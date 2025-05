Asturianos en el mapa: Aida Cortina o la importancia de mantener “el sentíu d’identidá” desde Noruega

La bióloga Aida Cortina Recio, graduada el año pasado en la Universidad de Oviedo, está cursando un máster en biología marina en Kristiansand, al sur de Noruega. “Y entre que encuentro trabayu de lo mío voy mirando curros más ‘d'estudiante’: clases particulares, de noche nun bar, incluso de guía turistico esti branu”, responde en un asturiano y con una sensibilidad que da gusto leer. Es un ejemplo perfecto de que la experiencia internacional no está reñida, ni mucho menos, con una clara conciencia “del sentíu d’identidá y pertenencia” a Asturias y su cultura propia.

“En terceru de carrera vine equí seis meses d’Erasmus y enamoráronme Noruega y los noruegos... Esti agosto volví pa entamar el máster. La bioloxía equí ta muncho más centrada nel mar y los peces, lo cual ye natural, yá que ye’l so negociu, y esti ye’l campu que más m’interesa”, explica. Está abriendo nuevos horizontes profesionales: “Esto ta aportándome munches oportunidaes, en parte porque siendo de la UE nun tengo que pagar el máster. Hasta agora conocí a investigadores punteros nel so campu, dueños d’empreses d’acuicultura mui innovadores, pude xunime a dellos proyectos internacionales y toi entamando la tesis del máster”.

Pero no solo el ámbito de su carrera profesional está enriqueciéndose. “Nel plan personal, vivir equí foi un cambio radical que me empuxó a crecer: deprendí a chapurrear un idioma nuevu (anque’l noruegu paezse al inglés, al principiu suena un tanto alieníxena), viví sola per primera vez (sigo cocinando de más pa una sola persona), fixi amigos de países lloñe (y cerca, que hai muncho italianu y alemán), e intento facer camín nel plan profesional. Tamién me llevó a reconsiderar les relaciones cola familia y los amigos asturianos: aunque’l camín pué facese duru (sobremanera nel iviernu d’equí), doime cuenta de que siempre voy tener apoyu dende casa y eso apréciolo muncho”.

En su aventura en el norte del norte descubrió un país que se lo pone más fácil a los jóvenes. “En Noruega tamos bastante bien: la universidá pon munches facilidaes como estudiante estranxeru, el alquiler pa universitarios ta rebaxáu, hai cursos de noruegu de baldre... Aunque equí tol mundu sabe inglés, nun ye tan fácil atopar trabayu ensin conocer bien l’idioma. Los mios amigos noruegos son mui acoyedores y ellos mesmos reconocen que vivir equí ye relativamente fácil: dan-yos dineru por estudiar, pueden mercar casa y formar una familia pronto y cambiar de carrera con más facilidá”. Lo tienen todo, menos una cosa para la que acuden a una de las riquezas autóctonas de España: “Eso sí, la mayoría reconoz que nun pasa un añu ensin baxar pal sur d’España pa fartase de sol”.

Aida opina que los vaivenes de la geopolítica, que tan agitados nos tienen desde que llegó Trump al poder, “siéntense menos dende equí”. Aunque “compartimos preocupaciones: la desvinculación d’Estaos Xuníos con Europa o’l xenocidiu en Gaza (Noruega reconoció a Palestina como estáu al empar que España). Aunque la corona noruega -equí nun acaban de pasase a la UE y al euro- ye fuerte, baxó’l so valor nos últimos meses al empar que subía’l preciu del gas”.

Esta joven ovetense es una de las que se ha inscrito en el mapa de asturianos por el mundo de “Asturias Exterior”, la edición creada por LA NUEVA ESPAÑA para atender a todos los asturianos de la diáspora. “Paecióme una bona idea pa poner en valor el talentu que s’esporta d’Asturies, que, idealmente, volverá daqué día. Nun hai munchos asturianos equí nel norte y foi reconfortante atopar dalgunos y poder coneutar; resulta raro nun tener a naide cerca que conozca más d’Asturies que’l Sporting de Xixón (que lo reconoz casi tol mundu)”. Como todos los que están fuera, siente un sensación agridulce: “Aunque toi contenta equí, echo muncho en falta a la familia, los amigos, dir d’escursión (nel sur nun hai apenes montaña), la gastronomía y sentir cantar a los páxaros, que nel iviernu desapaecen. Agradezco poder lleer LA NUEVA ESPAÑA o escuchar la RTPA pa siguir coneutada. Nun entornu internacional ye importante nun perder el sentíu d’identidá y pertenencia, aunque tenga que esplicar de vez en cuando qué ye l’asturianu o que la sidra nun ye soda de frutes con alcohol”.