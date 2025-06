El Sporting termina ganando y maquilla un desastre de temporada

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición. Con esta crónica cierra su serie de análisis semanal de la temporada sportinguista.

El Sporting cerró la temporada con una victoria por 0-2 ante el Racing de Ferrol, en un partido tan intrascendente como aburrido, que sirvió más para maquillar una campaña desastrosa que para dejar buen sabor de boca. Goles de Nico Serrano y Gelabert sellaron un triunfo que apenas disimula lo que fue otro año para el olvido.

Es la tercera temporada en cuatro años en la que el equipo se arrastra por la zona media-baja de la clasificación, lejos del protagonismo, lejos de la ilusión. La única excepción fue el curso pasado. El Sporting terminó en el puesto once, con 56 puntos y a 13 del playoff. Muy lejos. Demasiado lejos.

Garitano llegó tarde, pero cumplió. Con él, el equipo ganó cinco de los últimos ocho partidos, logró 15 puntos, los mismos que había sumado Rubén Albes en los 18 anteriores. El Sporting estaba a dos puntos del descenso cuando lo tomó, y lo salvó sin apuros. Poca gente lo destaca, pero fue una labor importante.

El partido en Ferrol fue también la despedida de varios jugadores: Robert Pier, Maras, Nico Serrano, Nacho Méndez (salvo sorpresa)… y quizá otros más. Ojalá el club sea capaz de poder hacer un esfuerzo y poder retener a Gelabert, que tuvo un fin de temporada a un nivel muy alto y logrando 5 goles desde la llegada de Garitano, quien supo sacarle un buen rendimiento. El club tendrá que fichar mucho, y bien, si quiere reenganchar a una afición cansada, harta de errores y promesas incumplidas. La Mareona terminó desilusionada, y volver a conquistarla no será fácil. Se necesitarán caras nuevas, ambición, y un proyecto que contagie esperanza.

Este Sporting vuelve a repetir una historia ya conocida: comienza bien, se instala en la zona alta hasta noviembre, y luego se hunde en una mala racha de la que no sabe salir. Falta fortaleza cuando llegan los golpes. Falta reacción.

Yo, desde México, aunque a veces no se valore, hice todo lo posible por seguirlo, como siempre. Este año asistí a ocho partidos. No logré batir mi récord de nueve de la temporada pasada, pero me quedo con uno en especial: el derbi de septiembre, el inolvidable 3-1 al Oviedo. Fue el primer derbi en ocho temporadas con una diferencia de más de dos goles… y a nuestro favor. ¡Por fin! Disfrutar en El Molinón de una victoria clara ante el eterno rival fue una gozada. Un regalo para los que volamos miles de kilómetros para vivirlo en directo.

La próxima temporada pinta interesante en lo logístico. Vuelven equipos cercanos a Madrid, como el Valladolid o el Leganés, y asciende la Cultural Leonesa, otro desplazamiento asequible desde la capital. Eso, unido a mis vuelos frecuentes a Madrid como tripulante de cabina, me permitirá intentar llegar a los diez partidos, sobretodo si el Sporting es capaz de dar una buena temporada y que sea capaz de ilusionarme, para poder tener la motivación de ir a más partidos. Sería un nuevo récord personal. Y lo haré con la misma ilusión de siempre, representando a nuestra peña, La Villa de Quini, que desde México lleva años sosteniendo la llama rojiblanca a la distancia.

No sé qué pasará en verano, ni qué equipo veremos en agosto. Pero sí sé que estaré ahí, como cada temporada, con mi pasaporte, mi camiseta y mi bufanda del Sporting. Porque este amor, aunque duela, no se acaba.

Y si hay que cruzar medio planeta otra vez para ver un empate sin goles en Leganés un lunes por la noche o una dolorosa derrota en Huesca, pues se cruza. Qué le vamos a hacer. ¡Es el Sporting!