Gerardo Fueyo es el cónsul de España en Los Ángeles y tiene una fórmula para que Asturias brille

Gerardo Fueyo Bros (Los Ángeles). Nacido en Mieres en 1966. "Ocupo el puesto de cónsul general de España en Los Ángeles, y la zona que depende de este Consulado es la mitad sur del Estado de California, además de los Estados de Utah, Colorado y Arizona. Un territorio muy grande, casi el doble de España, y en el que viven unos 30.000 españoles"

–Me gustan los genios que a la vez parecen gente sencilla y modesta. Creo en la bondad y en la honradez, y en ayudar a los demás siempre que puedas. Por eso, estoy muy contento de poder ayudar a los españoles que viven o pasan por aquí y tienen problemas. Comparto lo que decía siempre el añorado párroco de Mieres, don Nicanor: "Se recoge lo que se siembra". Y puestos a elegir, mejor intentar sembrar cosas buenas, ¿no te parece?

El mierense Gerardo Fueyo es cónsul de España en Los Ángeles. Dentro del trabajo de un diplomático, explica, "puede haber dos tipos de puestos: los estrictamente diplomáticos, que se centran en mantener unas buenas relaciones políticas, comerciales y culturales entre España y el país de que se trate, y que suelen desarrollarse en la Embajada de nuestro país en la capital de ese país en concreto; y por otro lado, los puestos consulares, que se centran en ayudar tanto a los españoles que viven en la zona que abarque la ciudad en que se encuentre el Consulado de España, como a los turistas españoles con problemas en esa zona. Y los consulados también se ocupan de emitir los visados de quienes quieren visitar España".

La parte más gratificante es la de "ayudar a españoles que se encuentran con problemas verdaderamente graves. Por ejemplo, el caso reciente de un chaval que viajaba con su grupo escolar en la ciudad de San Diego, y que sufrió un derrame cerebral, del que milagrosamente se está recuperando muy bien. Y la parte menos gratificante, la de comunicar a las familias en España que algún familiar ha sufrido algún accidente grave o fatal. En el caso de California, también es un orgullo ver que nuestros compatriotas, la mayoría de menos de 50 años, están trabajando en muchos casos en temas de primera fila, tanto a nivel del mundo audiovisual, como en sectores como la medicina, la ingeniería y la educación".

Su vocación viene sobre todo "de mi afición por viajar y conocer culturas diferentes a la nuestra. Y hay pocos trabajos que te permitan desarrollar mejor esa afición. He procurado ir destinado siempre a lugares que fuesen muy interesantes desde el punto de vista histórico y cultural. Para un modesto cinéfilo como yo, tan influido por el cine de Hollywood, estar ahora destinado en Los Ángeles es genial"

Su primera salida como estudiante fuera de Asturias fue "uno de aquellos viajes míticos de estudios a Italia que hacía el Instituto Bernaldo de Quirós todos los años. Volvíamos todos encantados e impresionados de las maravillas de Italia, y de un país que entonces nos parecía más moderno que España. Muchos años después, acabé yo destinado en Roma, en la Embajada ante el Vaticano, viviendo en esa misma Piazza di Spagna por la que inevitablemente pasamos antes todos los estudiantes de Mieres que íbamos allí".

La etapa más difícil "me pareció la época de la oposición. Si superas eso, ya lo demás me parece relativamente fácil. Sacrificas mucho en esa época, que además en mi caso me tocaron unos años donde se ofertaban muy pocas plazas cada año (ahora eso ha mejorado), y sin seguridad ninguna de que fueras a aprobar. De eso sacas paciencia y perseverancia, sobre todo". Es decir, alguien que quiera ser diplomático debe tener "muy claro que quiere hacer esto, y que se prepare, leyendo y escuchando mucho de los asuntos internacionales y aprendiendo idiomas. Mientras se mantengan las oposiciones como forma de ingreso en la carrera diplomática, tiene que sacrificar unos años de su vida en la preparación, e ir a clases con un preparador. Eso ahora será más fácil de hacer, gracias a las clases a través de internet, que te pueden evitar tener que desplazarte a Madrid".

Sus mejores recuerdos asturianos están ligados a su época en el Instituto de Bachillerato, "que la entonces directora Carmen Castañón había convertido en una especie de oasis cultural no solo de las cuencas mineras, sino de Asturias. Creo que en muchos aspectos creó un ambiente mágico para muchos, que nos animó luego a querer conocer nuevas cosas fuera de nuestra región, en el extranjero incluso. Es una época también donde íbamos todavía mucho al cine, a los dos grandes cines que quedaban todavía en Mieres, el Esperanza y el Capitol. Mis recuerdos de esa época están ligados a muchas maravillosas películas y a conferencias de gente ilustre que pasaba por el Instituto, como Alberti, Cela, Aranguren, Juan Cueto, Juan Benet...".

Cuando va conduciendo por las colinas de Los Ángeles y entra por valles muy estrechos y verdes se acuerda de Asturias y "algunas de sus carreteras rurales. Es una mezcla muy curiosa el paisaje del sur de California, tan pronto es muy verde como pasa a ser desértico. También me recuerda el mar al Cantábrico, igual de frío pero, eso sí, en general casi siempre con sol, a diferencia de nuestra tierra. Y los surfistas en las playas largas de esta costa, que inevitablemente te recuerdan a Salinas".

Vamos, que Asturias "es sin duda una de las regiones más bonitas del mundo. Eso ya de por sí es un gran atractivo, y el turismo está creciendo, aunque esperemos que no tanto que lo estropee todo. Y a nivel industrial ya ha pasado por casi todas las crisis. Así que ya solo puede mejorar la situación allí, porque en algún momento no muy lejano ya tocamos fondo. Hay señales de reindustrialización positivas, como en el sector de la defensa y otros. Y las grandes empresas Thyssen, ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, siguen allí, pese a los problemas del panorama comercial internacional que estamos viviendo en los últimos tiempos".

La principal lección que desarrolla un diplomático es "tener una mentalidad abierta. Y Asturias, para progresar, tiene que tenerla. Debe apostar por un turismo de calidad, sostenible, evitando la destrucción de la costa. Ves esta larguísima costa de California, y casi no encuentras una sola construcción que agreda la vista y el paisaje. Y a nivel industrial, Asturias debe captar talento y apostar por la I+D+i. También por la Inteligencia Artificial, en la medida de nuestras posibilidades. Somos una de las Comunidades con mayor tradición industrial, y con potencial investigador. Por fin, ahora tenemos en carreteras y ferrocarriles algunas de las mejores redes de comunicaciones europeas. Hay que aprovechar todo eso. Y no olvidar la calidad única del sector agrícola, ganadero y pesquero. Y la gastronomía. Todo eso debe seguir siendo otra de las valiosas fuentes de riqueza de Asturias".