"Asturias es un buen lugar para inspirarte, en Madrid y Barcelona los artistas van agobiados"

El pintor asturiano Jorge Nava (Gijón, 1980) inauguró este martes en Madrid "La piel de la pintura", su nueva exposición, en la galería Arma Gallery (calle Valverde 30). La muestra estará disponible hasta el 30 de julio y está inspirada en las estaciones. Nava conversó con LA NUEVA ESPAÑA poco antes del estreno, en un día muy caluroso en Madrid, a más de treinta grados.

-¿Qué expone aquí?

-Es una muestra sobre todo de pintura de abstracción. En los últimos años he trabajado una pintura con una raíz expresionista, muy gestual, muy física y matérica. La materia del óleo tiene mucha importancia, y sobre todo el color. Estoy buscando una relación con la historia del paisaje, pero llevándolo a un terreno subjetivo. Es un paisaje muy íntimo, que no tiene una relación directa con la naturaleza, ni con la figuración, el realismo o el naturalismo. Más bien un paisaje improvisado, que surge de la espontaneidad, de una búsqueda experimental con la pintura y el lenguaje. Lo llevo a un terreno personal, que vinculo con la poesía, la filosofía, la naturaleza...

-Las estaciones están muy presentes

-Normalmente trabajo de manera muy anárquica, sin temáticas. Pero quería una temática que estuviera muy relacionada conmigo, algo importante para mí, como la naturaleza. Las estaciones me afectan emocional y psicológicamente, especialmente los cambios de primavera y otoño. Decidí afrontarlo de cara, ver qué pasaba si trabajaba los cuadros con las estaciones como excusa o como tema de fondo.

-¿Qué es trabajar de manera anárquica?

-Llevo muchos años pintando y ya no necesito bocetos ni imágenes. Antes sí, pintaba con referencias visuales, pero ahora empiezo a pintar y va surgiendo. No tengo una idea preconcebida del todo, aunque últimamente sí tengo como tema de fondo la naturaleza y las estaciones, y eso estructura bastante. También me meto en formatos grandes, que requieren más tiempo. Son meses de trabajo.

-Cuente su método de trabajo.

-Depende de la época del año. En invierno paso más horas en el estudio, en verano menos. Aprovecho más la luz y el tiempo libre. Para mí es importante no estar encerrado todo el día, sino inspirarme fuera también.

-¿Asturias inspira para la creación artística?

-Inspira tanto como condiciona. Asturias tiene una energía muy salvaje y fuerte: por el clima, el terreno, el carácter, el mar, la montaña… Es muy cambiante, y eso te condiciona emocionalmente. Creo que hay una energía muy circular: viene del mar, choca con la montaña y vuelve. Es difícil de explicar, pero lo siento así.

-¿En qué momento está de su carrera?

-Siento que ya he pasado un primer periodo. Después de la carrera seguía en un proceso de formación, de búsqueda personal. Nunca he hecho otra cosa que pintar, y sigo autoformándome. Ahora estoy buscando una cierta estabilidad, no solo laboral o económica, sino también en mi pintura. Tengo unas bases e intento crear un cuerpo o un tronco artístico, por eso busco el paisaje. Los pintores asturianos tenemos casi todos un hilo conductor omántico con la naturaleza.

-¿Cómo es ser pintor desde un lugar como Asturias?

-Es mejor. Veo a los artistas de Madrid o Barcelona muy agobiados por los alquileres, el coste de vida, los estudios. Desde Asturias tienes esas ventajas: más tranquilidad, más inspiración. No tienes tanta oferta cultural a diario, pero puedes viajar. Para mí, es mejor para crear e inspirarte.

-¿Cómo ves la pintura asturiana en la actualidad?

-La pintura asturiana siempre ha sido muy potente. Ahora hay un núcleo de artistas muy buenos, con carreras que se están consolidando dentro y fuera.

-¿Qué planes tiene a corto plazo?

-Tengo apalabrada una exposición individual en el Museo de Bellas Artes de Asturias para la primavera de 2026. El proyecto lo presenté hace dos años, cuando aún estaba Alfonso Palacio. Lo aprobó él y ahora estoy esperando el momento. Llevo ya tiempo dándole vueltas al tema, preparando cosas. La exposición tendrá como temática los murales y seguiré trabajando con lo que estoy haciendo ahora: naturaleza, estaciones, paisaje...