Los asturianos del mapa: la ovetense que dirige un colegio internacional en Costa Rica y lamenta el auge del individualismo

Paula Morán es una de las asturianas inscritas, en su caso desde Costa Rica.

Paula Morán es ovetense, lleva casi veinte años en San José, la capital de Costa Rica, pero tiene presente Asturias cada día que trabaja. "En mi oficina tengo fotos de Asturias, de sus playas, de sus montañas y de sus bosques. Cuando las veo me transporta y me da mucha paz", cuenta Morán, que es profesora en el el United World College de Costa Rica y hace ya nueve años fue nombrada directora académica. La institución pertenece a su vez a una fundación sin ánimo de lucro que gestiona 18 colegios en distintas partes del mundo.

Morán, casada y con un hijo, lleva fuera de Asturias desde el año 2000, cuando se fue a Manchester a hacer un curso de postgrado en enseñanza en secundaria y se quedó trabajando en un colegio hasta 2006, cuando puso rumbo a Costa Rica

"Vivir en el extranjero y, sobre todo durante estos último casi 20 años de trabajar en este colegio internacional, me ha aportado muchísimas cosas: apertura de mente, darme cuenta que las fronteras las ponemos nosotros, que todos somos iguales, que cada uno libra sus propias batallas...Siento que me ha ayudado a crecer, a conocerme más, a saber que puedo superar obstáculos", asegura Morán, que se apuntó al mapa de Asturias Exterior, de LA NUEVA ESPAÑA, para "seguir conectada de algún modo, aparte de ir cada año a visitar a familiares y amigos a la tierrina. Soy una asturiana, carbayona, orgullosa de sus raíces así que seguir conectada me aporta la sensación de seguir perteneciendo al paraíso que me vio nacer hace ya 50 años".

Esta ovetense describe así a Costa Rica, su segundo hogar. "Es un país tranquilo, conocido por su famoso slogan 'Pura Vida', que tiene sus altos y bajos. No es barato y se ven los contrastes de casas lujosas cerca de otras que no lo son". Morán ve preocupante la "falta de humanidad, empatía y solidaridad" de la actual situación internacional. Lo explica así. "Sí hay momentos en los que se ve que en situaciones de crisis, como incendios, inundaciones o en la pandemia, la gente se solidariza, pero parece que cuando la situación de crisis se calma o desaparece, nos olvidamos de la persona de al lado y volvemos a nuestra cueva, volvemos a ser individuos preocupados solo por nosotros mismos", se lamenta.

Morán viaja a Asturias cada verano. "Me hace mucha falta la familia, los amigos, el paisaje, la gastronomía, la sidra o pasear por mi ciudad. Estar allí unos días recarga mis baterías para el resto del año", finaliza Morán, una asturiana en Costa Rica.