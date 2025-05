El día que Mujica le explicó a Quico qué cosa era el perdón

«Estuve con él el 17 de mayo del 2019. Yo estaba en Buenos Aires, fui a ver a mi hijo, que estaba haciendo un curso en la universidad y libraba ese fin de semana. Y me dijo: ¿quieres que vayamos hasta Uruguay, que te tengo una sorpresa? Vale, vamos. Además yo tenía ganas de conocer por ahí. Cogimos el ferri ese, de Buenos Aires a Colonia del Sacramento, y al día siguiente tiramos a Montevideo. Como veinte kilómetros antes de Montevideo, a la derecha, el chaval me dice: mira, te voy a llevar donde está el presidente Mujica».

Habla Francisco González Méndez, Quico, ex alcalde de Cudillero, el munícipe de las imbatibles mayorías electorales de los años noventa. Hace tres semanas que murió, a los 87 años, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Adiós a la gran referencia de la izquierda en América Latina. Y también en España cuando con la Gran Recesión que comenzó en 2008 los de abajo empezaron a pagar con desahucios y despidos la codicia de los grandes recolectores de plata de arriba. Hoy, Quico viaja con la memoria ese 17 de mayo de 2019, el día que nunca olvidará. Cuando pasó una mañana sin prisa alguna en la chacra destartalada donde vivía el oráculo del Uruguay, el presidente más pobre del mundo, el icónico anciano que había relevado al Che Guevara en las camisetas de la izquierda.

«¿Mujica? ¿Cómo ye?, le dije al chaval. Que sí, que sí, que vamos ahí, a donde fue a entrevistarlo Jordi Évole. Vamos a ir a la chacra donde vive, a ver si nos recibe. ¿Pero cómo nos va a recibir este hombre? Que sí, que sí. Ya verás. Bueno, nada, que nos metemos ahí por unas vegas y unos caminos sin asfaltar hasta que llegamos a un caseto donde nos mandaron preguntar por él. Estaba allí alguien que parecía un ayudante. La cosa era nada, una caseta prefabricada como de recepción y luego Mujica vivía en una casa más atrás. Pues mi hijo se presenta al tipo ese y le dice que él es un estudiante de Periodismo y que su padre tiene muchas ganas de conocer a Mujica».

El del caseto los manda esperar. Al poco, llama al padre y al hijo con la mano.

«Vengan, vengan, que lo pueden ver, dice el del caseto. Entramos y estaba ahí. En la entrevista que hizo con Évole yo me fijé en que Mujica tenía detrás una bolsa blanca y un paraguas. Pues esa misma bolsa estaba allí. Y el paraguas. Él estaba tomando mate, sentado en la banqueta aquella».

Mujica pregunta ustedes quiénes son y el padre y el hijo de Asturias se presentan. Se disculpan por la intromisión. Comienza una charla que dura desde las once de la mañana hasta casi las dos.

«No se preocupen, no se preocupen, charlemos, no tengo prisa, ni nada que hacer, dice Mujica. Yo había visto la película esa, ‘La noche de 12 años’, que me la había pasado el chaval, donde se cuenta cuando Mujica estuvo en la cárcel (entre 1972 y 1985 con el resto de líderes el movimiento tupamaro). Qué putas las pasaron allí. Los tenían como en unos pozos metidos de diez, doce metros. Le preguntamos por eso y nos cuenta cómo se comunicaban con las cucharas con un sistema de toques, como de morse. Yo no sé ese tío, que acabó hablando con las hormigas allí dentro, cómo no se volvió loco del todo. Nos contó que, estando todavía allí, lo mandaron a una psiquiatra y ella pidió que le dejaran leer y que fue la lectura la que le sacó aquel delirio mental».

Mujica les va contando y escuchando con parsimonia, con sus ojos pequeños; siempre como recién levantado.

«Nos contó una cosa graciosa. En la cárcel, dijo, había uno que le escribía cartas a una moza que tenía fuera. Al parecer no se le daba muy bien. Así que se las escribía Mujica y parece que le contaba unas cosas de la hostia, unas cartas muy románticas. Tanto que Mújica le decía: oye, cuando salgas de la cárcel igual era mejor que me casara yo con ella porque por tú no vas a ser capaz de seguir diciéndole todas esas cosas».

Mujica toma mate y ríe.

«Y luego nos contó de cuando llegó a Presidente y también nos habló de este… ¿Cómo lo llamó? ¡El Pendejo! Trump el pendejo. Nos dijo que lo íbamos a ver, que lo único que quería ese tío era la plata, la plata. Y luego le preguntó a mi hijo qué estaba estudiando y le dijo al chaval: nunca pierdas el tiempo, aprovecha el tiempo, el tiempo es lo importante, los ricos compran el tiempo».

«Y yo quería preguntarle una cosa. Porque ese hombre, que estuvo encarcelado, ahí metido en un pozo, sin poder comunicarse con nadie, ¿ese hombre cómo pudo perdonar? Dado mi problema, que todo el mundo en Asturias sabe de él (González fue inhabilitado 7 años por un delito de prevaricación administrativa al expedientar el jefe de la policía local), y yo que me consideraba y me considero inocente, quería preguntarle cómo se podía perdonar. Yo no quería vivir con rencores. Y él me dijo que el perdón fue lo que le salvó, y que el perdonar también es lo que más le duele a quien te ofendió porque ya no sabe qué hacer contigo. Pues nada, Pepe, pues habrá que hacer lo que tú dices, tendrá que ser así. Claro, me decía Mujica, si yo no los hubiera perdonado qué hubiera sido de mí. Y además, dijo, con los pocos años que estamos en el mundo no se puede perder el tiempo, no podemos estar enfadados unos con los otros. Total, que yo eso lo interioricé. Y además el tiempo lo cura todo. Lo peor que puedes hacer es vivir con eso encima».

En ese momento de la conversación Francisco González no recuerda lo que le dijo a continuación a Mujica, pero su hijo sí. Y el diálogo fue más o menos este:

Quico: -Presidente, era un maestro de la moral.

Mujica-Yo fui un guerrillero de la vida y ahora soy presidente guerrillero de los más vulnerables y más desfavorecidos, esa fue siempre mi meta.

Sí se acuerda Quico que, a eso de la una y media, decidió que ya le habían dado bastante la murga al presidente guerrillero y empezó a despedirse como se despiden las visitas imprevistas: «Bueno, marcharemos, que vosotros tendréis que ir a comer». Mujica no dijo ni que sí ni que no, prisa no tenía. Los asturianos ya iban saliendo.

«Dije que no lo iba a invitar a venir a Asturias porque sabía que no iba a venir, pero que ya le mandaría algo. Luego le envié un paquete con libros de aquí del norte. Yo no sabía que íbamos a ir verlo, si no le hubiera llevado algo. La verdad es que me siento un afortunado de haber compartido esas dos horas con Mújica, y además en compañía de mi hijo. Fue una suerte conocerlo. En resumidas cuentas, un gran paisano. Y qué diferencia con muchos, o casi todos los líderes de la política, a los que no encuentras sin cita previa. Y, lo más importante, sin prisa». n