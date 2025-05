Diez motivos por los que la democracia está en peligro: las claves de la cumbre iberoamericana de la próxima semana en Oviedo

Entre los participantes confirmados figuran destacados expresidentes como José María Aznar (España), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador) y Luis Lacalle (Uruguay). A ellos se sumará una veintena de expertos en geopolítica, economía y seguridad, como Juan Luis Cebrián, fundador de El País; Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI; Claudia Gurisatti, periodista colombiana; DC Page, exresponsable de ciberseguridad del gobierno estadounidense; Álvaro Vargas Llosa, analista político; y George Piro, exagente del FBI. También se espera la presencia del expresidente colombiano Iván Duque, quien participará en otros actos del programa.

Estas son las biografías de los ponentes del VI Encuentro Ciudadano

Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

Jorge Quiroga Ramírez, "Tuto" Quiroga, (1960, Cochabamba, Bolivia). Es un ingeniero, economista y político que ocupó la Presidencia de Bolivia entre 2001 y 2002. Su trayectoria ha estado marcada por su defensa del modelo económico liberal. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas A&M y trabajó en el sector privado antes de entrar en la política. A finales de los años 80, se unió al partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundado por el expresidente Hugo Banzer. En 1997, fue elegido vicepresidente de Bolivia, acompañando a Banzer en su regreso al poder. En 2001, tras la renuncia de Banzer por problemas de salud, Quiroga asumió la Presidencia. Su gobierno se centró en la estabilidad económica, la modernización del Estado y la lucha contra el narcotráfico en colaboración con Estados Unidos. Participa en organismos internacionales en los que ha defendido activamente la democracia en América Latina y se ha opuesto a las dictaduras de la región.

Álvaro Vargas Llosa, periodista, ensayista y analista político

Álvaro Vargas Llosa (1966, Lima, Perú) es periodista, ensayista y analista político, reconocido por su defensa del liberalismo económico y político en América Latina. Hijo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ha estado vinculado desde joven al ámbito intelectual y cultural. Ha colaborado con medios internacionales como The Wall Street Journal, El País, The New Republic, Time Magazine y el ABC. Es autor de varios libros, entre ellos Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996), coescrito con Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, una crítica al populismo y al intervencionismo estatal en la región. Vargas Llosa es Senior Fellow del Center on Global Prosperity en el Independent Institute, vicepresidente académico de la Fundación Internacional para la Libertad y de la Cátedra Mario Vargas Llosa. En 2021, recibió el premio Thomas Jefferson otorgado por la Association of Private Enterprise Education (APEE), en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad individual y la economía de mercado.

Iván Espinosa de los Monteros, empresario y político

Iván Espinosa de los Monteros (1971, Madrid, España) es un empresario y político español, conocido por haber sido portavoz parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados entre 2019 y 2023. Su trayectoria ha estado marcada por su defensa del nacionalismo español, el liberalismo económico y la crítica a las políticas progresistas. Estudió en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y obtuvo un MBA en la Kellogg School of Management (EE.UU.). Antes de su carrera política, trabajó en banca de inversión y dirigió empresas en el sector inmobiliario. En 2013, se unió a Vox y se convirtió en uno de sus principales ideólogos y estrategas. En las elecciones generales de 2019, fue elegido diputado y asumió el cargo de portavoz del grupo parlamentario, consolidándose como una de las caras más visibles del partido. Desde su posición, defendió posturas anti independentistas, de reducción del Estado, bajada de impuestos y endurecimiento de las políticas migratorias. Desde el 2023 es analista y comentarista en medios.

José María Aznar, expresidente de España

José María Aznar López (1953, Madrid, España). Político y economista, fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, liderando el país en una etapa de crecimiento económico y reformas estructurales. Inició su carrera política en Alianza Popular (AP), que luego se transformaría en el Partido Popular (PP). Su primer mandato (1996-2000) estuvo marcado por acuerdos con partidos nacionalistas para garantizar la gobernabilidad y por una serie de reformas económicas que impulsaron el crecimiento y redujeron el desempleo. En 2000, tras obtener la primera mayoría absoluta del PP en democracia, gobernó con una política económica basada en la liberalización del mercado y la reducción del déficit público. Durante su gestión, España vivió un auge económico, con una fuerte creación de empleo y un incremento en la inversión extranjera. Además, su gobierno llevó a cabo importantes infraestructuras y promovió la entrada de España en la zona euro. Mantiene presencia en el debate público como conferenciante y asesor. Es presidente de la Fundación FAES, un think tank vinculado al PP.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Andrés Pastrana Arango (1954, Bogotá, Colombia) es abogado, periodista y político colombiano que se desempeñó como presidente de Colombia entre 1998 y 2002. Hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero (1970–1974), inició su carrera pública como periodista. En 1988, mientras era candidato a la Alcaldía de Bogotá, fue secuestrado por el Cartel de Medellín, en un intento de presión al gobierno colombiano para evitar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Ese mismo año, fue elegido alcalde mayor de Bogotá y, en 1991, fundó el partido Nueva Fuerza Democrática, con el que llegó al Senado. En 1998, ganó la presidencia representando al Partido Conservador. Su gobierno estuvo marcado por los esfuerzos de negociación con la guerrilla de las FARC y por la implementación del Plan Colombia, una estrategia integral diseñada para combatir el narcotráfico, fortalecer las instituciones del Estado y recuperar territorios controlados por actores

armados ilegales. Aunque enfrentó numerosos retos, esta iniciativa sentó las bases para una mayor cooperación internacional y una modernización de las Fuerzas Armadas colombianas. Tras su paso por la presidencia, ha ocupado cargos diplomáticos y continúa activo en foros internacionales donde es también una de las voces más críticas del chavismo y de los regímenes autoritarios en América Latina.

Felipe Calderón, expresidente de México

Felipe Calderón Hinojosa (1962 Morelia, Michoacán, México). Economista, fue presidente de México entre 2006 y 2012, en un mandato marcado por su lucha frontal contra el narcotráfico y el crecimiento económico. Hijo del político Luis Calderón Vega, fundador del Partido Acción Nacional (PAN). Fue diputado federal en dos ocasiones y en 1996 se convirtió en presidente del partido. Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), ocupó la Secretaría de Energía, cargo al que renunció para postularse como candidato presidencial en 2006. Durante su gobierno enfrentó la crisis financiera global de 2008, implementando medidas que ayudaron a estabilizar el país. También impulsó reformas en infraestructura, salud y educación, además de la cobertura universal en el sistema de salud a través del Seguro Popular. Ahora es parte del Instituto Atlántico de Gobierno y del Instituto de Empresa donde brinda seminarios relativos a políticas públicas.

Mauricio Macri, expresidente de Argentina

Mauricio Macri (1959, Tandil, Argentina) es ingeniero civil, empresario y político argentino. Fue presidente de Argentina de 2015 a 2019, convirtiéndose en el primer mandatario no perteneciente a los partidos tradicionales en más de siete décadas. Antes de su presidencia, ejerció como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Inició su carrera en el sector privado, trabajando en empresas del Grupo Macri, y presidió el Club Atlético Boca Juniors de 1995 a 2007. En 1991, fue secuestrado y liberado tras el pago de un rescate, experiencia que influyó en su decisión de ingresar a la política. En 2005 fundó el partido Propuesta Republicana (PRO), con el que más tarde lideró la coalición Cambiemos, a través de la cual llegó a la presidencia. Su mandato se centró en políticas de apertura económica, reducción del déficit fiscal y la reintegración de Argentina en los mercados internacionales. Tras su presidencia, ha continuado participando activamente en la vida política y en foros globales. Desde el 2020, se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Claudia Gurisatti, periodista y presentadora colombiana

Claudia Gurisatti es una reconocida periodista y presentadora colombiana. Estudió Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde comenzó su trayectoria profesional. Desde 2008, se desempeña como directora general de NTN24, el canal internacional de noticias de RCN, y es también directora del programa de opinión La Noche, conocido por su cobertura profunda y análisis de temas clave en Iberoamérica. A lo largo de su carrera ha trabajado en destacados medios de comunicación como CM&, Buenos Días Colombia y Noticias RCN, donde ocupó diversos cargos como presentadora y directora. En 2021 fue nombrada vicepresidenta general de medios de comunicación de la Organización Ardila Lülle (OAL), conglomerado que agrupa a RCN Televisión, NTN24 y otros medios nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido reconocido con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio India Catalina a Mejor Presentadora. Asimismo, el Congreso de Colombia le otorgó la Orden al Mérito a la Democracia en el grado de Gran Caballero, en reconocimiento a su aporte al periodismo y a la libertad de expresión en su país.

Juan Luis Cebrián, periodista y miembro de la Real Academia

Juan Luis Cebrián (1944, Madrid, España). Es un periodista, escritor y empresario español, reconocido por ser uno de los fundadores y el primer director del diario El País. Se formó en la Escuela Oficial de Periodismo y comenzó su carrera en medios como Pueblo. En 1976, con la llegada de la democracia en España, fue elegido como el primer director de El País, periódico que se consolidó rápidamente como el referente de la prensa independiente y progresista en la nación. Bajo su dirección, El País jugó un papel fundamental en la consolidación de la democracia, defendiendo la libertad de expresión y convirtiéndose en un medio influyente en el ámbito hispano. Posteriormente, ocupó posiciones clave en el Grupo PRISA, incluyendo la presidencia y el cargo de consejero delegado. En 1996, fue elegido miembro de la Real Academia Española. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con múltiples distinciones, como el Premio Nacional de Periodismo y la Medalla a la Libertad de Expresión de la Fundación Roosevelt. Además, ha publicado diversas obras, entre las que destacan Cartas a un joven periodista, Primera página y Vida de un periodista (1944-1988).

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica

Laura Chinchilla Miranda (1959, San José, Costa Rica) es una politóloga y política costarricense que se desempeñó como presidenta de la República de Costa Rica de 2010 a 2014, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el país. Antes de su presidencia, ocupó diversos cargos públicos, incluyendo ministra de Seguridad Pública (1996-1998), diputada en la Asamblea Legislativa (2002-2006), y primera vicepresidenta y ministra de Justicia (2006-2008) durante el gobierno de Óscar Arias. En 2010, ganó las elecciones presidenciales como candidata del Partido Liberación Nacional (PLN). Durante su administración, promovió políticas enfocadas en la seguridad ciudadana, la protección ambiental y la modernización del Estado. Tras concluir su mandato, ha continuado su labor en el ámbito internacional, desempeñándose como vicepresidenta del Club de Madrid y copresidenta de la junta directiva del Diálogo Interamericano del Inter-American Dialogue. Además, ha ejercido como catedrática en instituciones como la Universidad de Georgetown y la Universidad de São Paulo.

Luis Lacalle Pou, ex presidente de Uruguay

Luis Lacalle Pou (1973, Montevideo, Uruguay) es un abogado y político uruguayo que se desempeñó como presidente de la República Oriental del Uruguay de 2020 a 2025. Hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y de la exsenadora Julia Pou. Inició su carrera política como diputado por el departamento de Canelones en 2000, siendo reelecto en 2004 y 2009. En 2011, asumió la presidencia de la Cámara de Representantes. En 2019 fue candidato del Partido Nacional, liderando una coalición multicolor que resultó victoriosa, poniendo fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Durante su mandato, implementó políticas enfocadas en la apertura económica, la seguridad pública y la modernización del Estado. Su gestión estuvo marcada por la respuesta a la pandemia de COVID-19 y por iniciativas destinadas a atraer inversiones extranjeras. Su liderazgo consolidó su imagen de político moderado y de gestión eficiente. Si bien su gobierno acaba de finalizar, sigue siendo una figura clave en la política uruguaya. Se considera que fortaleció la economía y la seguridad del país.

José Suárez Arias-Cachero, empresario y político

José Suárez Arias-Cachero (1962, Felechosa, España) es un empresario y político español. Su trayectoria política ha estado marcada por su compromiso con el asturianismo y la defensa de la lengua asturiana. Suárez fue líder universitario y cofundador del Conceyu d'Estudiantes Nacionalistes (CEN). Posteriormente, ejerció como concejal asturianista en el municipio de Aller entre 1983 y 1995. Además, fue fundador de la Junta Nacionalista Asturiana y de Unidá Nacionalista Asturiana (UNA), donde desempeñó el rol de máximo dirigente. En 1991, participó en la formación de Coalición Asturiana, ocupando el segundo lugar en la lista electoral tras Xuan Xosé Sánchez Vicente. En 2007 se incorporó al Partido Popular (PP), siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Oviedo y asumiendo la responsabilidad de Cultura y Deportes. En 2011, se unió a Foro Asturias, el partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos (ex secretario general del PP), donde ocupó cargos como Vicesecretario de Comunicación y miembro de la Comisión Directiva. Suárez ha sido un ferviente defensor del asturiano. Fue el primer miembro del claustro universitario en utilizar esta lengua en la Universidad de Oviedo, cofundador de la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana y el primer concejal en presentar una moción en asturiano. En el ámbito empresarial, fue socio fundador de la Editorial Aina y de Fonoastur, iniciativas orientadas a la promoción y difusión de la cultura y lengua asturianas. Actualmente, es miembro del consejo de administración y socio estratégico de Axialent, empresa enfocada en transformación cultural y liderazgo consciente.

Bryan Ware, exdirector de ciberseguridad de EE UU

Bryan Ware es un destacado líder tecnológico e innovador estadounidense, reconocido por su amplia experiencia en ciberseguridad y tecnología emergente. En el ámbito gubernamental, Ware fue nombrado Director de Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) de Estados Unidos. Durante su gestión, modernizó su infraestructura y fortaleció las alianzas operativas con el sector privado y socios internacionales. Antes de este rol, se desempeñó como Subsecretario en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), asesorando en ciberseguridad y tecnologías emergentes, y liderando iniciativas estratégicas para contrarrestar el espionaje y prácticas comerciales desleales de China. Es el director ejecutivo y fundador de Next5, una empresa de inteligencia empresarial centrada en la tecnología, la inteligencia artificial, la cuántica, el espacio, la biología y más. Además, forma parte del Consejo Global del Futuro sobre Ciberseguridad del Foro Económico Mundial y asesora a empresas tecnológicas e inversores.

George Piro, exagente del FBI, interrogador principal de Saddam Hussein

George Piro (1967, Beirut, Líbano) es un exagente especial del FBI, conocido por haber sido el interrogador principal de Saddam Hussein tras su captura en 2003. Su papel en la obtención de información del exdictador iraquí le valió reconocimiento dentro de la comunidad de inteligencia y seguridad en Estados Unidos. Al final de la década de los 90s, se unió al FBI, destacándose en operaciones antiterroristas. Su dominio del árabe lo llevó a ser seleccionado para interrogar a Hussein, obteniendo información clave sobre armas de destrucción masiva y vínculos con Al-Qaeda. Piro ocupó diversos cargos en el FBI, incluyendo supervisor de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo en Washington D.C. y director del Grupo de Interrogación de Detenidos de Alto Valor. En 2014, fue nombrado agente especial a cargo de la oficina de campo de Miami, supervisando programas de contraterrorismo, ciberseguridad y contrainteligencia.

Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI

Félix Sanz Roldán nació en 1945 en España. Es un militar y funcionario de inteligencia español, conocido por haber sido director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España entre 2009 y 2019. Su carrera ha estado marcada por su papel en la seguridad y la defensa del país, así como por su participación en operaciones clave de inteligencia. Ingresó en el Ejército de Tierra y ascendió hasta alcanzar el grado de general de ejército, el más alto en la jerarquía militar. Antes de dirigir el CNI, fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2004 y 2008, coordinando las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales como Afganistán, Líbano y los Balcanes. En 2009, fue designado Director del CNI y durante su gestión modernizó los servicios de inteligencia, reforzó la lucha contra el terrorismo yihadista y gestionó crisis diplomáticas y de seguridad nacional. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

DC Page, experto en gestión de riesgos

DC Page es un reconocido experto en inteligencia empresarial y gestión de riesgos, con más de tres décadas de experiencia en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como Director General de V2 Global, una firma especializada en mitigación de riesgos, análisis de inteligencia y asesoría estratégica. Desde este cargo, lidera las operaciones internacionales de la compañía, ofreciendo soluciones enfocadas en seguridad, cumplimiento normativo y protección de activos. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos clave en instituciones como el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos —adscrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, así como en firmas líderes como Kroll Associates, Verasys LLC y Andrews International. En el ámbito público, desempeñó un papel fundamental en el combate al contrabando y el lavado de dinero, desarrollando estrategias innovadoras para fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar el crimen transnacional. En octubre de 2023, V2 Global anunció una alianza estratégica con Bunker Global Advisory, con sede en Barcelona, ampliando su presencia internacional. Además, ha sido ponente en foros como The Economic Club of Miami y la Fundación Libertad y Desarrollo. Su conocimiento también se ha reflejado en la docuserie de HBO Max Generation Hustle, donde participó en el episodio “The Prince of Fraud”, compartiendo su experiencia en investigaciones de fraude internacional. Ha liderado operaciones transnacionales que han desmantelado redes de crimen organizado de alto perfil.