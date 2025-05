Mapamundi para la era del poder pulverizado: así será el futuro que nos espera según el magnate y comunicador Dionisio Gutiérrez

Dionisio Gutiérrez (Guatemala, 1959), cuyas raíces familiares están en el pueblo de Campiellos (Sobrescobio), es un empresario muy singular. La corporación familiar CMI, que encabezó durante tres décadas y ahora lidera su hermano, está presente en 17 países y emplea a cerca de 60.000 personas. Es el tercer grupo del sector de la alimentación de América Latina, además de estar presentes en el sector energético, la construcción o la banca. Pero lo que traerá la próxima semana a Oviedo a Dionisio Gutiérrez, un hijo de la emigración asturiana a América, es su actividad como comunicador y analista político, lo que le ha granjeado tantas amistades y alianzas como enemistades y amenazas -entre ellas la de los cárteles de la droga- que le obligan a moverse por el mundo arropado por un potente servicio de seguridad. Ha visto morir en violentas circunstancias a más de una veintena de familiares, amigos y ejecutivos de sus compañías.

El próximo jueves día 22, la Fundación Libertad y Desarrollo que preside Dionisio Gutiérrez celebra en el Teatro Campoamor un acto titulado «¿Están en peligro la democracia y la libertad?», que contará entre sus ponentes con los expresidentes José María Aznar (España), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Felipe Calderón (México), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador) y Luis Lacalle (Uruguay), acompañados por expertos como Kevin McAleenan, exsecretario de Seguridad Nacional de EE.UU.; DC Page, director de V2 Global, empresa líder en ciberseguridad; Juan Luis Cebrián, fundador del diario «El País»; Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, o George Piro, agente que dirigió los interrogatorios de Sadam Hussein.

Doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, Dionisio Gutiérrez es miembro del Consejo Latinoamericano de la Universidad de Georgetown, miembro de la Iniciativa del Atlántico de la Universidad John Hopkins, además de integrante del Consejo de la Escuela Kennedy de Harvard.

Esta es su mirada sobre el mundo y las convulsiones geopolíticas que estamos viviendo, recogida durante una charla en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo, en el transcurso de una visita del empresario el pasado martes. Vivimos, dice, un «cambio de era» que va a «pulverizar» el poder mundial, hasta ahora concentrado en superpotencias como EEUU. Son tiempos oscuros -de declive de las democracias que tanta riqueza y paz nos dieron- en los que el «gran desafío» se resume en tres palabras: «Rescatar la política».

La gran transformación

«Estamos en un proceso de deconstrucción del mundo occidental tal y como lo conocimos. Estamos pasando por un ciclo de enorme complejidad que nos está ofreciendo unos desafíos que no estamos siendo capaces de fijar y menos de enfrentar».

«Por un lado, los ciudadanos nos hemos alejado de la vida cívica de nuestros países y, por lo tanto, de la política. Pero también es cierto que la oferta política ha venido sufriendo un nivel de degradación tan brutal que se crea este ambiente tan disfuncional. Mala oferta y ciudadanos poco presentes, poco comprometidos».

Todo es un ciclo

«Pero estos son efectos de una ecuación compleja. La historia de la especie humana se ha dado por ciclos. De 1900 a 1950 se vivió un ciclo muy malo -dos guerras mundiales, una epidemia y la gran depresión- que nos quitó 150 millones de vidas. Después vino un gran ciclo considerado el mejor de la historia de la humanidad, de 1950 al 2001. Florecen las democracias de Occidente, bajan los índices de pobreza, el crecimiento económico es exponencial, la expectativa de vida aumenta».

«Eso se acabó en el 2001 con los ataques terroristas. Entramos a un nuevo ciclo, un ciclo malo, en el que estamos todavía y nos faltan unos cuantos años para salir de él».

«En el 2008 se produce la gran recesión, que generó inestabilidad en el sistema bancario, pero pasan dos o tres fenómenos más de los que se habla poco. A partir del 2008 la política sufre una degradación profunda por ese deterioro en la oferta, ese alejamiento del ciudadano provocado por múltiples causas: las redes sociales, la desinformación y la confusión que genera ese sistema. Al mismo tiempo, la economía del mundo empieza a ser insuficiente. Se produce otro fenómeno del que se habla menos todavía: el comercio mundial respecto al producto bruto mundial empieza a decrecer de forma sistemática cada año en los últimos 15 años. La última vez que el mundo se enfrentó a una ecuación similar fue antes de la I Guerra Mundial».

Los frustrados

«Todo esto explica la invasión rusa en Ucrania, los niveles de conflictividad en Medio Oriente, Israel, Gaza y demás, las intenciones chinas en Taiwán, el conflicto reciente de India, Pakistán… Todos los niveles de conflictividad que hay en la política tienen como causa principal ese eje transversal, que es una economía global insuficiente y niveles de expectativa enormes por todo lo que nos produce esta información a la que tenemos acceso, que se enfrenta a una realidad que se queda muy por abajo. Y eso genera enormes niveles de frustración. Tenemos sociedades y pueblos enteros frustrados».

«Cuando discutí esto en el 2023 y el 2024 en Washington, sobre el tema de los ciclos yo decía: miren, este gran ciclo, considerado el mejor en la historia, de 1950 al 2001, se acabó, y estamos a ver un mal ciclo. Y yo preguntaba: ¿qué hacemos?, ¿dónde vemos la luz? Los más viejos y mejor informados de ese grupo decían: pues no se puede hacer nada, siéntate y hay que esperar a que el ciclo pase. Los ciclos pasan, pero todos los hechos y los datos que hay generan una serie de proyecciones que no dan otro resultado más que unos años más de resultados negativos».

Rescatar la política

Mientras tanto, qué hacer para contribuir a salir de ese ciclo: «El inicio del rescate, la frase contundente, el objetivo principal y la enorme responsabilidad que tenemos, sobre todo de Occidente en estos tiempos, se resume en tres palabras: rescatar la política. Si no rescatamos la política en Occidente y la seguimos dejando en manos de esta colección de impresentables que tenemos en la mayoría de nuestros países, al mundo le espera unos años muy bravos por los que pagaremos las consecuencias, que pueden ser muy dolorosas. No sé a qué extremos pueda llegar eso. Aunque luego se corregirá. En ese sentido soy optimista. Miren, es un ciclo malo que como todo en la vida pasará. También pasará. Y vendrá un nuevo ciclo, no sé si será nuestra generación o la que viene, donde se corregirá todo lo que se ha venido haciendo mal, se lograrán acuerdos mínimos eficientes con quienes tengan que hacerlo, y se empezará a descantar el mundo de la mejor forma posible».

Europa, el continente decadente

Pero hagamos un análisis por parte. ¿Qué está pasando en el Viejo Continente? Así lo ve Dionisio Gutiérrez. «Europa es considerado por los expertos con los que nos toca discutir y aprender un continente decadente que vive de glorias pasadas, con números que comprometen profundamente su futuro. Por ejemplo, en el caso de España hay dos o tres que son muy sintomáticos: el 16,4% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, que es un número alto. Otro: el 45% del Producto Interior Bruto es equivalente al gasto del Estado».

«Y en Europa, además, hay un problema demográfico migratorio de enorme complejidad, con un crecimiento económico insuficiente y, luego, una dinámica geopolítica explosiva. Entonces, los elementos de esa ecuación, lo presentan ante los análisis modernos como un continente comprometido, decadente, o que vive de sus glorias pasadas, que no está siendo capaz de enfrentar los nuevos tiempos».

«Veo que hay problemas graves. Al Estado benefactor, el Estado que se ha producido en general en Europa, que exhibió sus límites de déficit fiscal, de deuda pública, veremos en qué momento se le empieza acabar el oxígeno y, claro, esto no es sostenible».

Estados Unidos, un gobierno tercermundista

«Estados Unidos tiene un gobierno del tercer mundo. Y creo que soy generoso diciendo eso. Lo que está pasando es brutal. Yo, que conozco cómo funciona ese sistema desde dentro, a los que saben y entienden, puedo decir que están en estado de pánico por lo que está pasando ahí dentro. Es grave lo que vemos, pero por dentro y la realidad, es mucho peor de lo que se sabe o se ve públicamente. Tengo mucha relación con gente de agencias de seguridad, gente que ya está fuera pero todavía en el sistema de seguridad nacional americano. Y es gente que está en estado de pánico. Lo que está pasando en Estados Unidos es muy peligroso».

«He venido viviendo en Estados Unidos en los últimos 15 años. La gente tiene que trabajar más para ganar menos. Hay niveles crecientes de frustración y desencanto con el sistema. Por eso han encontrado una respuesta en Trump, un discurso populista que ofrece cualquier cosa con tal de ganar votos, que genera toda esta masa de votantes radicales que apoyan ese discurso absolutamente irresponsable. Como lo fue de muchas maneras su antecesor, el señor Biden».

«Eso nos lleva una involución del sistema americano, que no es que haya llegado a niveles de evolución muy sofisticadas. Simplemente es una sociedad que ha funcionado gracias a su maquinaria económica. Ha sido un país de enormes oportunidades, de gran creación de riqueza pero en este momento todo eso está seriamente comprometido a nivel de deuda pública, a nivel de déficit fiscal. Y encima llega un señor como este a implementar todas las medidas económicas que están acelerando la caída del siguiente imperio. De eso vamos a ser testigos».

«El movimiento MAGA de Trump es muy agresivo y esto hace que los republicanos digamos tradicionales, los clásicos, se hayan retirado. Y los más jóvenes están perdidos. Hay una toma de posesión del Partido Republicano por ese movimiento radical, extremista, racista, ultraconservador y autoritario. Y, luego, el Partido Demócrata más o menos está controlado por facciones, pero la que en este momento está dominando es la facción ‘woke’. Así que imagínese en qué manos de está el mundo».

América Latina: aprender a gobernarse

«En América Latina tenemos enormes problemas sociales y económicos, pero nuestro principal problema es político. No hemos sido capaces de gobernarnos. Padecemos un profundo subdesarrollo político, que es el peor de los subdesarrollos».

«Tenemos buenos ejemplos de gobierno como la República Dominicana o Uruguay. Y vamos a ver cómo le va a Milei. Es un personaje, pero veremos por dónde va con medidas que Argentina necesitaba. A un paciente terminal como Argentina le está dando la medicina que necesitaba. Milei es un personaje, sus formas dejan que desear, pero hay que darle un poco más de tiempo. Está haciendo lo que harías tú en tu casa si estás sobreendeudado. Los primeros seis meses ,el gobierno de Milei subió 12 puntos los niveles de pobreza en Argentina, pero ya los recuperaron. Cuidado si, de repente, le suena la flauta señor Milei. Vamos a ver».

«Pero si fracasa Milei, con la narcodictadura en Caracas y si México, Colombia y Brasil, que son los grandes, siguen por el camino que van, el pronóstico en América Latina, no es grave, es gravísimo. Gravísimo. En América Latina hay 615 millones de personas, de las cuales, 180 millones son pobres y un 15% de ellas extremadamente pobres. Pero resulta que son considerados frágiles 400 millones de personas. A la mayoría les cuesta llegar al fin de semana o al fin de mes. Los niveles de inestabilidad política que eso genera produce personajes como los que tenemos, los López Obrador, Petro en Colombia, el mismo Lula en Brasil. Son gente que gobierna de una forma absolutamente irresponsable».

África, India y China y el futuro

«El mundo ha sido de Europa, principalmente, y de Estados Unidos que vino después. Y eso ha conformado el mundo occidental. Cayeron los imperios, el romano, el español, el británico, el soviético… y ahora vamos a ver la caída de Estados Unidos. ¿Pero de quién es el futuro? África. El futuro es de África. Viene por ahí. También India. Ni siquiera vas a ser China».

«Si bien China está haciendo muchas cosa bien, porque es un motor, la información que tenemos de China es muy parcial. Tiene unos parques industriales con unos niveles de productividad y eficiencia absolutamente brutales. Algo que Estados Unidos jamás va a poder tener. Pero China tiene problemas estructurales. El problema demográfico, que no es menor, con toda esa política de control de natalidad. Y el sistema político, obviamente: el pueblo chino aceptó vivir bajo una dictatura porque tenía niveles de crecimiento a doble dígito. Pero eso dejó de ser y ahí cada vez hay más presión interna: si no me das libertad y ahora tampoco me das pan, aquí habrá problemas. Cada vez más, hay focos de conflicto dentro de lugares en China».

El poder en manos de demasiados

«Vamos a un mundo, sobre todo, con el poder pulverizado. O sea, la tesis del fin de poder es cada vez más realidad. Se está viendo que ya no vamos a tener países con gran nivel de dominación. Lo que está haciendo Trump es acelerar la caída del imperio americano. Y uno de los efectos es que no va a haber una moneda que agarre el liderazgo monetario, habrá varias, incluyendo el Bitcoin, por ejemplo. Y luego, en la economía, van a ser varios países los que van a empezar a comerciar entre ellos y a sustituir en todo lo que puedan sus relaciones con Estados Unidos, porque está perdiendo credibilidad a una realidad supersónica».

«Esa situación está generando que sea mucho más difícil ponernos de acuerdo, porque, al final, mucha gente con una cuota de poder hace imposible el acuerdo. Todo el mundo tiene la razón y los consensos se vuelven casi imposibles».

El mundo musulmán: atraso cultural

«Está ejecutando una transición de economía basada en el petróleo a cosas nuevas. Y están invirtiendo cantidades multibillonarias en otras actividades, incluyendo en América Latina, África… Se están moviendo bien y rápido. Pero lo importante de ese mundo musulmán, esos cientos de millones de seres humanos, es que tiene un problema cultural. Ahí no hay una cultura de desarrollo occidental, de libertades y de democracia. Y ahí lo que vamos a ir viendo es migración a Europa y a otras partes del mundo».

«Vamos a ver cómo se recompone eso. Pero el problema de fondo es cultural: hábitos, costumbres, educación, valores, machismo, autocracias. Es una parte del mundo a la que le hace falta evolucionar décadas… Es una de las ventajas que tiene la India, que es una democracia occidental con todos los problemas que tiene la India. Es muy disfuncional, pero tiene ciertas bases y tiene las ganas, que es importante. Tiene el rumbo. Dan importancia a la educación y luego hay una cantidad de gente que han educado en Occidente que están regresando a ser parte de su sociedad».

«Estamos ante un cambio de era. Es una nueva civilización y algunos, al principio, no nos va a gustar, pero al 75% de habitantes del planeta no solo les va a encantar, lo van a celebrar porque les toca».