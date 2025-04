La odisea de una asturiana en Galicia durante el apagón: "No tuvimos luz hasta la una de la madrugada"

Asturias fue una región privilegiada durante el apagón si se compara con zonas de su vecina Galicia, donde en muchos lugares el suministro no regresó hasta bien entrada la madrugada, para desesperación de los miles de ciudadanos afectados. Lo puede atestiguar Candela Fernández, gijonesa de 18 años que estudia en La Coruña, en el Conservatorio Superior de Música. El apagón le pilló en un autobús rumbo a Galicia desde Gijón. Salió a las 9.30 horas en un día que parecía normal, pero que ya queda para la historia de España.

"Todo iba perfectamente y a las doce y algo empecé a ver que no tenía datos en el teléfono y que algo iba raro, porque no era normal estar tanto tiempo sin conexión. El conductor del autobús fue el que nos trasladó que había un apagón a nivel nacional, aunque el autobús pudo continuar hasta Galicia. Pude hablar con mi madre solo un minuto, sobre las 13.00, y luego estuve incomunicada durante horas", explica Fernández.

Candela Fernández / .

Esta asturiana, como el resto de habitantes de La Coruña, estuvo sin luz y sin teléfono hasta la 1.20 de la madrugada. En otros territorios, como Asturias o Madrid, el suministro y la conexión regresó pasadas las nueve de la tarde. No fue así en Galicia, donde hubo que esperar muchas más horas. "Durante el día estuvimos bien, porque había sol y buen día, pero el problema real vino al anochecer, con todo oscuro, en las casas y en la calle. Yo me tuve que dar luz con el ordenador y en otros sitios de Galicia fue todavía peor, porque no regresó la normalidad hasta las siete de la mañana.

Se le hizo muy largo no saber nada: en Asturias volvió la luz sobre las 9, pero desconocíamos todo. Fue desesperante", asegura Fernández, que vive sola en Coruña. "Todo fue muy raro y te lleva a pensar en cómo se viviría hace años, sin cobertura. Yo lo pasé mal por estar sola y fuera de casa y no tener nada de luz, solo la del ordenador y una de emergencia del edificio, pero al final todo se pudo recuperar", recalca esta gijonesa, que respiró aliviada cuando por fin pudo contactar con su familia en Asturias.