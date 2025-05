Mil asturianos que ya se han puesto en el mapa: las historias personales detrás de la gran red de "Asturias Exterior"

Andrea Iglesias Martínez es una ingeniera topógrafa gijonesa que vive y trabaja en Bergen (Noruega). La Gran Recesión (2008-2013) la dejó sin empleo en España y aceptó un empleo en Noruega, donde vive desde entonces. Está bien en uno de los países más desarrollados y con mejor nivel de vida del continente europeo pero, «como soy asturiana de pies a cabeza, me pongo supercontenta cuando encuentro a gente de la tierrina. Me hace sentir también un poco cerca de casa».

Cuando Andrea vio el mapa interactivo de la edición digital «Asturias Exterior» de LA NUEVA ESPAÑA (accesible en lne.es y pensado para que todos los asturianos que viven fuera puedan situarse y localizarse mutuamente por todo el mundo) no dudó en apuntarse: «Pensé que igual alguien se ponía tan contento como yo viendo que había otro ‘puntín’ cerca en el mapa”. Y así fue: «Hace como dos meses me contactó una moza de La Felguera que también vive aquí. Eso prueba que no soy la única que se alegra de ver ‘puntinos’ en el mapa».

Andrea Martínez Iglesias, en Bergen (Noruega) / .

La historia de Andrea es una de las mil que se esconden detrás de los «puntinos» que salpican un mapa interactivo que LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha hace casi un año junto con su primera edición internacional, «Asturias Exterior», dedicada a dar cobertura informativa a los casi 300.000 asturianos que viven fuera de la región, la mitad de ellos en el resto de España y la otra mitad en el extranjero. Ese mapa fue creciendo dada día y acaba de superar las 1.000 personas inscritas. Toda una red de asturianos repartidos por todos los continentes que, en próximas fechas podrán comunicarse entre ellos a través de esta herramienta digital. LA NUEVA ESPAÑA habilitará, a partir de la próxima semana, nuevas funcionalidades del mapa digital para seguir ahondando en uno de los principales objetivos con los que nación esta edición: crear una gran comunidad, fomentar el contacto, el conocimiento, las relaciones y la cooperación mutua: el primer centro asturiano global digital.

En estas tres páginas se resuman algunas de estas mil historias que contiene esta mapa. Hoy se ofrece una versión resumida de cada una de ellas y, en próximos días, en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA se irá ampliando cada una.

Alejandro Alonso Moro, asturiano en Ciudad de México. Lugar: Boca de Tomatlán. / .

Alejandro Alonso Moro, un gestor cultural en México

Alejandro Alonso Moro, ovetense de 1994, es gestor cultural en México y trabaja concretamente en el Centro Cultural de España en el país americano, que está en Ciudad de México. Se encarga del área de Artes Visuales y Música de esa institución. Allí lleva cuatro años. «Vivir en México me ha aportado una gran apertura de miras y crecimiento en lo personal y en lo laboral, con experiencias que en algún momento me gustaría poder aplicar o desarrollar en mi tierra natal», explica este asturiano

Alonso Moro, fiel lector de «Asturias Exterior», por eso se apuntó al mapa de los asturianos, ve a México «con un texto complejo», pero sin parar de crecer en las últimas décadas. «Creo que en lo cultural se puede aprender mucho de México», asegura.

Fredo Yugueros con su autobús delante el Atomium. / .

Fredo Yugueros, el conductor del autobús turístico de Bruselas

Fredo Yugueros lleva fuera de Asturias doce años. Vivió en Alemania, Malta, Francia y ahora está en Bélgica. «La calidad de vida que hay aquí es muy superior a la que actualmente hay en España», opina. Y lo explica así: «En general la situación política y económica que hay en toda Europa no es muy saludable, pero en el caso de Bélgica creo que minimizan problemas que son más acuciantes en otros países», destaca.

Yugueros, gijonés, trabaja como conductos del bus turístico de Bruselas, llevando a los visitantes de un lado a otro de la ciudad. Aunque está a distancia, no pierde de vista la región. «Voy a Asturias cada dos meses y medio y me apunté en el mapa por ver cuantos asturianos andamos por ahí».

Pedrón, con su mujer, Pilar Ibarra y su hijo, Santiago, en las playas de Ixtapa (México). / .

Juan Manuen Pedrón, un llanisco en ciudad de México

Juan Manuel Pedrón, llanisco de 42 años, dirige una empresa textil en Ciudad de México y además es representante legal de una compañía inmobiliaria. Lleva doce años en México. «He tenido la oportunidad de emprender laboralmente y construir una familia», cuenta. Es moderadamente optimista con la situación del país, «de incertidumbre, como ha sido siempre, pero México tiene oportunidades».

Pedrón, casado y con un hijo, se apuntó en el mapa porque le interesaba saber cuántos asturianos había en México. «Me aporta orgullo como asturiano y español el saber que podemos salir adelante, fuera de nuestra tierra, en busca de crecimiento personal y profesional». Pedrón regresa todos los veranos a Asturias. «No hay un solo día que no me acuerde de ella (Asturias), ni de mi familia y amigos asturianos».

Ignacio Inestal, delante del Museo Metropolitano de Arte (MET), en Nueva York / .

Ignacio Inestal, en la ONU en Nueva York

Ignacio Inestal es un avilesino que vive en Nueva York y trabaja en el departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas para las misiones de paz en África y Medio Oriente. Vive fuera de Asturias desde 2014. «Vivir fuera me ha enseñado a adaptarme a contextos culturales, lingüísticos y profesionales muy diversos, a mantener la mente abierta y a valorar tanto lo que dejo atrás como lo que descubro en cada nuevo destino. Profesionalmente, me ha dado una perspectiva global y la oportunidad de trabajar en proyectos con impacto real en contextos complejos», asegura. Se apuntó en el mapa para mantener el lazo con Asturias, y también tener la oportunidad de conocer a otros asturianos. Dice que le preocupa, a nivel internacional, «el aumento de los conflictos prolongados, la crisis climática y los desafíos que enfrenta la cooperación multilateral, cuestiones que exigen respuestas conjuntas y solidarias por parte de la comunidad internacional».

Jonás Pastor, en La Habana. / .

Jonás Pastor, destinado en Cuba

Jonás Pastor es de Avilés y está destinado en Cuba por la empresa hotelera Meliá. Es director de Alimentación y Bebidas desde octubre del año pasado. «Cuba, actualmente, no está pasando por su mejor momento. A mí no me falta nada, porque tengo un buen salario y vivo en el hotel, pero la población pasa penurias ante la escasez de alimentos y los constantes apagones». Pastor lleva apenas unos meses en la isla, aunque viaja constantemente por su trabajo desde 1994. «De la situación internacional me preocupa la agenda 2030, la tensión geopolítica actual y, sobre todo, la ineptitud que veo en la juventud actual». Se apuntó en el mapa «para saber de más paisanos en situaciones similares a la mía» y viaja a Asturias cada seis meses.

Paula Morán, con su hijo Enrique Fernández Morán y su marido, Enrique Fernández, en una playa de Costa Rica / .

Paula Morán, pura vida en Costa Rica

Paula Morán es una profesora ovetense que lleva casi 20 años trabajando en el United World College de Costa Rica, los últimos 9 de directora académica. La institución pertenece a su vez a una fundación sin ánimo de lucra que gestiona 18 colegios en distintas partes del mundo. «Fuera de Asturias llevo desde el año 2000, año en el que fui a Inglaterra (Manchester) a hacer un curso de postgrado en enseñanza en secundaria y me quedé trabajando en un colegio allí hasta el 2006 que me vine a Costa Rica, donde vivo y trabajo desde entonces», explica. Define a Costa Rica como un país «tranquilo», conocido por su famoso, slogan «Pura Vida». Que no es barato y tiene contrastes, con casas muy lujosas cerca de «otras que no lo son para nada». Estar en el mapa de Asturias Exterior le aporta «la sensación de seguir perteneciendo al paraíso que me vio nacer hace 50 años».

Antonio Martínez-Gandía, con su novia Isabel Peña y su perro, Castle, en el parque de El Retiro / .

Martínez-Gandía, ingeniero en Madrid

Antonio Martínez-Gandía es un ingeniero electrónico que se mudó a Madrid por trabajo, donde lleva cinco años. Estudió en la capital, regresó al Principado y después volvió a bajar la Meseta «Fui a Madrid porque me aportaba, sobre todo, muchas oportunidades laborales», destaca el ovetense, que vive con su novia en la zona de Chamartín. Desde la capital de España le preocupa «cómo afectarán los aranceles y las subidas del gasto en defensa en la inversión de España». Va continuamente a Asturias. «Echo de menos todo, pero sobre todo el ambiente familiar y tranquilo». Se apuntó al mapa por conocer la situación de otros asturianos y conectar con ellos en caso de necesitar algo.

Alicia Pais, en el circuito de F-1 de Baréin, con la bandera de Asturias. / .

Alicia Pais, en el país del respeto

Alicia Pais Varela, de 61 años, nació en Llanares (Avilés) y vive en Baréin, en la costa oeste del Golfo Pérsico, a donde ha ido a vivir acompañando a su marido, un británico que trabaja en este microestado compuesto «por una isla grande y algunas chiquitinas». Vive en un país donde, según dice, la palabra clave es el «respeto cultural»; un estado con un nivel económico «en la línea de todos los países del Golfo Pérsico» y «con una sensación de seguridad personal altísima». Es suscriptora de LA NUEVA ESPAÑA desde hace años, «es nuestra conexión con lo que sucede en casa». Confiesa que cuando vio el mapa de «Asturias Exterior», lo primero que hizo fue «mirar cuántos asturianos andábamos por esa parte del mundo». Vuelve a Asturias cuando puede, en Navidades y en verano. «Las temperaturas en Baréin son bestiales, me lo voy a pasar ‘a la fresca’ en Llaranes».

Adrián Lozano, con la bandera de Asturias en Kiev. / .

Adrián lleva turistas a Kiev

Adrián Lozano Morales, empresario de Blimea de 34 años es, probablemente, de todos los integrantes del mapa de «Asturias Exterior», el que vive en el lugar más peligroso: Kiev, la capital ucraniana. Tiene una agencia de viajes y lleva desde 2021 organizando viajes de españoles al país invadido por Putin. «El negocio evoluciona positivamente, cada vez han más gente interesada en viajar a Ucrania de la forma más segura posible», afirma. «Sigo llevando a gente a Ucrania, aunque este año comenzamos un poco más tarde por el clima». Ve que Kiev «está más llena de gente que hace unos meses, la gente sigue con sus vidas dentro de lo que cabe». Eso sí: «Los ucranianos se han desilusionado con la victoria de Trump en las elecciones, ya que nunca sabes qué es lo que va a hacer».

María Villa, en Hong Kong / .

María Villa, en Hong Kong

María Villa, de Pola de Lena, lleva desde 2007 viviendo en Hong Kong. Reside fuera de Asturias desde que se fue, con 18 años, a estudiar a la Complutense. En 2007, se trasladó con su marido y sus dos hijos a Kong Hong, por motivos de trabajo de su esposo. Y como se define como «culo inquieto», montó su propio negocio. «Hice todo lo contrario que la corriente general, decidí importar zapatos españoles al sudeste asiático». Todo le fue bien hasta que llegó la pandemia y tuvo que cerrar la empresa. Ahora colabora con la empresa familiar «mientras busco nuevas oportunidades. Este es un aviso a los lectores: ¡aquí hay una asturianina muy capaz!». Se apuntó al mapa de «Asturias Exterior» porque «me gusta conocer la trayectoria de un grupo de personas con las que, de alguna manera y salvando las distancias, tengo cosas en común. Compartir experiencias con la diáspora asturiana, enriquece».

Aida Cortina Recio, en Noruega / .

Aida Cortina Recio, en Kristiansand

Aida Cortina Recio es una bióloga ovetense que está haciendo un máster en biología en el sur de Noruega, en Kristiansand, donde está constatando las muchas facilidades que dan en la universidad noruega a los estudiantes extranjeros, desde una rebaja en los alquileres hasta cursos gratis de noruego. «Asturias Exterior» le pareció buena idea «para poner en valor el talento que exporta Asturias y que idealmente volverá algún día». Agradece leer LA NUEVA ESPAÑA «para seguir conectada». «En un entorno internacional es importante no perder el sentido de la identidad y pertenencia».

Felicidad Berry, en Londres / .

Felicidad es Felicity en Londres

Felicidad Berry lleva 45 años fuera de Asturias. Es mierense y vive en Londres, donde la conocen como Felicity. Encabeza la compañía First Choice Marketing, que es una empresa de ventas y marketing especializada en reuniones, conferencias, incentivos, seminarios y grupos de ocio empresarial. «Me licencié en Filología inglesa, vine a practicar el idioma con intención que quedarme un año, pero 45 años más tarde todavía estoy aquí». Cree que el Reino Unido se ha «deteriorado un poco, todo empezó con el Brexit y ahora con los Laboristas en el poder más todavía: muchos recortes y el coste de la vida por las nubes». Se apuntó al mapa de «Asturias Exterior» «porque me hacía ilusión recibir noticias de Asturias regularmente y también saber por dónde andaba repartidos mis compatriotas».

Arturo Escandón y su pareja Giselle Fernández, en Japón / .

Arturo Escandón, catedrático en Nagoya (Japón)

Arturo Escandón es catedrático en Educación de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Nanzan, en Nagoya (Japón). Nació en Chile «en el seno de una familia asturiana», así que es «asturiano, español y chileno». Su pareja, Gisele Fernández, también es asturiana. Vuelven a Asturias todos veranos en agosto y, cuando viene a España por trabajo, aprovecha para escaparse al Principado. Mantiene una vinculación constante con Asturias: «la extraño siempre, a todas horas. Con la llegada del otoño mi pareja y yo abrimos la temporada de fabada y pote asturiano en Japón. Y para Navidades, no faltan les casadielles». Afirma que LA NUEVA ESPAÑA «nos conecta a diario con Asturias. Creo que sabemos más de lo que pasa en Oviedo que en Nagoya». Considera que el mapa «es una parte importante del futuro de Asturias. Siempre hemos sido parte de una gran red», sentencia.

Pedro Trivín, economista / .

Trivín en Milán y el valor de una gran red asturiana por todo el mundo

Pedro Trivín (Villaviciosa, 1986) es economista y trabaja en el Departamento de Economía, Gestión y Métodos Cuantitativos de la Universitá degli Studi di Milano, desde donde estudia la evolución del mercado laboral español. Es uno de los mil asturianos que forman parte del mapa interactivo de «Asturias Exterior». «Me inscribí porque me pareció una forma muy interesante de mantener el vínculo con Asturias desde el extranjero». Cree que «visualizar a la diáspora asturiana y crear una comunidad alrededor de esa identidad compartida tiene un valor enorme, tanto a nivel personal como profesional. Es una manera de mantener vivo el vínculo con Asturias». A Pedro Trivín le ha «hecho sentir más cerca de Asturias».

Por la izquierda, José Vázquez, Megan Sladek, y Francisco Fernández Rubiera. / .

Francisco Fernández Rubiera y los adelantados de La Florida

Francisco Fernández Rubiera es un asturiano nacido en Oviedo y criado en Gijón, profesor desde 2012 de la Universidad de Florida Central (UCF) y cónsul honorario de España en Orlando, se apuntó al mapa de Asturias Exterior porque «me pareció una idea fenomenal para conectar a los asturianos, especialmente cuando estamos tan lloñe de la tierrina», especialmente para intercambiar información o para difundir eventos, «como la exposición que tenemos ahora en Tampa, ‘Inmigrantes invisibles’ (sobre la emigración española a EE UU)». También para asesorarse en un suministro imprescindible: «Dónde encontrar sidra o fabes, aunque en Florida una fabada ye pa que te de una lipotimia». Asegura que el mapa sirvió para encontrar a otros asturianos («que no somos unicornios») por esta zona, donde vamos a por la segunda reconquista de les tierres floridianes en nombre de Pedro Menéndez».