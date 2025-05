María Villa, una emprendedora lenense (y remera de barco dragón) en Hong Kong

La comunidad de asturianos en el exterior que LA NUEVA ESPAÑA teje a través de su edición "Asturias Exterior" ya supera los mil integrantes, repartidos por los cinco continentes e inscritos en el mapa interactivo del periódico. Los apuntados al mapa pueden conocer la ubicación de otros asturianos que se encuentren en los alrededores. Además, en los próximos días este mapa incorporará nuevas funcionalidades que permitirán a todos los asturianos inscritos interactuar entre ellos. María Villa es una de esas componentes de la comunidad global de asturianos de "Asturias Exterior"

Cuando María Villa hace memoria y cuenta que lleva en Hong Kong desde 2007 confiesa que le da “vértigo” ver “qué rápido ha pasado el tiempo”. Esta lenense de la Pola lleva media vida viviendo en otras regiones de España y en el extranjero: “Con 18 años me fui a Madrid a estudiar a la Complutense y desde entonces estoy fuera de Asturias. De Madrid a Cambridge, luego a Barcelona y, desde el 2007, en Hong Kong”.

En el 2007 se trasladó a Hong Kong con toda la familia: su marido José Luis y sus dos hijos. “El motivo fue el trabajo de José Luis, yo dejé con pena el mío en Barcelona para embarcarme en una aventura que aún continúa”. Llegó sin trabajo pero no tardó en buscarse la vida: “En cuanto llegué y como soy ‘culo inquieto’ empecé a pensar qué hacer en una ciudad con tanta vitalidad, tanto movimiento y tanto dinamismo que te empuja”. Decidió montar su propio negocio “y hacer justo lo contrario que la corriente general en aquel momento: en lugar de exportar producto a España decidí importar producto español para el sudeste asiático”. Ese producto eran zapatos. “Sí, el calzado español es mundialmente reconocido por su diseño, calidad y precio competitivo”, puntualiza. María conocía bien dónde se andaba empresarialmente: “Asia, en general, incluido Hong Kong, es un mercado en el que el cliente es muy marquista, compra por el logo. Sin embargo, el zapato español, aunque dispone de pocas marcas conocidas internacionalmente, ya es en sí mismo , una gran marca”.

En 2010 abrió su empresa. ”Empecé a importar marcas de calzado españolas y también creé mi propia marca de bailarinas. Abrí un punto de venta físico, además de online y establecí una red de distribuidores en Corea, Japón, Filipinas y Singapur”. Todo iba “perfecto” hasta que la pandemia de coronavirus logró lo que parecía imposible: parar el mundo entero. “La ciudad se cerró por más de 2 años y la industria del retail entre otras, se hundió. Así que esto, unido a una serie de acontecimientos familiares, me llevó a cerrar la empresa hace ya 2 años”.

Desde entonces, María vive “a caballo” entre Bangkok, donde trabaja su marido, y Hong Kong , “colaborando en la empresa familiar mientras busco nuevas oportunidades”. Aprovecha para saludar: “Este es un aviso a los lectores, ¡aquí hay una asturianina muy capaz !”

Vivir en Hong Kong, afirma, le ha abierto la mente “definitivamente”: “Es una ciudad multicultural, llena de gentes de todo el planeta que conviven frenéticamente y siempre en ebullición. Es un territorio muy pequeño con una altísima densidad de población, con lo que estás expuesta a diario a costumbres muy diversas. Hong Kong no es sólo rascacielos y ladrillo, el 70% de la superficie es parque natural, es verde como Asturias y montañoso, un lugar apasionante”.

Montar una empresa no fue la única aventura que emprendió en Asia. “Aquí empecé a practicar barco dragón, una modalidad de piraguismo centenaria original de China y que el gobierno de Hong Kong comenzó a impulsar en la década de los 70. Hoy en día se practica en todo el mundo, incluido España”. María ha “tenido el honor” de representar a España con la Selección Nacional en dos ocasiones, en el mundial en Kumming en 2017 –“Donde conseguimos medalla de Plata en la categoría senior A de barco pequeño, con tripulación mixta y 2000 metros de distancia”- y en el de Patayya en 2019. “Con esto quiero decir que esta ciudad me ha aportado mucho. ¡Una rapaza de Pola de Lena ganando una medalla de plata en unos mundiales en una disciplina deportiva que solo unos años antes no sabía ni que existía!”

Así ha visto la evolución de la ciudad en la que vive y que tanto la apasiona. “Hong Kong, como colonia inglesa hasta 1997, cuando se produjo el ‘handover’, la devolución a China que se hará plenamente efectiva en el 2047, mantenía cierto sabor ingles, que se ha ido diluyendo lentamente a partir de las protestas en 2019, que consiguieron paralizar media ciudad durante meses. Desde entonces Hong Kong, conocido por el lema ‘Un pais, dos sistemas’ y que gozaba de una cierta independencia respecto a Pekin va poco a poco fundiéndose con China y, aunque mantiene la posición de enclave financiero internacional se integrará plenamente en lo que de hecho es: China”. Y añade: “La ciudad forma parte desde 2017 del GBA (Greater Bay Area), un ambicioso proyecto de desarrollo regional en China que busca integrar y potenciar las economías y la infraestructura de varias ciudades de la provincia de Guandong junto con las regiones especiales de Hong Kong y Macau, con el objetivo de posicionar a China como líder en innovación y tecnología en el escenario internacional”.

Ha sido testigo de un cambio económico vertiginoso: “Durante estos años he podido asistir en vivo y en directo a la evolución de China, que ha sido asombrosa, para dejar boquiabierto a cualquier hijo de vecino. Ahora mismo, el resto del planeta parece anticuado en comparación. Han conseguido el milagro realmente y continúan. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues difícil de pronosticar, pero no tengo ninguna duda que, seguramente, hasta donde hayan decidido”.

Desde el verdadero oriente de Asturias, a 10.500 kilómetros de su Pola de Lena natal, ve al mundo occidental como algo “inestable”: “Con diarrea legislativa inútil en muchas ocasiones. Me preocupa el desnorte de la mayoría de gobiernos e instituciones internacionales del primer mundo. Da la sensación que han perdido el contacto con el ciudadano de a pie, pero quizá, como soy optimista por naturaleza, será solamente eso, una sensación”.

María Villa es uno de los asturianos inscritos en el mapa de “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA. Es un ejemplo de cómo mantener la identidad y el sentimiento de pertenencia, aunque se esté tan lejos de casa: “Aquí tenemos un centro asturiano no como sitio físico, sino como grupo que nos reunimos varias veces al año a comer fabada o lo que se ponga por delante, hablar de la tierrina y comentar las últimas noticias de allí y de aquí. Nos ocupamos de que todo asturiano que llegue nuevo se integre y tenga ese pequeño contacto que tanto presta. ¡El resto de la colonia española alucina! Se ve que en el resto de comunidades no lo hacen. Así somos los asturianos, ¿verdad?"

Visita Asturias, “por lo menos”, dos veces año. Sobre todo en verano “cuando aquí la humedad y el calor se hacen insoportables. Así puedo refrescar de forma natural. ¡Gloria bendita aterrizar en Asturias en julio!“ Mientras tanto, de vez en cuando, echa de menos algunas cosas “que sólo se pueden ver en Asturias”: “Las romerias, los cantares en los chigres, cambiar sobre la marcha los planes si llueve, quejarse cuando hace un grado más de calor de lo normal, oir una gaita, cantar a pleno pulmón “Asturias Patria querida” en la salida del Sella… ¡En cuanto pongo un pie allí, se me pone una cara de felicidad que no veas!”