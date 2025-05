El “on tour” más largo: 10.506 kms para volver a vibrar en el Tartiere

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA ha publicado durante estos últimos nueve meses sus crónicas sobre la evolución del equipo. Desde el otro lado del mundo, Laura se mantuvo siempre al lado de su equipo. Siempre "lo más lejos a tu lado", como tituló su serie de crónicas

El destino es caprichoso y ha querido que precisamente un 14 me encuentre escribiendo estas líneas desde el mismo sitio donde hace exactamente 9 meses todo empezó: el aeropuerto internacional de Hong Kong.

Cuánto pueden cambiar las cosas en apenas un año. Esa Laura que aterrizó hace 9 meses jamás sería capaz de vislumbrar todo lo que se le vendría encima. Llegaba con la maleta llena de una mezcla de incertidumbre, miedo e ilusión y se va con ella cargada de recuerdos, fútbol y experiencias que siempre formarán parte de ella.

270 días, 27 aviones, 12 países, 68.226 kilómetros y un solo color como tónica dominante: azul. Este ha sido el año de soñar con los ojos despiertos, el de los madrugones a horas intempestivas para ver al oviedin a través de tres pantallas por videollamada (gracias Ferre por aguantarme y salvarme la vida), el de debutar y marcar en primera división para poder decirle a esa niña pequeña que empezaba a jugar cuando el balón era casi más grande que ella “lo logramos”, el de darse cuenta que 10.506 kilómetros no son nada cuando alguien lo significa todo, el de entender el verdadero significado de la palabra familia y el de ver que hay amigos que son hogar aún con un continente de por medio.

Un collage de imágenes de los distintos viajes de Laura Díaz por Asia y siempre con la camiseta del Oviedo. / .

Después de todo lo vivido solo me queda dar gracias. En primer lugar, a La Nueva España por cederme este espacio y hacerme sentir en casa desde la otra punta del mundo. Gracias a mis padres por su apoyo incondicional, a mi abuela por creer siempre en mí, a Naiara por la terapia de choque y estar siempre ahí cuando no me entiendo ni yo, a mis amigos que me han hecho la vuelta al mundo un poco más sencilla, a mis compañeras staff y cuerpo técnico en el City University of Hong Kong y en el Hong Kong Football Club por hacerme disfrutar del fútbol de nuevo, a las decenas de oviedistas que semana tras semana me hacían partícipe mandándome fotos y vídeos y, por último, pero no por ello menos importante, a cada uno de vosotros, lectores, que habéis perdido un ratito de vuestro tiempo “acompañándome” a través de este viaje.

Cuando estás fuera te das cuenta de la razón que tenía Melendi cuando escribió “cuánto más lejos estoy más asturiano me siento”, pero si me permitís daros un consejo a aquellos que estáis dudando si lanzaros a la aventura o no: hacedlo, y si os da miedo, hacedlo con miedo, porque la vida no espera y solo así descubriréis de lo que sois verdaderamente capaces. Es como cuando la arena quema y te da igual porque sabes que corres hacia el mar, así deberíamos vivir.

Conoce a otros asturianos como tú

Empecé el año pidiendo cuatro cosas en mi particular carta azul a los Reyes Magos, debe ser que he sido muy buena porque todas se han cumplido, y ahora que “mi año” aquí se termina permitidme pedir tan solo una cosa más: que la mecha que prendió Paunovic se convierta en luz que ilumine el camino hacia el lugar del que nunca tendríamos que haber salido: Primera División. Depende de todos nosotros hacer que no se apague.

Después de tantos meses desde la distancia próxima parada casa, Tartiere. Quedan 3 finales.