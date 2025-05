El asturiano Javier Junceda, doctor honoris causa de la universidad más antigua de América, en Perú

En su discurso, Javier Junceda dedicó un apartado a describir la huella que asturianos como él han dejado en Perú. Este es un extracto de esa parte de su discurso:

“A pocas cuadras de la plaza de armas de Trujillo, sentaron sus reales hace décadas un puñado de asturianos, paisanos míos. Desde entonces, sorprende al viajero que visita esta histórica capital norteña que a nueve mil kilómetros de distancia del Principado existan establecimientos de hostelería rotulados como Asturias y Oviedo, además colindantes en la principal zona peatonal. Y que continúen año tras año despachando ron de Cartavio, una hacienda adquirida a finales del dieciocho por un noble previsiblemente originario del pueblito asturiano del mismo nombre”.

“La huella de los religiosos asturianos es igualmente intensa en este suelo del Inca. Han entregado su vida en selvas impenetrables, aplicando el Evangelio en su día a día, o en las populosas urbes, donde se hace tan necesaria esa tarea pastoral. El padre Álvarez, Apaktone o ‘papá anciano’ para las tribus amazónicas con las que convivió cincuenta y tres largos años, va camino de los altares. Y seguro que pronto ira también otra dominica asturiana, María Estrella del Carmen Valcárcel, una santa como la copa de un pino conocida popularmente como Madre Covadonga por los ayacuchanos más desfavorecidos, a los que dedicó medio siglo de existencia en condiciones precarias. Por no citar al jesuita Ramón Castejón, sacerdote en el Convento de San Pedro en el cercado de Lima, o a su compañero 4 de fatigas Fermín Campoamor, que gastó sus días entre los indígenas del norte peruano, luchando por sus derechos. O, en fin, a Juan José Ungidos, dominico y autor prolífico, del santuario de santa Rosa, en la avenida Tacna de la Ciudad de los Reyes, entre otros muchos ilustres padresitos, como Pío Aza, un etnólogo de fuste.

“Esta intensa relación asturperuana no se acaba en aquí. José Fernando de Abascal llegó aquí a ser Virrey, y primer marqués de la Concordia Española del Perú por su contribución a la paz en su mandato. Gonzalo Díaz de Piñera exploró el país de la canela, como nos ha contado con todo lujo de detalles el Dr. Fernández Diaz-Formentí. El jurista Juan Hevia Bolaños redactó aquí en Lima, donde murió pobre y sin descendencia, la obra de derecho procesal y mercantil más reimpresa y estudiada hasta el diecinueve, su Curia Filipica. Y Álvaro de Navia Bolaño y Moscoso, unas de las figuras judiciales de América, afianzó su prestigio en las Audiencias peruanas, al igual que Álvaro Bernaldo de Quirós y Benavides, entre otros muchos. Hasta Ramón Pérez de Ayala emigró a Lima tras la guerra civil española”.

“En consecuencia, no me encuentro en tierra extraña para un español originario de las Asturias. La lejanía no se mide por kilómetros, sino por ausencia de vínculos, y los que acabo de señalar confirman ese intenso camino de ida y vuelta entre las brumosas montañas asturianas y los cerros andinos. O entre la esmeralda costa cantábrica y la que recorre la hermosa fachada marítima peruana”.