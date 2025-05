La policía de élite asturiana que observa (y narra) desde Málaga "la maldad humana de primera mano"

Ana Covadonga Castro (Málaga) Nació en Oviedo en 1990 y se crio en Avilés. "Soy inspectora de Policía Nacional destinada en Málaga. Trabajo en un grupo de investigación especializado de la Policía judicial con competencia en toda la provincia. Además, gracias a mi profesión y a mi pasión por la lectura de novela policiaca, el año pasado me animé a escribir y autopublicar en Amazon ‘La Muda’". Su última obra, ambientada en Avilés, es "Hágase su voluntad" (Espasa).

Ana Covadonga Castro, ovetense de 1990 y criada en Avilés, es inspectora de Policía en una unidad de élite de la Comisaría Provincial de Málaga. Y escritora de novela policiaca: "La Muda" y "Hágase su voluntad", ambientada en Asturias, especialmente en Avilés, "en la que he buscado mostrar los encantos de mi tierra a través de un viaje que incluye suicidios, orbayu, manipulación y, por qué no, unos buenos escalopines al cabrales".

¿Defectos de Asturias? Qué va. Y "tampoco carencias. No somos una comunidad autónoma como Madrid o Cataluña, llenas de turismo y movimiento; pero creo que ese es precisamente el encanto de nuestra tierra. Disfrutémoslo mientras podamos. Lo más importante para una población es sentirse afortunada de sus orígenes y eso los asturianos lo tenemos bien aprendido. Nos llevamos la tierrina allá donde vamos y se nos llena la boca hablando de sus virtudes. Muchos, como es mi caso, hasta llevamos algo suyo tatuado en la piel (en mi antebrazo izquierdo tengo escrita la palabra ‘guaja’). Asturias no necesita aprender nada de nadie porque ya lo tiene todo".

Como policía, "lo más gratificante es, sin duda, descubrir a los autores de los delitos que investigo junto a mis compañeros, todos ellos unos profesionales estupendos de los que no dejo de aprender día a día. Lo peor es acercarme a la maldad humana y observarla de primera mano. Muchas veces es necesario tomar distancia con la investigación para que sus vaivenes no te afecten a nivel personal".

Su padre es policía jubilado "y durante toda mi infancia me ha hablado con tanto orgullo sobre esta profesión (a pesar de que los años en los que él trabajó, destinado en Bilbao, fueron los más complicados para los miembros de este cuerpo), que su discurso acabó calando en mí y desde bien joven tenía claro que este es mi camino. Creo que si viviera mil vidas, en las mil elegiría ser Policía Nacional".

En cuanto a la escritura, "tiene que ver con mi formación como psicóloga y como policía. Eso, sumado a mi pasión por la novela negra, no podía sino desencadenar en que me atreviera a comenzar a crear. Gracias a ese atrevimiento, u osadía, he logrado publicar con una gran editorial como es Espasa y, a través de ‘Hágase su voluntad’, acercar a lectores de otras partes de España, y de algún que otro rinconcito del mundo, a Avilés, algo que me hace sentir tremendamente orgullosa".

Con veintidós años aprobó la oposición a Escala Básica de Policía Nacional, "por lo que tuve que trasladarme a la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, para llevar a cabo el curso teórico asociado a dicha oposición. Recuerdo mi estancia en esa ciudad con mucho cariño, pero la presión por sacar buena nota para poder elegir un buen destino siempre estaba presente. Abandonar mi tierra y mi gente sin saber cuándo iba a volver fue algo duro, aunque al opositar tenía claro que regresar a Asturias iba a ser complicado, pues no suelen salir demasiadas plazas y hay muchos asturianos pertenecientes al Cuerpo que están deseando volver".

Las oposiciones, tanto de escala Básica como de Ejecutiva, "son duras. Hay que dedicarle muchas horas al estudio y a la preparación física. Por eso creo que es algo que hay que tener muy claro antes de comenzar a prepararse: el esfuerzo es imprescindible si quieres tener posibilidades de pertenecer a la Policía Nacional".

Volver a Asturias "es algo complicado según la escala a la que se pertenezca. Siendo policía tienes que asumir que el norte es un lugar muy cotizado y que lo normal es que tengas que esperar más de diez años para obtener una plaza. No obstante, siempre merecerá la pena y, ahora que estoy lejos, creo que disfruto de mi tierra mucho más cada vez que la visito".

Vistazo a la ficha de los recuerdos: "Quedar con mis amigas en Avilés, en lo que antes eran unos recreativos a los que nos referíamos como ‘La Play’. También comer pipas sentadas en los bancos de Las Meanas, disfrutar de un buen helado de los Valencianos o degustar un barquillo bien empapado en miel. Los carnavales de mi ciudad, la comida en la calle, el amagüestu, las espichas universitarias en Oviedo y Gijón, las sesiones de sol y mar en Salinas… Si tuviera que quedarme con un sabor, sería con el de las fabes con almejas de mi madre, sin duda. Como olor, no puedo dejar de nombrar el aroma a sidra que se respira al pasar por calle Gascona, en Oviedo. Aún así, lo que más echo de menos es un sonido: el acento asturiano. No hay cosa que me reconforte más que escuchar a la gente hablar con esa melodía tan nuestra".

Lo más duro de su profesión es "haberme ido fuera de casa tan pronto. Debido a ello, aunque he vivido experiencias muy enriquecedoras, también me he perdido muchas otras cosas: cumpleaños, navidades… Diría que eso es lo más duro de alejarse de los tuyos. Por otro lado, en el día a día lo más complicado es la conciliación. Ahora mismo tengo una hija de dieciséis meses, Adriana, y otra que nació el día 18 de abril, Marina. Siempre existe un poco de cargo de conciencia al pensar que no pasas el tiempo suficiente con la familia, sobre todo si hay temporadas en las que toca doblar turno porque hay mucho trabajo".

Después de haber vivido en Ávila, Madrid, La Coruña y Málaga puede decir que "desde fuera se ve a Asturias como lo que es: una tierra preciosa, verde, rica en naturaleza e historia. La gente suele destacar la belleza de sus pueblos, como es el caso de Cudillero, del que me confieso realmente enamorada. La gastronomía también es algo muy valorado en otras zonas de España y es que no es para menos: considero que no hay ningún otro lugar en el que se coma tan bien. Su clima ha pasado de ser temido a ser deseado, pues ahora todos los españoles buscan huir a la tierrina cuando el verano aprieta y desean dormir al fresco. Todos estos detalles pueden pasar desapercibidos para quienes tienen la suerte de residir en Asturias, por eso he querido plasmarlos en mi novela, para recordarles lo afortunados que son de habitar en un lugar tan privilegiado".

A lo largo de la vida "aprendemos de todo el que se cruza en nuestro camino, tanto para bien como para mal. Desde mis padres hasta mis actuales compañeros de trabajo, pasando por los profesores de la Escuela Nacional de Policía. Amigos y enemigos. Absolutamente de todos ellos he podido sacar un aprendizaje y, en consecuencia, son parte de lo que soy ahora".