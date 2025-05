El Conceyu d`Asturies revive en Madrid y recuerda a Pin: "Prendió la llama de la asturianía y era nuestro líder indiscutible"

El Centro Asturiano de Madrid se quedó pequeño ayer para clausurar la 46 Selmana de les Lletres Asturianas, que consistió en un acto en el que se presentó la antología literaria sobre la emigración asturiana, Per toa tierra, y también se rindió homenaje a Xosé Álvarez, Pin, fallecido en 2001 y uno de los autores más importantes en la historia de la literatura en asturiano. Más de 150 personas acudieron a un acto en el que participó Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, que estuvo acompañada por Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüistica; Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano; Xosé María Rodríguez, escritor y Pilar Riesco, secretaria del Centro Asturiano.

Entre el público hubo personalidades muy conocidas de la cultura asturiana, como el gaitero José Ángel Hevia o el tenor Joaquín Pixán, además de asturianos residentes en Madrid, la mayoría jóvenes. La figura de Pin fue el hilo conductor del acto, ya que la Selmana de les Lletres está dedicada a su trayectoria vital y profesional. Su familia estuvo presente.

Pin, emigrante en Argentina y Madrid, nació en 1948 en Cigüedres, en el concejo de Miranda, y luego se desplazó a la capital española, donde siempre luchó por el asturianismo y la oficialidad de la llingua. En Madrid fundó la asociación el Conceyu d` Asturies, motor de la cultura asturiana y el asturianismo en la capital, que en los primeros años organizó algunas de sus reuniones en el Centro Asturiano, donde se daban incluso clases de asturiano. Más tarde la asociación tuvo una sede en la calle Fuencarral. Allí sus miembros intercambiaban ideas sobre el rumbo de la región y organizaban múltiples actos y conciertos. También hicieron aportaciones culturales, como la impresión de dos revistas.

Todo esto se recordó ayer en el Centro Asturiano. "Pin prendió la llama de la asturianía en muchas personas, como vimos en toda la Selmana. Fue uno de los grandes defensores de la Llingua", aseguró Vannesa Gutierrez sobre el autor de El bable de Xuanín, Fíos de naide o Los tres reis. "Ye un orgullu tar equí y poder rindir homenaxe a Pin", destacó por su parte Xosé María Rodríguez, también conocido como Chema Bimeda, amigo de Pin, que recordó la década de los años 70, "años mozos d’estudiante universitariu en Madrid, de la transición, de glayar en manifestaciones, aquello de llibertá, aministía y estatutu d’autonomía, años de suañar cola modernidá d’Asturies". El escritor contó como en una tarde de agosto de 1979, en la antigua sede del Centro Asturiano de Madrid, se encontró con Pin, rodeado de revistas. "Y allí taba de pie, aquel mozetón, que no dexaba de falar con unos y con otros, soltando risotaes", destacó Rodríguez, que describió a Pin como "un gran seductor", teniendo en cuenta que fue el escritor el que le convenció para entrar en el Conceyu d`Asturies en Madrid, una institución que siempre mantuvo una gran relación con el Centro Asturiano.

"Pin era el líder indiscutible del Conceyu d`Asturias, pero sobre todo era un amigo", definió el ingeniero y escritor, recordando también la fundación de una peña gastronómica asociada al Conceyu d`Asturies. Xosé María Rodríguez fue el último presidente de Conceyu d`Asturias en Madrid antes de su disolución, en 1984. Los asistentes al acto pudieron ver la proyección de un documental sobre Pin y luego participaron en un debate.

En el acto se presentó posteriormente la antología literaria sobre la emigración asturiana, titulada Per toa Tierra, que edita el Principado, gestionada por Arantza Margolles, que también intervino en el acto y que conjuga géneros como la poesía, el cómic o la novela. "Per toa tierra recoge esos ecos de nostalgia, textos de antihéroes, retratos de la vida en los centros asturianos de América y Europa, y crónicas de un exilio no siempre voluntario para rendir homenaje a las publicaciones editadas en la diáspora. Desde autores clásicos como Pepín de Pría, Alfonso Camín o Eva Canel, hasta voces más contemporáneas como las de Paquita Suárez Coalla, Xabiero Cayarga o Alfonso Zapico, la antología muestra la diversidad de enfoques y etapas de la emigración asturiana: desde la América del siglo XIX a la Europa de la segunda mitad del XX, pasando por la emigración interior a Madrid", destaca el Principado.