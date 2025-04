La Guía nos une en México mientras el Sporting busca su camino

Desde la grada del Parque de los Príncipes, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos y un duelo de alto voltaje entre el PSG y el Niza ante mis ojos en un viaje más de trabajo, no podía evitar pensar en lo que ocurría a casi dos mil kilómetros de ahí. Porque mientras en París se jugaba uno de esos partidos que, en el papel, prometen espectáculo, el Sporting sufría (el pasado viernes día 25) una vez más y lejos de casa. Esta vez en Cádiz, en un partido que no pude ver en directo, pero que por lo que supe después, tampoco ofreció mucho para recordar.

Una derrota más para el Sporting en un partido gris y sin alma. Una más en esta temporada que deseamos termine ya para evitar más tortura, y que lo que desearíamos sería empezar a planear la siguiente temporada para que la ilusión regrese, pero también es algo que en estos momentos es imposible en un Sporting con aires turbulentos. La situación institucional de Orlegi está generando mucha incertidumbre tanto en México como en España. Aún así el sportinguismo resiste. Ya tenemos la mala costumbre de vivir en un eterno sufrimiento.

Asier Garitano, desde su llegada al banquillo, ha intentado mantener el equilibrio, pero ya no se trata solo de competir, sino de evaluar y sacar conclusiones. Hay jugadores que no están, y otros que quizás no deberían seguir estando. Porque este Sporting, no ha dado la talla en este curso.

La próxima jornada será el lunes (5 de mayo) en Castellón, y por suerte habrá muchos días para poder reflexionar y poder preparar con tiempo el partido y sacar los 3 puntos que por fin sellen la salvación. Qué tristeza da tener que decir que hay que ganar para salvarte y no para poder soñar.

A pesar de la desilusión, la pasión puede más que cualquier distancia e incertidumbre. La próxima semana emprenderé mi octavo viaje de la temporada para acompañar al Sporting ante el Deportivo de la Coruña, esta vez en un partido de alto calibre, de esos que cuando el calendario se dio a conocer me ilusionaban. Otra aventura más ó mejor dicho, otra locura más siguiendo a este equipo que, a pesar de todo, siempre consigue hacerme volver. Y eso que, después de la dura experiencia en Huesca, llegué a decir que no tenía ganas más de volver. Pero como siempre, el Sporting puede más que cualquier desencanto.

Mientras tanto en México el domingo, alrededor de 5.000 personas nos reunimos en el Centro Asturiano para celebrar una de las tres grandes fiestas anuales que hay. La Jira Asturiana que en esta ocasión estuvo dedicada a la Virgen de la Guía, patrona de los emigrantes. Hubo misa, procesión, ramo y la actuación del cuadro artístico del Centro, en una jornada de comida campestre que entre gaita y tambor nos permitió celebrar nuestras raíces entre asturianos, españoles de otras comunidades y mexicanos. Algunos sportinguistas también estuvimos presentes, demostrando una vez más que, a miles de kilómetros de la tierrina, la pasión y la identidad siguen vivas en cada rincón donde late un corazón asturiano.

Desde París a México, pasando por Gijón y pronto de nuevo en el paraíso natural de Asturias, la vida sigue cruzando caminos y emociones. A veces entre grandes escenarios como el Parque de los Príncipes, otras entre el verdor sencillo de una jira asturiana, pero siempre con el Sporting en el pensamiento. Ojalá pronto también en el corazón, no solo por la pasión eterna que nunca se apaga, sino por la ilusión renovada de ver a nuestro equipo encontrar de nuevo su rumbo.