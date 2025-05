La defensa y la cohesión: las batallas que se libran en Europa ( y afectan de lleno a Asturias)

La Unión Europea (UE) afronta con dos premisas el futuro a corto plazo: la preocupación por la defensa comunitaria, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que descoloca en Bruselas y Estrasburgo, y la preocupación por elevar la competitividad europea frente a otras economías emergentes. Así se puso de manifiesto esta semana en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo junto con Bruselas, adonde acudió LA NUEVA ESPAÑA en el marco de un seminario de prensa para medios regionales de toda España. La visita consistió en varias reuniones con eurodiputados y responsables comunitarios expertos en distintos sectores, algunos con amplia influencia en regiones como Asturias.

Los fondos de cohesión

En este momento suponen la principal preocupación de numerosos eurodiputados. La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la UE, pretende que esos fondos, que para Asturias suponen hasta el momento 700 millones de euros, sean gestionados directamente por los Estados a partir de 2027, y no por las regiones, como sucede ahora. Asturias se opone frontalmente a ello, así como el PSOE y el PP en Europa. Los dos principales partidos tienen la misma posición en este asunto, donde se crea una inusual unanimidad política. El interrogante es Vox, que directamente reniega de que los fondos sean útiles, como se evidenció durante la visita de esta semana. Representantes de varios grupos consideran básicos los fondos de cohesión y temen que, en el actual contexto, la defensa les quite importancia a estos paquetes. La batalla está servida en Europa y la negociación en el Parlamento se extenderá en 2026. Fuentes consultadas de todos los partidos vaticinan un acuerdo final en el que podría haber una concesión a los Estados, pero no total, como propone la Comisión.

La vivienda, otro foco

El futuro de la vivienda y sus problemas actuales, como el precio del alquiler o la proliferación de pisos turísticos, también se trató en Estrasburgo. Como en el tema de los fondos de cohesión, PP y PSOE tienen posturas muy similares, aunque chocan, por ejemplo, en el asunto de la ocupación, algo menor para los socialistas, teniendo en cuenta las cifras, y un problema a gran escala para los populares. La Comisión de Transporte y Turismo prepara ya un informe sobre la vivienda que, aunque no será vinculante, debe ser tenido en cuenta por la Comisión. También está en marcha una regulación que obligará a las plataformas de pisos turísticos a asegurarse de que las viviendas que ofertan están en los registros autonómicos y locales. Otro de los problemas es la vivienda vacía, sin uso, y que no exista un registro de pisos vacíos, un reto también para Europa. Es esperable que el informe de esa comisión incluya medidas para las zonas rurales donde no hay vivienda de larga estancia, y sí vacacional, lo que dificulta que los trabajadores de esas zonas puedan vivir donde tienen su puesto de trabajo, una casuística que afecta a Asturias.

En marcha el siguiente presupuesto de la UE

Además, está en marcha el próximo presupuesto de la UE, donde se verá por dónde van los tiros de la recién nombrada Comisión. La defensa de la cohesión es una de las batallas. “El Parlamento Europeo subraya la necesidad de que el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea continúe respaldando la cohesión económica, social y territorial, con el objetivo de reforzar la unidad de la UE, profundizar el mercado único, fomentar la convergencia y reducir las desigualdades, la pobreza y la exclusión social”, asegura Jesús Carmona, director de Medios del Parlamento Europeo. “Las políticas agrícolas y de cohesión de la Unión deben seguir desempeñando un papel fundamental en el futuro, adaptándose al mismo tiempo a la incorporación de nuevos objetivos. La cohesión constituye una herramienta esencial de inversión; la agricultura es clave para la seguridad alimentaria, al igual que ciertos programas emblemáticos dirigidos a la juventud europea, como Erasmus”, destaca.

“El Parlamento Europeo respalda un aumento de la inversión en defensa con el fin de apoyar un enfoque integral de la seguridad, pero subraya que ello no debe menoscabar el gasto social y ambiental ni poner en riesgo las políticas consolidadas como las políticas agrícolas y de cohesión. Estas políticas deben continuar desempeñando un papel relevante en el futuro, al igual que los programas dirigidos a la juventud, como Erasmus”, finaliza Carmona, veraneante habitual de Tapia.