La gijonesa Ángeles Huerta emociona a Galicia con un "Castelao íntimo y doloroso" que hoy presenta en Oviedo

La cineasta asturiana Ángeles Huerta (Gijón, 1974) logró con su primer largometraje de ficción, "Cuerpo abierto", que la crítica y el público respaldasen una osada propuesta gótica rodada en Galicia, donde reside. Y ese vínculo gallego se potencia con su segunda película, "Antes de nós", protagonizada por Xoán Fórneas, Cris Iglesias y Nancho Novo, y que ofrece con extremada sensibilidad y precisión dramática un relato íntimo y desacralizador de la poliédrica figura del artista y padre del nacionalismo gallego moderno. Un desafío mayúsculo del que Huerta sale airosa para acercarse a una figura histórica y hacerla cercana, creíble. Veraz. Huerta presentará hoy su película en los cines Embajadores Foncalada de Oviedo (20.00 horas).

Aunque no las tenía todas consigo (una asturiana rodando una película sobre una figura que en Galicia es sagrada), los resultados no pueden ser más alentadores: en media de espectadores por sala ocupó el número 3, solo por detrás de "Lilo y Stich" y "Misión imposible". "La gente está muy emocionada", afirma Huerta, "el finde la gente salía llorando del cine".

Y es que su película muestra a un Castelao que vive con su esposa momentos de gran dramatismo, y Huerta no esquiva el tono sombrío con unas primeras imágenes de rostros en pleno proceso de duelo. Un encargo que la directora hizo suyo, con guion del experimentado Pepe Coira ("Hierro", "Rapa").

Un Castelao "radicalmente humano, ingenuo, con ardor juvenil, pero con contradicciones, un Castelao que se equivoca", explica Huerta a este diario sobre una película que son "dos momentos: la gripe del 18 y un viaje por Bretaña con su mujer en 1929, después de la muerte de su único hijo. Me atrajo en primer término el artista, el dibujante. Pero hay algo muy atractivo y carismático en alguien que puso el cuerpo toda su vida, hasta el final. Lo que se ve en el episodio de la gripe del 18 es el preludio ético de lo que después sería el Castelao político. En él hay algo más íntimo y más doloroso para todos los gallegos".

Xoán Fórneas. / LNE

El proyecto es un encargo de Zenit TV, a través de su productora ejecutiva Zaza Ceballos. "Lo primero que me dijeron fue que se trataba de un guion de Pepe Coira y que no se trataba de un biopic. Conozco a Pepe desde hace años, fue uno de mis productores en ‘Cuerpo abierto’, así que eso ya me dio confianza. De hecho, él me había hablado ya de ese guion, una historia centrada en la gripe del 18 y el viaje de Castelao a Bretaña en 1929, y como punto de partida me parecía fascinante. Se trataba solo de hacerla mía y llevarla a lo personal, no concibo trabajar de otra manera. Y ahí la vida me dio una colleja. La película tiene mucho que ver con el duelo, con la superación de la pérdida, y en esas me vi envuelta en mi vida personal justo antes de ponerme manos a la obra, así que al final acabó siendo una película tan personal como las anteriores".

Afrontó el proyecto "con una cierta dosis de inconsciencia. Creo que era la única manera, y ahí el hecho de ser asturiana y haberme criado aquí claramente me ayudó. Para los gallegos, Castelao es un mito, pero también alguien muy cercano, y todos mis compañeros cineastas de Galicia me han comentado que a ellos les hubiese resultado paralizante. Creo que mi mirada desde este margen del Eo también contribuyó a quitarle épica, a centrarnos mucho más en la cara más íntima del personaje. No queríamos hacer un panfleto, queríamos entender al hombre que había detrás del político y del artista".

Castelao es un personaje "amado por todos en Galicia, porque encarna como nadie la idiosincrasia gallega. Su sensibilidad, su sentido del humor y su compromiso con los más miserables lo convirtieron ya en vida en una figura legendaria. Era un tipo carismático y de una empatía abrumadora. Cuando murió, en 1950, Buenos Aires entera se colapsó con sus exequias. Cuando trajeron sus restos de vuelta a Galicia, en 1984, Santiago se convirtió en una batalla campal. Todos los gallegos, sin distinción de su color político, lo sienten como alguien muy cercano, y por eso está teniendo la respuesta en cines que está teniendo".