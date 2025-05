El alcalde asturiano que ejerce fuera de Asturias y con mayoría absoluta del PP

Los alcaldes asturianos no son solo 78, apunta José Antonio García Miguel a LA NUEVA ESPAÑA. Y tiene razón, porque él es alcalde asturiano como todos los demás, pero resulta que él no ejerce en Asturias, sino fuera de sus fronteras, bajo las siglas ahora del PP tras haber empezado en política de forma independiente. Lo hace no muy lejos, en Valle de Valdebezana, en Burgos. Acabó en el cargo, explica, «por casualidad», pero también podría decirse que por amor.

García Miguel es asturiano de Oviedo, donde nació en 1969, donde reside habitualmente y donde estudió: en el Colegio Loyola, en la Fundación Masaveu y en el Instituto Politécnico. Con 19 años aprobó la oposición para trabajar en Telefónica, donde ejerce de encargado de operaciones desde entonces. Pero entre clase y clase conoció a una joven que estudiaba Trabajo Social en Oviedo y que hoy es su mujer. Es ésta natural de Soncillos, una pedanía del Valle de Valdebezana –19 pueblos, 22 pedanías–, municipio del noroeste de Burgos, situado entre los puertos del Escudo y Carrales.

Independiente

«Desde ese momento mantengo una estrecha relación con dicha localidad. Y hace unos años comencé a colaborar con los vecinos de Soncillo en cualquier asunto en el que consideraba que podía aportar algo. Es esta relación tan estrecha que establecemos la que me lleva a iniciar esta andadura política», explica. Eso empezó en 2108, cuando fundó el partido independiente UCIN Valdebezana, «con el que pretendía aunar el esfuerzo de vecinos independientes y comprometidos con el desarrollo de la zona». Pero eso se quedó en nada.

No obstante, poco después, en una cena en la que había dirigentes del PP en el municipio le invitaron a unirse al partido. «A mí en principio, me pareció que me quedaba demasiado grande representar a estas siglas, puesto que no tenía experiencia en política. No obstante, en los días posteriores, consideramos más en serio esta posibilidad. Decidimos que fuera en el número tres de siete concejales que puede llevar cualquier candidatura en este ayuntamiento», describe.

El PP ganó las elecciones en minoría, pero el concejal asturiano entró como número 3 junto al alcalde, Luis Collado Chomón, y otro edil, Alfonso Pérez Macho. Su gobierno duró poco por una moción de censura que unión a las otras dos fuerzas políticas. «Habían formado parte del mismo proyecto, pero se habían escindido. Luego se repartieron el gobierno del municipio entre ellos dos a tiempos iguales, con lo que nosotros pasamos a la oposición», apunta. Llegó 2023 y una nueva cita con las urnas. Collado Chomón se retiró y García Miguel acabó como cabeza de lista. Además, el asturiano dio la vuelta a la tortilla: «El PP del Valle de Valdebezana ganó con mayoría absoluta, hacía 20 años que esto no sucedía».

España Vacía

Superado el ecuador del mandato admite que le ha cogido el gusto y hasta presume con LA NUEVA ESPAÑA de logros en esa España Vacía de la que forma parte Valle de Valdebezana. «Es cierto que desde hace muchos años ha ido descendiendo el número de vecinos, pero en dos años de mandato hemos conseguido cambiar esta dinámica y hemos conseguido aumentar los vecinos empadronados a niveles superiores al año 2017, un hito importante gracias a las políticas de este equipo de gobierno y las mejoras realizadas en las infraestructuras pertenecientes a este ayuntamiento, tales como el colegio, la guardería , residencia de mayores, piscinas, etc», asegura.

Este regidor asturiano que ejerce en Burgos nunca ha pensado en hacerlo en su tierra: «Es algo que nunca me he planteado , puesto que mi aterrizaje en política fue un poco por casualidad, no por vocación. Es verdad que me siento cada vez más preparado, pero para seguir trabajando más y mejor por el Valle al que represento». No obstante, avisa, que está al servicio del PP y lo que le manden. Y de cómo gestiona el alcalde Alfredo Canteli en Oviedo –bajo las siglas del PP, pero sin militar en el partido–, no tiene dudas: «Su equipo ha conseguido también ganar las elecciones del año 2023 por mayoría absoluta, y eso es por algo. Hay mucho y muy buen trabajo detrás de las cifras».

Por su municipio no se encuentra con mucho paisano de su tierra, hay más cántabros y vascos. «Sin embargo, en el municipio vecino de Arija hay muchísimos descendientes de asturianos, puesto que allí nació la fábrica de Cristalería que luego se fue a Avilés». Dice que los burgaleses ven Asturias «impresionante» y que gusta mucho la comunidad: «Les encanta nuestro paisaje, nuestra gastronomía, nuestra gente. Yo procuro ser buen embajador de mi tierra allí, pero también procuro serlo aquí de aquella tierra que me ha acogido y ha confiado en mí, la cual tiene también innumerables atractivos».

Atraer turismo

Y acto no seguido no pierde oportunidad de «vender» la excelencias de su tierra de acogida, su segunda casa y también la que dirige: «Acercarse al Valle es adentrarse en un espacio de contrastes, en el que destacan ejemplos de arquitectura tradicional, iglesias, puentes, abrevadero, así como espacios naturales que despiertan nuestros sentidos, con senderos bien conservados y practicables, ríos, cascadas, montañas… Destacan la frondosidad de sus bosques de robles y hayas, y enclaves como la cascada de las Pisas, en Villabáscones de Bezana, el Desfiladero de las Palancas en Lándraves, o las cuevas de Piscárciano en Hoz de Arreba. Atraviesa también Valdebezana el Camino primitivo de Santiago. El viajero que se acerque desde Cantabria, atravesando el puerto del Escudo, descubrirá el poderoso embalse del Ebro, espacio elegido para los amantes de los deportes náuticos windsurf, kitesurf o pádel surf, además de la pesca deportiva. Allí está situada también la Pirámide de los Italianos, único ejemplo en España de este tipo de construcción con unos 20 metros de altura y en la misma pedanía tenemos el Castillo de Virtus».

El Valle es eminentemente rural, con dos ferias ganaderas al año importantes, la de San Marcos, en abril, y la de San Lucas, el 18 de octubre. «Hay muchas razones por las que el Valle merece una visita, por ello invito a todos a acercarse a un lugar en el que además el visitante es recibido con un trato cercano, cordial y amable», concluye.