos trabajando contrarreloj para poder alcanzar una solución favorable tanto para los inversores como para las futuras inversiones en energías renovables en España”.

Por otro lado, Pilar D'Ocon y su equipo también representan a un amplio número de compañías de ferries que operan en el estrecho de Fehmarn. “El Gobierno danés aprobó la concesión de ayudas estatales para la construcción de un túnel sumergido de 18 km de longitud que cruza el estrecho de Fehmarn, entre Dinamarca y Alemania. Este túnel dispone no sólo de conexión de trenes sino también de unas líneas de autopista. Pese a lo atractivo que este proyecto pueda parecer, gran parte de los sectores productivos limítrofes se han visto afectados. En particular, los ferries que operan actualmente ese trayecto verán cómo gran parte de sus clientes desaparecen de un plumazo. Por esto estamos inmersos en diferentes procedimientos frente a la Comisión Europea y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender los intereses de aquellos ferries que están siendo dañados por la intervención del Gobierno danés. Llevamos más de 6 años litigando en este asunto".

Pilar vive en el corazón administrativo y jurídico que mantiene la UE en funcionamiento. Ha visto el trabajo de la Comisión Europea desde dentro y ahora, desde fuera, es consciente de que la ciudadanía no percibe de manera suficiente la importancia de las políticas de la UE: “Creo que tanto las instituciones europeas como los Estados miembros han tenido muy poca capacidad didáctica. No han sabido explicar al ciudadano qué es lo que hace la UE, a qué se dedica la gente que trabaja allí y en qué les afecta a ellos como individuos. La legislación europea nos afecta a todos en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, la mayoría de las leyes que discuten nuestros políticos en el ámbito nacional son realmente consecuencia de directrices que se han establecido a nivel europeo. Sería interesante hacer partícipe al ciudadano del proceso de adopción de las normas que le afectan”.

Esta abogada asturiana es consciente de que en Bruselas vive en una “burbuja europeísta”, que todo su entorno de amigos -la mayoría expatriados- no tiene ninguna duda de que la Unión “es lo mejor que nos podría haber pasado, y que sin ella nuestra capacidad negociadora, comercial y de desarrollo se vería muy limitada”, pero también sabe que vive en una época en la que “los individualismos y el ultranacionalismo están en auge. Está de moda considerar que lo mío es mío y el resto no debería preocuparnos. Me parece tremendo”.

Pilar D’Ocon es hija del exdiputado pixueto del PSOE Manuel Alfredo Pérez Menéndez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, fallecido en 2006. Vivió la política en casa desde bien pequeña y eso le ha llevado a tener una gran preocupación por los cambios sociales y, últimamente, por la vertiginosa actualidad que estamos viviendo. “Más que hablar de tendencias políticas concretas, algo en lo que no pretendo posicionarme porque considero que cada uno es libre de tener su visión del mundo, me gustaría hacer referencia a la deshumanización creciente que percibo en la sociedad. Especialmente me parece preocupante en el caso de la gente joven, y no tan joven, como yo. Creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad poco empática. Para que se me entienda, veo que la sociedad es muy clemente con gente como yo que hemos emigrado por decisión propia y, en cambio, es muy poco comprensiva con gente que emigra a España por pura necesidad de supervivencia. Sinceramente, me preocupa que la sociedad no sea capaz de ver el sufrimiento ajeno y de entender que si alguien llega a arriesgar la vida para poder cambiar de país no lo está haciendo por gusto”.

Pilar D’Ocon sigue muy vinculada con Asturias. Vuelve siempre que puede. “Me encanta volver a casa, volver a Asturias. Disfruto muchísimo mis quedadas con amigos en Oviedo, de los veranos en Cudillero, de unos fritos de pixín y una 'Ordum' en la Playa de San Pedro. No se puede pedir más”