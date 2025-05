Los emigrantes alzan la voz en Colombres frente a los que "levantan muros y siembran miedos"

En un tiempo en el que se "levantan muros y siembran miedos", cuando "tantos pueblos dudan de sí mismos, las fronteras se endurecen y la desconfianza se instala", conviene recordar "a aquellos que cruzaron océanos no para huir, sino para comenzar". Eso aseguró ayer el empresario y comunicador guatemalteco Dionisio Gutiérrez en el izado de la bandera de su país en el Archivo de Indianos de Colombres, un acto organizado en el marco del VI Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, que él mismo preside. "La migración no es solo estadística o política, es memoria, humanidad en movimiento, gente valiente que se lanza a lo desconocido para defender el derecho más simple y más grande, vivir mejor", dijo. Sus abuelos, asturianos, fueron dos de esos migrantes que decidieron dejar atrás familia e historias en busca de un futuro esperanzador.

Dionisio Gutiérrez, miembro desde ayer de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, agradeció volver a la tierra que sus abuelos dejaron atrás, cerrando así un círculo que se inició hace más de un siglo. Defendió la emigración, el "coraje" que conlleva, sean las razones. Recordó a hombres y mujeres que "construyeron puentes invisibles entre España y América", los cuales, incidió, "hoy más que nunca, debemos cruzarlos con ideas, con efecto y con proyectos compartidos". E hizo un llamamiento a imaginar un futuro Iberoamericano compartido y "construido juntos en libertad".

El guatemalteco realizó un emotivo repaso por la historia de su familia. No quiso "idealizar la migración, pero sí honrar el coraje que la sostiene" porque aún hoy hay quienes "se atreven a buscar vida con dignidad al otro lado del mar". "Mi abuelo Juan Bautista no conquistó imperios, pero conquistó algo más difícil, la posibilidad de que sus hijos y sus nietos vivieran con dignidad. Aprendió oficios, levantó una casa de adobe y un siglo después se convirtió en una empresa exitosa. Aprendió una nueva forma de vivir, se hizo respetar trabajando de sol a sol, nunca olvidó su aldea, pero supo amar también la tierra que lo recibió", relató.

VI Encuentro Ciudadano / Miki López

La entrega y el izado de la bandera de Guatelama fueron posibles gracias a la labor intensa y desinteresada del empresario asturmexicano Antonio Suárez, impulsor y presidente de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos. El acto no solo fue una unión entre dos "tierras hermanas", sino que sirvió como broche de oro al VI Encuentro Ciudadano. Un encuentro que reunió en Asturias a seis expresidentes latinoamericanos, politólogos, periodistas y expertos en seguridad y geopolítica.

Pero no fue ayer tiempo de hablar de política. Eso lo hicieron ya largo y tendido el jueves en el teatro Campoamor, como destacó el propio Adrián Barbón, presidente del Principado, con un comentario que arrancó las risas de los presentes. "Antes hacía una broma con Dionisio que me van a permitir que comparta. Hay un cartel en la escalera que, si se fijan, dice ‘se prohíbe hablar de política’. Le decía a Dionisio que igual lo agotaron ustedes todos en el Campoamor", indicó. El cartel al que hizo referencia lucía en el Centro Asturiano de Puerto Rico a principios del pasado siglo. Ahora se encuentra en el museo de Colombres. Barbón estuvo acompañado por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, así como por varios directores generales.

El presidente del Principado reseñó que "la emigración moldeó España entera, pero en pocos lugares tuvo tanto impacto con en Asturias". Entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del XX, cerca de 350.000 personas abandonaron la región, en su mayoría dirección a Iberoamérica. Ahora, el Principado ha decidido cambiar el relato, impulsando políticas de retorno. "Hemos iniciado este ambicioso viaje tras escuchar las demandas y necesidades de la colectividad asturiana en el exterior", afirmó Barbón. Destacó el papel la Oficina del Retorno, que acaba de cumplir su primer año y que se alza como un recurso clave para quienes desean volver.

Pero "para entender el presente de la región es necesario trabajar en la recuperación de la memoria de la emigración y el exilio", dijo. Ser capaces de "hilar esa historia y trasmitirla, que sirva de archivo y también ayude a crear conciencia sobre la fuerza de los movimientos migratorios en nuestra sociedad, para tender puentes en lugar de levantar muros".

"Dificultades doctrinales"

No fue el de ayer un acto cualquiera. Fue el izado de una bandera "de un país hermano", Guatemala, y llegó a Colombres de manos de un hombre, Dionisio Gutiérrez, "de exquisita sensibilidad", como resaltó el presidente de la Fundación Archivo de Indianos, el empresario Francisco Rodríguez. "La bandera que hoy nos deja en las manos no solamente es un presente cuyo significado es valioso en el orden patriótico, sino que constituye el símbolo de Guatemala como país que no olvida la presencia de España en aquel lugar del Caribe que la historia nos propuso pisar hace ya varios siglos", afirmó.

Dionisio Gutiérrez, desgranó Rodríguez en su intervención, llegó a Colombres con solo una bandera por equipaje "desde un país al que ha dedicado muchos años de trabajo, de historia, de transmisión y de pasión, y en el que se propone además defender y formar espíritus libres calificadores y necesarios". Todo ello "en un mundo lleno de dificultades doctrinales que seguramente hacen difícil entender y ser entendidos". Aun así, el guatemalteco "mantiene el propósito férreo de demostrar día a día que sólo de la creación de una riqueza suficiente que dependa del trabajo digno puede mejorar las condiciones de vida en determinadas regiones del planeta".

Rodríguez también viajó con sus palabras al año 1523 cuando Pedro de Alvarado llegó a la parte occidental del territorio que sirve de enlace entre las dos Américas. "¿No les parece a ustedes –preguntó– que aquellos hechos del siglo XVI, y los que más tarde se produjeron, constituyen un hermoso legado transformable y símbolo imperecedero que nos debe inspirar por encima de todo el respeto, el reconocimiento y hasta la nostalgia?".

La patria no se olvida

También el director gerente del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Santiago González Romero, tuvo palabras de agradecimiento para Dionisio Gutiérrez, un "guatemalteco astur", que ayer hizo entrega a la institución de la enseña "no con ánimo de adornar, sino con el deseo de expresar en su ofrenda el sentido de reconocimiento a la patria de acogida de sus abuelos asturianos". "La patria que se deja y nunca se olvida, y la patria que te acoge y en la que nacen los hijos. Son fenómenos que permiten comprender que entre las inquietudes de esta fundación figuran no sólo el acopio como forenses de documentos y objetos para el museo, sino también la necesidad de promover el encuentro y la relación de Asturias con América", afirmó.

González recordó que "las acciones también son símbolos" y demuestran que el sentido de pertinencia "no viene establecido solamente por el lugar donde se nace". "La identidad, además de una sentimental lealtad a las costumbres, a los lugares de nuestra infancia, a las tradiciones, esencia del patriotismo, nos acompaña durante toda la vida. Pero además está integrada con un conjunto muy complejo de significaciones que también nos llegan de otros ámbitos. Entre ellos incorporan los orígenes de nuestros padres y abuelos, su aldea, su nación y su tiempo convertidos en memoria familiar. Las afinidades que de ese legado derivan son parte muy importante de nuestra subjetividad y, además, de la comunidad moral que ha conformado la cultura de la gran familia de la emigración fuera de Asturias".

Con este emotivo acto, los guatemaltecos descendientes de asturianos ya tienen en Colombres, y en Asturias, "una casa que lo acoge con los brazos abiertos".