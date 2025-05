Cote se despide entre aplausos y la directiva, entre abucheos

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

El Sporting se despidió este domingo de su afición en El Molinón con una victoria sin gloria, en un partido que, más allá del marcador, tuvo poco interés deportivo. Se enfrentaban dos equipos que no se jugaban nada: el Cartagena, colista ya descendido, y un Sporting que apenas logró salvarse del naufragio en una temporada decepcionante.

Lo único verdaderamente relevante del día fue la despedida de José Ángel Valdés, nuestro querido Cote. Y eso ya es mucho decir. Uno de los jugadores con mayor carrera internacional que ha dado Mareo —pasando por Roma, Oporto y San Sebastián, entre otros— colgó las botas hoy en su casa. Cote fue ovacionado al final del encuentro, en un homenaje sencillo pero muy emotivo. Fue una despedida cargada de sentimientos. Si alguien merecía irse ganando en El Molinón, era él.

En lo futbolístico, el partido fue fiel reflejo de lo que ha sido el Sporting este año: flojo, irregular, con momentos puntuales de lucidez. Empezamos perdiendo, empatamos antes del descanso y luego anotamos dos más en la segunda parte. El Cartagena descontó al final, pero no alcanzó para arruinarnos el resultado. Por lo menos Cote pudo marcharse con una victoria en casa.

La grada, sin embargo, habló alto y claro. En especial la Mareona, que no entró hasta el minuto 12 como forma de protesta. Hubo muchos pitos, gradas semivacías y un ambiente frío, más propio de una pretemporada que del cierre de una campaña. Varios jugadores recibieron silbidos, como Robert Pier y Nacho Méndez —quien probablemente no siga—, y la afición dejó claro que no está conforme con la directiva ni con lo hecho en los despachos esta temporada.

Ayer también se confirmó el ascenso del Levante, que venció 3-2 al Burgos. Qué curioso: justo el rival con el que arrancamos la temporada perdiendo, en aquel partido de la jornada 1 que parecía fácil para el Sporting. El Levante llegaba con líos para inscribir jugadores, mientras que nosotros nos presentábamos con ilusión renovada. Diez meses después, ellos ascienden a Primera y nosotros cerramos el curso entre reproches y decepciones. Qué manera tan clara de mostrar lo mal que se ha gestionado el año.

Aquí en México, lo vimos en horario matutino de domingo. Un partido temprano y sin chispa, pero que por lo menos nos regaló una última imagen bonita: Cote despidiéndose como lo que es, un símbolo de la casa, un hombre que se fue por el mundo con la rojiblanca en la memoria y volvió para retirarse donde empezó todo.

El Molinón no volverá a abrir sus puertas hasta agosto. Mucho tendrá que trabajar la directiva este verano para recuperar un poco de esa ilusión perdida. Y será difícil que logre reconstruir la confianza del aficionado tras una temporada tan decepcionante. Tendrán que llegar fichajes de calidad e ilusionantes, que realmente eleven el nivel del equipo, Porque si no cambian muchas cosas y con lo que hay actualmente, lo que nos espera no será otra cosa que sufrir por no caer más abajo.