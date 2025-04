"Good night Mari London": Rodrigo Cuevas, de romería en Londres, se mete al público en el bolsillo

Es martes 22 de Abril, faltan poco más de 24 horas para que Rodrigo Cuevas y sus músicos se suban al escenario del Islington Assembly Hall, en Londres. Acabo de llegar a casa de mi hija después de dar un paseo con ella y con mi yerno y me pongo a escribir estas líneas tras haber vivido una de esas coincidencias que te dan juego en las conversaciones con amigos. En el barrio de Hampstead hay un pub llamado Magdala, que elegimos para tomar unas pintas, por haber sido el escenario en el que Ruth Ellis acabó con la vida de su amante. Fue la última mujer en ser ejecutada en el Reino Unido e inspiró la película "Bailando con extraños", protagonizada por Miranda Richardson. En el caso de que este prólogo no despierte su interés, aguarden un momento.

En el Hawley Arms lugar visitado habitualmente por Amy Whinehouse. De izquierda a derecha, Tete Bonilla, Carlos Barral y Tino Cuesta. / .

Allí, sentados disfrutando de la cerveza, mi hija se percata de que un par de ingleses, a nuestro lado, hablan de Asturias. A punto de marcharnos, me picaba tanto la curiosidad que les pregunté por qué mencionaban al Principado. Richard, que así se llama uno de ellos, respondió inmediatamente que tiene una casa en Deva, Gijón, y que su mujer Flor, es asturiana. Inmediatamente después nos dispara que mañana, por el miércoles, van a ver a Rodrigo Cuevas. Querido lector, no se puede imaginar nuestra cara de sorpresa, ni la de ellos, porque nosotros íbamos a hacer lo mismo. Es más, mi objetivo era citarme con el grupo y elaborar un reportaje, que en ningún momento imaginé que comenzara como lo ha hecho. La coincidencia crece no solo porque Flor es allerana, como mi familia paterna y la de mi mujer, sino que es además de Boo, donde nació mi suegra. ¿Hablamos de pura casualidad o de un encuentro premonitorio de una gran tarde de música? Lo más seguro que de ambas.

Ya es miércoles. Ha amanecido un día muy asturiano, gris pero sin lluvia. En esta ciudad nunca faltan cosas para hacer, así que me lanzo a la calle en dirección a Camden donde he quedado con los Rodrigo's boys. Ellos tienen poco tiempo libre y este es un lugar que nunca decepciona y donde aprovecharon para hacer algunas compras. No faltó tampoco la obligada cerveza, en este caso en el Hawley Arms, un lugar muy vinculado a Amy Winehouse. Es hora, para ellos, de volver al hotel, yo continuo deambulando por la zona.

Rodrigo Cuevas durante su actuación en Londres / C.Barral

Metro en dirección a Islington. Allí he quedado con Rodrigo al finalizar la prueba de sonido, quien confiesa que su cultura sobre Londres es escasa, pero que tocar en un lugar por primera vez siempre es maravilloso. La actuación se enmarca en el festival de música latina "La Línea" que abrió el día antes Eliades Ochoa. Rodrigo destaca nombres como el de Silvia Pérez Cruz, Pablo Pablo o Villano Antillano.

Con el concierto de esta noche queda ya menos para que finalice la gira "La Romería" y sus intenciones son centrarse en lo que será su próximo disco, en La Benéfica y en descansar en su casa. Sobre este trabajo no avanza nada, su proyecto se mantiene en estricto secreto, aunque sí confiesa que tratará de no perder la audacia tratando de innovar. Sobre el espacio cultural La Benéfica, en Infiesto, Rodrigo Cuevas afirma que tras la inauguración el trabajo no ha cesado, se reciben muchas propuestas, ya hay abiertos grandes proyectos de participación y mediación y todo ello conlleva un esfuerzo importante.

El Islington Assembly Hall de Londres durante la actuación de Rodrigo Cuevas / Carlos Barral

A las nueve comienza el show con más de tres cuartos de las entradas vendidas en un precioso local en el que predomina la presencia de españoles sin faltar banderas de Asturias. Salen a escena Juanjo Díaz, Rubén Bada, Mapi Quintana y Tino Cuesta. El protagonista, por su parte, entra en acción confundiéndose con el público para enfilar el primer tema. Una vez sobre las tablas, saluda con un "Good night Mari London". Su primera intervención es para confesar que su inglés no es bueno, pero su intención es la de conducir el espectáculo en el idioma local, a pesar de la poca presencia de angloparlantes. Y así lo hizo saliendo más que airoso del trance y haciendo virtud de su carencia, demostrando, si aún tiene por qué hacerlo, lo gran artista que es. Su dominio de los tiempos sobre el escenario es total y conduce el espectáculo con la fluidez que se precisa para que la audiencia alcance el clímax necesario, previo a cada interpretación. A su lado cuatro músicos que le ofrecen justo lo que necesita para poder desenvolverse sobre una base precisa y contundente. En resumen: éxito absoluto, un paso más en una carrera cimentada en la sinceridad musical y de actitud, aunque como todo showman muestre sobre la escena una cara un poco diferente a la que encuentras en las distancias cortas.