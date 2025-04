El artista maliayés Guillermo Simón expone en Santiago de Compostela sus "Barridos de memoria"

La obra más reciente de Guillermo Simón (Villaviciosa, 1968) centra una exposición en Santiago titulada "Barridos de memoria", abierta desde ayer en la galería Metro, una muestra que pide valentía y la premia. Ofrece paisajes donde ni el cielo albiazul ni el juego terráqueo de verdes y ocres se están quietos a poco que se mire bien. Cada cuadro muestra un baile de emociones que define mejor una visita que un mar de frases, aunque, si son de su autor, nos sirven de guía:

"Es una exposición relacionada con la memoria visual, que es una poderosa herramienta cognitiva que se fusiona con la capacidad que tenemos para percibir, comparar y analizar y eso nos permite, no solo recordar, sino además interpretar lo que vemos. Esa es la idea de los barridos, de la danza fugaz que hay en nuestros ojos, de ahí el título de la exposición, Barridos de memoria. Esa danza fugaz de los ojos transforma esos fragmentos de la realidad en fragmentos abstractos y ahí es donde está la pintura, que empieza con el tratamiento expresivo que busca resaltar colores y formas que evocan esas memorias visuales que tenemos de los paisajes", explicaba ayer. Y añade: "No pinto nunca a partir de una foto, pinto lo que me va dictando el propio lienzo en blanco y aunque se alimenta de esa memoria visual, la convierte en una representación no solo exterior, sino también interior, de mi propio mundo, digamos...".

La inauguración de la exposición contó ayer con el propio artista e incluyó música en directo a cargo de Impostores del Serengueti (con Diego Castro y Fuco Rico), añadiendo matices a la visita de Simón a una ciudad que bien conoce.

Esta muestra de Guillermo Simón en la galería Metro es su segundo proyecto en este espacio de arte dirigido, desde 2007, por Javier Blasco. "Le conocí en una galería anterior que tuvo... He trabajado bastantes veces con él, hemos ido a ferias como la de Lisboa, y es un excelente profesional y una persona muy competente en el mundo del arte", concluye horas antes de regresar a su estudio sabiendo que deja Compostela, pero no del todo, mientras siga abierta la danza de paisajes que hila su exposición.