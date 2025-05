Arturo Escandón es catedrático en Educación de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Nanzan, en Nagoya (Japón) y hoy comienza en "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA una serie de artículos en los que irá dando su visión de la sociedad japonesa. Escandón nació en Santiago de Chile, en el seno de una familia asturiana. Por lo que se define como "asturiano, español y chileno". Se afincó en Japón a principios de los años 90 y desde entonces comenzó a viajar con mucha frecuencia a Asturias, a donde acude cada verano junto a su pareja, la asturiana Gisele Fernández. Ambos son grandes defensores de Asturias y su cultura. De hecho, acaban de presentar en Okinawa, en el congreso de hispanistas celebrado del 23 al 25 de mayo pasados, una ponencia sobre la situación de la llingua asturiana.

No a mucho andar por una carretera que atravesaba leguas y leguas de arrozales y bosques de bambú di con una construcción de planchas de zinc oxidadas que apenas conseguía mantenerse en pie. Se trataba de un hórreo humilde como el pan, un hórreo que había sobrevivido a las lluvias y vientos del último monzón estival, acaso el único hórreo existente en Japón.

Un "hórreo" japonés / A.E.

Escorado por el peso, o por su improvisado diseño, este hórreo era de una pobreza franciscana. No soñaba con tener esa techumbre de teja a cuatro aguas que admiramos en los hórreos de media Asturias —y en especial en aquellos que coronan la comarca del Sueve—, pues su techo era de una sola agua; no lucía grabado alguno que conjurara la protección divina o declarara el linaje de sus dueños; y sus pies o pegollos estaban hechos de una madera de cedro carcomida que no preservaba el arquetipo cónico del pilar asturiano, el cual vuelve inútil el asalto de los ratones al granero.

Un detalle del "hórreo" japonés / A.E.

En la humildad de primaria geometría y materiales innobles de este hórreo igual se halla la grandeza del trabajo humano. Su figura avivó el recuerdo de los cientos de hórreos que he visto en Asturias. Su influjo era tal que llegué a rebobinar entera "L’Horru", la serie documental donde Jaime Santos pasa revista a los mejores ejemplares del Principado.

El campo japonés libra las mismas batallas de su par asturiano: climas impredecibles, pueblos vaciados, políticas agrarias paridas en las salas de reuniones de los burócratas, la imposición de unos estándares industriales que hacen que cada huevo de gallina o pieza de manzana tenga que llevar una pegatina con un código de barras. Los hórreos son testigos de todos estos azotes.

Escribo estas líneas con esperanza, sin embargo. No es amargura sino admiración lo que evoco y destilo. Asturias entera se levanta con renovada fuerza en el horru que apartamos de la ruina, o en la palabra que rescatamos del olvido. Es esa la flor que tenemos de coger. Al menos yo intento cogerla. Esa Asturias solemne y sencilla que se aprecia incluso en las latas oxidadas del único hórreo japonés.