Noemi Iglesias, la artista langreana que mapea el corazón de Atenas de la mano de la Fundación Onassis

En las creaciones de Noemi Iglesias Barrios (La Felguera, Langreo; 1987) hay mucho de observación sociológica y antropológica. También de experimentación con la tecnología. La artista ha dedicado obras, instalaciones y acciones performativas a reflexionar sobre el amor romántico –con ellas entró en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza–; hace unos meses presentó en el Museo de Bellas Artes de Asturias una producción sobre los paisajes industriales y la interacción con la tecnología y a la puertas del verano, a partir de la semana que viene, presentará su trabajo más reciente, sobre las relaciones y las emociones en contextos urbanos, en pleno centro de Atenas. Noemi Iglesias es una de las jóvenes artistas internacionales invitadas por la Fundación Onassis a su gran exposición estival, "Plásmata".

El título de la tercera edición del certamen de arte organizado por la Fundación Onassis, "We have met before, haven’t we?" ("Ya nos conocemos, ¿verdad?"), encaja bien con el trabajo que presentará Iglesias, "The Falling City" (algo así como "La ciudad en declive"), que trata sobre el comportamiento emocional de las personas que coinciden en espacios públicos.

Un aspecto de la instalación "The Falling City" de Noemi Iglesias Barrios. / LNE

"The Falling City" se inaugurará la próxima semana, el 27 de mayo, en el parque Pedion tou Areos de la capital griega. La artista asturiana, con una sólida y muy coherente trayectoria, presentará un proyecto que, como es habitual en ella, conjuga arte y tecnología, con los sentimientos, las emociones y las relaciones humanas como materia prima de trabajo. Esta vez se trata de medir los niveles de expresión emocional en la ciudad, utilizando para ello sistemas de vigilancia impulsados por inteligencia artificial.

Noemi Iglesias ha desarrollado algoritmos avanzados de aprendizaje automático, basados en datos recopilados por cámaras de vigilancia, que registran la respuesta emocional a tres comportamientos concretos: cogerse de las manos, besarse y abrazarse. Cada acción se expresa con un color: azul para los abrazos, rosa cuando las manos se entrelazan y verde para los besos. Cada vez que una cámara detecta una de esas acciones, una lámpara conectada a ella parpadea y amplifica la intensidad de su luz.

Esas lámparas que traducen en luz y color las oscilaciones emocionales de los viandantes, son piezas únicas de vidrio soplado, creadas por la Real Fábrica de Cristales de La Granja y por el maestro del vidrio Diego Rodríguez Blanco.

Detalle de una de las piezas que la asturiana expondrá en Atenas. / LNE

El propósito final es crear un prototipo tecnológico para mapear la ciudad en términos de emocionalidad y, de paso, generar un debate "sobre la conveniencia y el valor de los sistemas de vigilancia en el espacio público". "A través de una mirada poética y tecnológica, Iglesias subvierte los relatos predominantes sobre vigilancia, centrados en el control y la violencia, hacia un enfoque desde el afecto, la intimidad y la expresión emocional como elementos clave de la vida pública", explican desde la Fundación Onassis.

El 31 de mayo, a las 20.00 horas, en Atenas, Noemi Iglesias Barrios participará, dentro de la programación de "Plasmata III" en la charla "Neighbors", junto a los artistas Manousos Manousakis y Janis Rafa, con la comisaria Daphne Dragona como moderadora. La conversación abordará temas como la intimidad en el espacio público y si es posible contar historias de amor a través de las cámaras de vigilancia.