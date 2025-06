El ascenso del Avilés también se vivió sin fronteras: la "ilusión" de los hinchas en tierras lejanas

Desde Hong Kong hasta Irlanda, pasando por Francia, Alemania, Luxemburgo y, por supuesto, Madrid. El ascenso del Real Avilés se ha celebrado en medio mundo. La gesta blanquiazul no entiende de fronteras, ya que como aseguran muchos de los avilesinos en la diáspora, "los triunfos, a distancia, saben mejor".

Por ejemplo, Pedro Priego disfrutó del ascenso blanquiazul desde la ciudad de Nantes, donde es responsable de diseño industrial e informático de una empresa del sector médico. Este avilesino reside allí desde 2011, y disfrutó del partido con su mujer, japonesa "y también aficionada del Real Avilés". "Seguimos al equipo con mucha ilusión y esperando poder regresar a vivir a Avilés pronto", asegura Priego en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

Laura Flórez sigue al Avilés desde la capital de España. "Sigo los partidos con mucha emoción. Viví el partido emocionada y animando", asegura desde Madrid, que sería el quinto concejo de Asturias en población. Más curioso es el caso de la familia Calleja-García. Los padres, Jesús Calleja y Yolanda García siguieron los últimos partidos desde Luxemburgo, donde residen desde hace una 14 años. Su hija, Myriam, hizo lo propio desde Dublín, donde lleva viviendo cuatro años; y su hijo, Pelayo, desde Alemania. "Cuando vuelvo a Avilés voy al estadio acompañada de mis abuelos, mi tío y mis primos. No hay plan más especial", confiesa Myriam Calleja García, de una afición, que como enfatiza Pelayo, "heredamos de nuestros abuelos". "Gracias a ellos mantenemos el legado blanquiazul en la familia", afirma este asturiano en Alemania.

Más allá de la alegría futbolística, el ascenso blanquiazul también fue, en cierta medida, una forma de reconectar con su tierra para algunos de los expatriados. "No suelo seguir el fútbol, pero me gusta poder decir que el Avilés es de Primera Federación", afirma Víctor Domínguez, avilesino que reside en la localidad francesa de Riom: "Me alegro, sobre todo, por mis amigos que van regularmente al Suárez Puerta", confiesa sobre la oportunidad de quienes viven más cerca del templo blanquiazul.

Quien tampoco se pierde un partido del Real Avilés es la avilesina Laura Díaz, colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA, que reside en Hong Kong y que, ella sí, pudo festejar el ascenso desde Asturias.