El análisis del Oviedo de la futbolista Laura Díaz desde China: vamos a toda mecha, volveremos

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

Dicen que basta una chispa para provocar un incendio, y si no que le pregunten a Paunovic. Desde la llegada del serbio el equipo no conoce la derrota, 14/18 puntos posibles: dos empates, tres victorias en casa y, por fin, este fin de semana llegó la ansiada victoria fuera. Una de esas victorias de “aquí estoy”, de golpe sobre la mesa, de esas que al final del año puede valer más de 3 puntos.

Haciendo balance de estas últimas dos temporadas, creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Yo pertenezco a la generación que nunca vio al Oviedo en primera, la que se enamoró en el barro, y tener la posibilidad del ascenso directo tan cerca, y a la vez tan lejos, es como esa sensación cuando la montaña rusa llega arriba.

No obstante, en China tienen un dicho ante estas situaciones: 言过其实 , o lo que es lo mismo “no vendas la piel del oso antes de cazarlo”, y es que, aunque casi podamos tocar el segundo puesto con la punta de los dedos, la realidad de esta Segunda División es que todo puede cambiar en un segundo, (por algo se ha ganado a pulso el título de “Hypertensiones”), y si no que se lo digan al Levante y al Racing después de esta última jornada…

Como a estas alturas de la temporada cualquier ayuda, divina o no, es poca, y Covadonga me pilla un poco lejos, eso ya os lo dejo a vosotros, hace un par de semanas en un viaje a Bali decidí llevarles la camiseta a los monjes de Tanah Lot para que la bendijeran. La camiseta no era otra que la de Santi Cazorla, como no, y yo no quiero decir nada pero de momento monjes de Tanah Lot 2 - Chamán de Ayacucho 0…

Bromas aparte, estamos ahí, el equipo está más enchufado que nunca, ahora nos toca a nosotros mantener el fuego encendido. Quedan cuatro finales, es hora de que vuelva la esquizofrenia de los recibimientos, las rampas, el Volveremos… “porque nos lo merecemos el equipo y su afición”. Próximo objetivo: conquistar el Sardinero.