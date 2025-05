El increíble viaje del reportero Rodrigo Fáez: de "leyenda urbana" asturiana a tratar con estrellas del balón

Rodrigo Fáez (Madrid) Gijón, 24 de diciembre de 1982. "De pequeño quería ser jugador del Sporting. Como el talento me daba para nada, busqué el oficio más cerca del club, que era ser periodista. A partir de ahí empecé en Televisión Centro, pero nací periodísticamente en Ser Gijón, donde lo aprendí todo. Llegué a hacer crónicas de balonmano en LA NUEVA ESPAÑA, pero me tuve que ir a Madrid. Allí estuve en Punto Radio con Pedrerol, luego en Gol Televisión con José Joaquín Brotons y ya luego firmé por ESPN, algo que compagino con mi canal de Youtube"

Primera toma: el gijonés Rodrigo Fáez es periodista ante todo "aunque también creador de contenido. Algunos incluso me llaman youtuber. Igual me da porque nunca creí en las etiquetas, sino en el trabajo. Y al final lo que hago me gusta: contar historias, estar cerca del deporte, descubrir la cara más oculta de los deportistas y, al fin y al cabo, dar una imagen lo más sincera posible de protagonistas que sólo vemos en la televisión pero que tienen la intención, muy sana, de abrirse al gran público y mostrarse como lo que son, personas".

Gracias a una beca fue a estudiar a Países Bajos y, al año siguiente, a Estados Unidos con otra beca más. Estuvo en "dos pueblos recónditos como Zwölle y Dayton respectivamente donde me cultivé a nivel personal y profesional. Es lo que más me marcó por edad y lo que me ratificó en una enseñanza que Asturias me dio: ‘Mejor morir de pie que vivir de rodillas’. Eso lo llevo clavado en la cabeza y en el corazón. Como profesional quizá me llenó mucho mi primer mundial, Brasil 2014, por ser el primer gran evento donde me di cuenta que todo lo que se sacrificó mi familia me valió para ganarme la vida con lo que más me gusta. Y por eso siempre les estaré agradecido".

Veamos. ¿Qué aconsejaría a alguien que vive en Asturias y quiere dedicarse a su profesión? "Que le ponga corazón, pasión y un ejercito de empatía tremendo para que se ponga en el lugar del espectador: ¿qué le gustaría ver si fuera parte del público? Porque el resto serían mensajes de autoayuda y tópicos varios que podemos encontrar en cualquier esquina. Pero ponerse en el lugar del espectador es clave para empezar a entender los nuevos tiempos…"

Toma 2: moviola. "El soplo de aire fresco de la playa de San Lorenzo es algo que revivo cada día. Y algo que echo mucho de menos. Muchísimo. Como las playas de Caravia donde, antes de ponerse de moda, íbamos a jugar a fútbol con mis amigos porque no había mucha gente. Creo que vivo en un bucle de nostalgia eterna que me hace replantearme muchas cosas cada día. Madrid no es mi sitio, lo es Asturias y todo lo que evoca: desde Blimea hasta Boal, pasando por Avilés, el resto de las cuencas mineras o ese camino de bajada desde León que es el Huerna: el único momento en el que bajar es algo positivo porque llegas al paraíso".

Toma 3: los mayores peligros: "Las puñaladas. Sobrevivo a un sector lleno de envidias donde no se habla bien de nadie y donde decir las cosas a la cara es difícil. Es lo peor de todo. Más que nada porque todo se acaba sabiendo. Uno ha tenido mil errores, pero no por eso ha de vivir de por vida con la palabra de otro en la espalda. Y eso, más que enriquecer, te fortalece. Y con el tiempo te hace pensar en lo realmente importante, que no es otra cosa, al menos para mi, que dormir con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debes".

También influye mucho "no rendirse. Vengo de Asturias y para muchos jefes de Madrid eso ha sido un déficit: ‘Es que no eres del Madrid, o del Barça, o del Atleti… No sé cuál es tu sitio’, me llegó a decir un jefe. Mi sitio lo encontré al cabo del tiempo gracias a la normalidad y al trabajo realizado, que es el que tiene que hablar por mí. Y todo eso se refleja en el ámbito personal. Relativizo cosas que en otro tiempo me hubieran afectado negativamente. Solo quiero vivir en paz".

Asturias es "una tierra que está muy por encima de lo que la gente piensa y dice. No sé si es porque a los asturianos nos cuesta presumir de ciertas cosas, pero veo que es una tierra en crecimiento donde se sigue protegiendo lo nuestro. Y eso me enorgullece. No todo es perfecto, ojo. Me gustaría que el AVE llegase en menos tiempo, que el problema de la vivienda en los jóvenes mejorase, que se valore de verdad el talento interno y que los que en su día fuimos ‘leyendas urbanas’ pudiéramos tener la oportunidad de volver al sitio del que nunca quisimos emigrar. Se está haciendo un buen trabajo, pero se necesita más exigencia. Por parte de los políticos, pero también por parte de los votantes, que últimamente se fían más de bulos estúpidos en redes sociales que de la realidad de una tierra maravillosa".

Una idea: "Ser más localistas, regionalistas o la etiqueta –insisto en que huyo de ellas– que la gente quiera poner. Si los asturianos no cuidamos de lo nuestro, nadie lo va a hacer. Y eso es algo aplicable a la llingua, a nuestras playas, a nuestra gastronomía e, incluso a la sidra. Proteger lo nuestro es clave, empezando por los chigres. Que se protejan los chigres de una vez porque van a acaban desapareciendo. Y ni es ironía, ni broma. Asturias le debe mucho a los chigres y, si tuviéramos el proteccionismo de Euskadi, ya estarían en ello".

Agradecimientos: ""En lo laboral, desde Joaquín Brotons hasta Josep Pedrerol, pasando por Paco González, Manfredo Álvarez, David González o Rafa Quirós. En lo personal, desde mis abuelos a mis padres pasando por mis tíos o mi hermana, que es la mayor luchadora que he encontrado en la vida. Y también, por qué no, he de mencionar a mis músicos de referencia. Se valora poco a los compositores como Lennon, Harrison, Mercury, Daltrey, Townshend o Gallagher. La música nos ha dado lecciones que ya quisieran para sí Cruyff, Valdano, Messi o Di Stéfano. Los únicos futbolistas que merecen mi respeto son Quini y Javi Fuego. El resto que se lo ganen".