Vivian desciende de los asturianos que habitaron el confín antártico del mundo: de Mieres a la región de Magallanes

Vivian Seissus García desciende de los asturianos que colonizaron el fin del mundo. Reside en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, el sur antártico de Chile y Argentina. Durante 14 años, esta nieta de mierenses por parte de madre formó parte de la directiva de la Sociedad Española, una entidad con una larga historia. Fue fundada el 21 de marzo de 1895 con el nombre de Sociedad Española de Socorros Mutuos nada menos que por José Menéndez, indiano de Miranda (Avilés), conocido como “El Rey de la Patagonia”, por la fabulosa fortuna que amasó gracias a la explotación del ganado ovino y al comercio. Ahora, aunque ya no forma parte de la directiva, Vivian Seissus sigue colaborando con la entidad que dirigió y presidió. Esta chilena que también tiene la nacionalidad española es una referencia en su comunidad y el año pasado recibió el Premio Espíritu Hispánico por parte de la Asociación de Instituciones Españolas de Chile (AIECh), con la que distinguieron su “compromiso ejemplar con los ideales y valores de la hispanidad”.

“Mi abuelo era de Baíña y mi abuela de Loredo, en el concejo de Mieres”, explica. El abuelo, Aquilino García Fernández, emigró en 1917. “Le tocaba la mili, estaba la guerra de África y entre toda la familia juntaron plata para mandar a tres hermanos a América para que no fueran a la guerra”, detalla. Los tres García cruzaron el charco “y se fueron quedando por aquí. Primero, en Centroamérica. Luego mi abuelo, con otro hermano, se vino más al sur. Después de Buenos Aires pasó a Punta Arenas; todo en barco, escondido”.

Cuando el abuelo Aquilino llegó a la Patagonia chilena ya estaba declinando la principal oleada migratoria española a la región, que en realidad fue muy limitada si se compara con la enorme afluencia de emigrantes a otros lugares de Chile o Argentina. Un estudio del historiador Mateo Martinic, de la Universidad de Magallanes, y publicado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), se estima que al inicio del siglo XX, cuando Punta Arenas todavía era el puerto de referencia en la navegación del Atlántico al Pacífico (no existía aún el Canal de Panamá), en esa época habrían llegado unos 3.000 españoles de la Patagonia. De todos, cerca de 800 serían de procedencia asturiana. Ese estudio apunta que la mayoría de ellos habían nacido en los concejos de las cuencas mineras asturianas, especialmente de Mieres (de donde declararon proceder una cuarta parte de los registrados). El mismo estudio incide en que la fama que alcanzó la riqueza alcanzada por José Menéndez fue el “señuelo principal que atraería hasta el distante sur de Chile a muchísimos asturianos”.

Seissus, en Punta Arenas. / .

Aquilino García Fernández ya estaba casado cuando cogió el barco. Dejó en Asturias su esposa, Olvido Fernández Iglesias, y a su primera hija, Rufina. En la Patagonia, al abuelo Aquilino le tocaron las grandes protestas obreras de los primeros años veinte, un movimiento obrero conocido como la “Patagonia rebelde” o “Patagonia trágica”. Una protesta en demanda de mejores condiciones laborales para los empleados de las grandes explotaciones ganaderas (estancias) que fue severamente represaliada. Se estima que los trabajadores asesinados superaron el millar. “Mi abuelo estuvo prisionero, haciendo fosas. Y un jefe alemán que tenía le avisó de que le iban a matar. Mi abuelo escapó, estuvo escondido en la pampa no sé cuánto tiempo hasta que un día encontró un arriero que le dijo: ah, no tengas problemas, eso ya pasó todo”, relata Vivian Seissus.

Después, Aquilino García se embarcó de vuelta a Asturias para ir a recoger a su esposa. Tuvo que embarcar con un nombre falso porque había sido declarado prófugo y lo podían detener en España. Madre e hija subieron al barco de vuelta con él, fingiendo no conocerse. “Y así volvieron para acá, a la Patagonia argentina, donde empezaron a tener más hijos”. Tuvieron ocho, cuatro varones y cuatro mujeres. La última de ellos fue Elena, la madre de Vivian que hoy tiene 87 años. Es la única que sigue viva de todos los hermanos. En realidad, ella fue el motivo de que los padres se trasladaran a Punta Arenas (Chile). “Mi abuela pensaba que tenía un tumor y en Río Gallegos le dijeron: en Punta Arenas hay un mejor ginecólogo, anda a vete allá. Vineo y resultó que el tumor era mi mamá, tenía patitas”, cuenta con humor Vivian Seissus. Cuando llegó a Punta Arenas, la abuela Olvido quiso quedarse en aquel lugar pleno de naturaleza le que le recordaba a su región natal. “Siempre le gustó. Hay mar, tiene muchos cerros y árboles, se parece mucho a Asturias por el verde. Y la pampa argentina, bueno… es la pampa”. “Vino ella sola y mi abuelo le dijo: ve, y si ves algo que te guste, lo compramos”. En Punta Arenas compraron una chacra (una explotación agraria) que llamaron “Villa Olvido”. Montaron una lechería. “Tenían cerdos, gallinas, patos… pero principalmente tenían vacas, treinta y tantas, vendían la leche”.

Aquilino y Olvido siempre mantuvieron contacto con los parientes que habían dejado en Asturias. “Toda la vida hubo relación con la familia. Hoy en día están estos medios (la videoconferencia por la que se está desarrollando esta entrevista) pero cuando yo era pequeña era solo por carta. Las cartas llegaban y mi mamá las leía en voz alta para que las escucháramos todos. Y después, cuando había que contestar, la abuela dictaba y mi mamá escribía. Nos enterábamos de las noticias con dos o tres meses de retraso. Yo hoy todavía tengo contacto con los hijos de las primas de mi mamá”.

Vivian siempre se mantuvo ligada a la colectividad asturiana y española. “Toda mi vida estuve vinculada al Centro Español. Mi padre ya fue presidente de la institución”, apunta Seissus, que ocupó distintos cargos en la directiva del centro a lo largo de 14 años. “Nosotros somos una institución abierta. En 1975, la Sociedad Española se abrió y anexamos el centro gallego, a otros centros más pequeños y se hizo la actual. Ahora también admitimos a socios que, aunque no tengan sangre hispana, sí les guste la hispanidad. Si fuéramos un grupo cerrado seríamos veinte personas dando vueltas. Ahora somos aproximadamente 350 socios, entre adultos, juveniles, infantiles… Somos un club social sin fines de lucro y nuestro mayor interés es mantener las raíces hispanas y culturales”. Celebran las fiestas tradicionales de Asturias y Galicia, el 12 de octubre, tiene un grupo de gaitas e instrumental, un grupo de fotografía, de gastronomía española… “La colonia española en la región es potente porque siempre se ha trabajado. Tenemos muy buena llegada con la gente. Hemos tratado de ir avanzando, no quedarnos estancados y eso se ha notado”, apunta Vivian Seissus.

Conoce a otros asturianos como tú

La Sociedad Española de Punta Arenas es heredera directa de la Sociedad Española de Socorros Mutuos que tuvo como fundador a José Menéndez, una leyenda de la emigración asturiana, el llamado Rey de la Patagonia y origen de una larga saga familiar –fruto de alianzas matrimoniales de terratenientes dedicados inicialmente a la explotación ovina- que extiende su influencia en la política y la economía del Cono Sur, especialmente en Argentina. La expansión de sus negocios se hizo a costa de las poblaciones indígenas y hoy se considera a Menéndez promotor junto a su yerno Mauricio Braun (origen de la saga empresarial de los Menéndez Braun) del genocidio que se llevó por delante a unos 7.000 indios selkham que habitaban en Tierra de Fuego.

La tierra que antes había sido de los indios patagónicos comenzó a ser el lugar donde pastaban las ovejas de Menéndez y Braun. Según el mencionado estudio de Mateo Martinic, en 1877, a los dos años de la llegada de José Menéndez a Punta Arenas, había solo 300 ovejas en la región de Magallanes. La primera década del siglo XX la ganadería ovina en la zona sumaba 2 millones de cabezas. En 2019 derribaron el busto de Menéndez que había en la plaza de armas de Punta Arenas y escribieron con spray: “Menendez Braun asesino”. Todavía no ha sido repuesto.

“Hoy historia es más abierta, puedes leer lo que han escrito los distintos historiadores y te vas dando cuenta de que no era lo que te decían antes. Es así”, afirma Vivian. Hasta hace una década el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, había actos públicos con bailes y desfile de autoridades en esta plaza de Punta Arenas presidida por el busto de Menéndez. El edificio de la Sociedad Española está frente a la plaza de armas. “Pero yodo eso se dejó de hacer porque había personas que no lo consideraba bien. No sólo por José Menéndez, sino porque también hay que pensar que aquí hay mucha gente que considera que los españoles vinieron no sólo a colonizar, sino que vinieron a quitarle el poder a los indígenas, que era su tierra. Nosotros tampoco queríamos herir susceptibilidades, no era nuestra intención, así que ahora la celebración la hacemos de manera interna. Uno tiene sus puntos de vista, pero también tiene que respetar a los otros puntos de vista”.