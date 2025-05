Víctor Fernández Coalla, un asturianista que fala en Cali: "La llingua ye una constitución personal, moral"

Víctor Fernández Coalla es profesor de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Da clases en la Escuela de Arquitectura de esta institución universitaria sobre historia de la arquitectura y el urbanismo. Nació hace 58 años, un 21 de septiembre en Oviedo, por lo que dice que “más que carbayón soy un re-carbayón, por haber nacido el día San Mateo”. “Siéntome mui carbayón, mui asturianu, mui español, mui colombianu, mui ciudadanu del mundu”, resume este ovetense casado con una médico colombiana, Julia, a la que conoció cuando ella hacía el MIR en la capital asturiana y que se mudó a Colombia con ella y los dos hijos del matrimonio (Mateo y Gabriela) cuando, tras la gran crisis de 2008, no encontraban salida económica en España.

“Aquí tuve que reconvertíme”. En Asturias había sido director de la Fundación Cardín de Villaviciosa y había encabezado una consultora de gestión cultural, pero con la debacle económica que recorrió el mundo a partir de 2008 el sector se fue a pique con los ajustes en España. Y Víctor encontró un nuevo horizonte laboral en la educación en Colombia, primero como profesor de un colegio, luego como director de ese centro y posteriormente dio el salto a la universidad. Encontró que Colombia ye “un país que ye muy amigable, mui afayaízu”. “L'adaptación foi mui bona porque yo diba casáu con una colombiana. Cuando tienes una familia que tiacepta nun ye lo mismo que cuando viaxes solu, como aquellos asturianos que marchaben solos pel puertu del Musel. Agora sí, siempre hai un sentir de señaldá nos asturianos que ye absolutamente fondu”, añade.

Víctor Fernández Coalla con su esposa e hijos en la finca "Villa Asturias", con su propietaria Tina Fernández. / .

Víctor pide que sus respuestas en este reportaje se trascriban en asturiano. Es un defensor de una llingua que habla en el núcleo familiar. “Pa mí ye una necesidá personal que “pueda emplegar lo que diz Joan Margarit, esi gran poeta catalán y qu'a mí me presta muncho. Él diz que la llingua ye una constitución, una constitución cultural, moral, mental. Una llingua hai que respetala, hai que querela, hai qu'amala. Pa mí falar n’asturianu ye una constitución personal. Fáigolo aquí colos mis fíos, como ficieron munchos asturianos qu'emigraron. Y munches d'eses persones sin dase cuenta de que falaben una llingua distinta”. Y añade: “Y yo quiero facer esi homenaxe, porque, amás, esti añu la Selmana de les Lletres va a dedicase a recuperar más que la llingua, esi sentimientu de la llingua na emigración”.

Víctor se confiesa un gran conocedor de la aventura de la emigración asturiana a América. “Nun s’entiende España, nin Asturies, sin América. Y viceversa. De los cinco amigos que yo puedo tener, que se cuenten con los deos d’una mano, tres ya tuvieron aquí y danse cuenta d’eso. Hay que venir a América, con tola so complexidá, con tola so magnitú, pa ver que América ye una extensión de España. Les sociedades de aquí son consecuencia d'eso, igual que nosotros fuimos consecuencia del Imperiu Romanu”. Cree que hay mucho que aprender de lo que lograron aquellos asturianos emigrantes, con impresionantes sociedades de socorro mutuo articuladas en torno a los centros asturianos y con una ética de la lucha colectiva: “Hai una paisana asturiana que vive, en Cali…. Llámase Tina Fernández, tien 86 años, vino aquí cola familia, con 8 años, al puertu de Buenaventura. Ye una paisana estraordinaria, de les Cuenques, que tienen una finca a 18 kilómetros d’equí, p’arriba pa les monañes que se llama Villa Asturias, onde tiene una gruta con una Santina. Y una vez me dixo: Vitor, ¿sabes cuála fue la llección más importante que yo me llevé d’Asturies? El trabayu colectivu, lo que yeren les andeches asturianes, el collaborar. Eso, traslladao agora, llámase trabayar en rede, con un enfotu común. Aquello yera pa facer les caleyes del pueblu pero lluéu traslladáronlo a los Centros Asturianos de la emigración, en construir esi camín de dignidá, d'ayudar al otru. Cosa qu'agora mismo pasa totalmente lo contrario: somos individualistes, persones egoístes, persones que parez que lo tenemos tou. Y eso ye una llección que tenemos qu'aprender y que tenemos qu'enseñar nes escueles: que ye muy importante vete col vecín, falar col vecín, entender que'l vecín pue pensar d'una manera distinta y non enfréntate con él porque sí”.

Víctor Fernández Coalla / .

Víctor García Coalla vive en una Colombia que, en realidad, son muchas Colombias. “Hai una Colombia interior, una Colombia rural, una Colombia verdaderamente olvidada pol propiu estáu colombianu. Hai una Colombia mui estratificada. Pero Colombia ye un país maravillosu con una biodiversidá y un mestizaxe, únicos. Brasil y Colombia, pueden ser, nel ámbitu del nuestru entender, los más mestizos, los más plurales a nivel humanu. Encuéntreste tovía descendientes d'indios, afrodescendientes, blancos puros, alemanes, japoneses que vinieron aquí a finales del sieglu XIX, principios del XX, españoles que ficieron la emigración histórica a aquí, asturianos, vascos… Ye una riqueza impresionante”. Coalla indica que “Colombia ye un país modernu y un país totalmente actualizáu, donde lleves vida mui asemeyada a lo que pueda ser una ciudad d'España, pero onde'l problema principal sigue tando fundamentalmente na inseguridá, na falta de sensación de llibertá que tienes cuando vas a pasear. Dempués de 12 años aquí tovía tengo que tener cuidáu colos fíos. Polo demás, sinceramente, la vida ye absolutamente igual. Nun hai munches diferencies porque'l mundu ta nun camín nel que ya tamos toos tan globalizaos…”.

Este profesor de historia subraya que, a pesar de todo el sufrimiento y la violencia paramilitar y del narco que sufrió el país, “a pesar de too, sobrevive”. “Como yo digo, Colombia ye como un corchu nel agua y nunca funde. Porque'l colombianu tien un carácter trabayaor. Son persones humildes, que tienen unos principios bonos nel sentíu moral de la palabra bonos. El colombianu ye espabiláu, emprendeor, ye echáu p’alantre. Tien eso que teníemos los españoles cuando andábemos emigraos pel mundu, cuando yéremos muncho más valientes de lo que somos agora. La necesidá a veces obliga a facer eses coses”.

-¿Y sigue la actualidad española o la asturiana?

-Sinceramente, tengo una sensación d'apatía, d'aturdimientu, con tanto ruíu políticu.